WoW kostenlos spielen – Kann man Blizzards MMORPG „for free“ zocken?

World of Warcraft kann man auf unterschiedliche Weisen kostenlos spielen. Wir verraten, wie gut sich die verschiedenen Varianten eignen.

World of Warcraft ist auch nach knapp 20 Jahren noch immer eines der größten MMORPGs der Welt. Da wächst bei einigen noch immer der Drang, mal in das MMORPG von Blizzard einzutauchen. Aber die monatlichen Abo-Kosten wirken für viele altbacken und nicht mehr zeitgemäß. Daher stellt sich die Frage: Kann man World of Warcraft testen oder gar kostenlos spielen?

Beides ist möglich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum kostenlosen Spielen von World of Warcraft.

WoW „free“ spielen, mit dem Starter Account

Wie fast alle großen MMORPGs bietet auch World of Warcraft eine Testversion („Free Trial“) an, die manchmal auch „Starter Account“ genannt wird. Diese Version ist grundsätzlich kostenfrei und ihr müsst euch lediglich einen Battle.net-Account anlegen, den Battle.net-Client herunterladen und anschließend World of Warcraft installieren.

Daraufhin könnt ihr Dutzende verschiedene Charaktere erstellen, alle Klassen ausprobieren, Quests abschließen und die Spielwelt erkunden.

Für eine Testversion gelten allerdings eine ganze Reihe von Einschränkungen:

Charaktere können nur maximal Stufe 20 erreichen.

Jeder Charakter kann maximal 1.000 Gold besitzen.

Am Chat könnt ihr nur eingeschränkt teilnehmen. Der Voice-Chat ist gesperrt.

Ihr könnt keine Briefe verschicken oder empfangen und nicht im Auktionshaus handeln.

Haustierkämpfe können nicht bestritten werden.

Gilden-Funktionen sind nicht verfügbar.

Ihr könnt keine Gruppen erstellen.

Die neuste Erweiterung ist nicht verfügbar.

Diese Einschränkungen sind ziemlich drastisch, sollen die Spielerinnen und Spieler aber vor „Spam-Bots“ und ähnlichem beschützen, die mit Starter-Accounts die Spielerfahrung beeinträchtigen würden.

Fakt ist allerdings, dass ein Großteil der sozialen Komponenten, die ein MMORPG eben zu einem MMORPG machen, mit einem Starter Account nur sehr eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung stehen.

In WoW kann man kostenlos reinschnuppern – allerdings mit argen Einschränkungen.

Lohnt sich die Testversion von World of Warcraft? World of Warcraft hat eine relativ konservative Test-Version, die nur einen sehr kleinen Teil des Spiels abdeckt. Bis Stufe 20 fühlen sich viele Klassen ähnlich an und ihr könnt kaum ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Klasse im späteren Verlauf des Spiels anfühlt.

Die Test-Version ist allerdings gut zu gebrauchen, wenn ihr die Grafik des Spiels, das grundsätzliche Kampfsystem oder in die verschiedenen Gameplay-Elemente einmal hineinschnuppern wollt.

Wenn euch dieser Eindruck nicht reicht, lohnt sich vielleicht ein einmonatiges Abo, um die „vollen“ Funktionen von World of Warcraft umfangreicher zu erleben. Beachtet allerdings, dass es nach dem Abschluss des Abos bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Einschränkungen des Test-Accounts aufgehoben sind. In der Regel ist dies aber deutlich schneller der Fall.

Übrigens: Wenn ihr ein Abo besessen habt und das ausläuft, dann wird euer Account auf die Einstellungen eines Test-Accounts herabgestuft. Ihr könnt dann nur noch Charaktere unter Stufe 20 spielen und es gelten die gleichen Einschränkungen (etwa für den Chat) wie für andere Test-Accounts. Nach erneutem Abschluss eines Abos habt ihr dann wieder Zugriff auf alle Charaktere.

World of Warcraft kostenlos mit der WoW-Marke spielen

Es gibt eine weitere Möglichkeit, mit der ihr World of Warcraft wirklich „kostenlos“ spielen könnt und das mit allen Funktionen, die das Spiel bietet. Denn innerhalb von World of Warcraft gibt es eine Option, sich die Spielzeit mit Ingame-Gold zu verdienen: Die WoW-Marke.

Im Kern ist die WoW-Marke im Grunde eine legale Variante des Gold-Verkaufs im Spiel.

Das funktioniert so: Wer wenig Gold im Spiel besitzt und sich das nicht kaufen möchte, der kann im Ingame-Shop eine „WoW-Marke“ für 20 Euro kaufen. Diese wird dann im Auktionshaus des Spiels für Gold an andere Spielerinnen und Spieler verkauft.

Sparfüchse können sich das zunutze machen und ihr Ingame-Gold benutzen, um sich eine WoW-Marke aus dem Auktionshaus zu kaufen.

Die WoW-Marke kostet viel Gold – sie lohnt sich nur für jene, die viel davon übrig haben.

Die WoW-Marke könnt ihr anschließend einlösen. Entweder für 30 Tage Spielzeit eures WoW-Accounts (quasi ein Monats-Abo) oder 13 Euro als Guthaben für euren Battle.net-Account. Mit diesem Guthaben könnt ihr zum Beispiel auch die neuste WoW-Erweiterung oder andere Spiele im Battle.net kaufen.

Oder anders gesagt: Wer besonders viel Gold im Spiel besitzt, kann damit die Abo-Kosten für World of Warcraft umgehen und vollkommen kostenlos zocken.

Lohnt sich die WoW-Marke? Die Abo-Kosten von World of Warcraft durch das Farmen von Ingame-Gold zu verdienen, scheint in der Theorie eine lukrative Lösung zu sein, wenn es finanziell gerade nicht so gut aussieht. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Option nur dann wirklich in Betracht kommt, wenn mindestens einer der folgenden Faktoren erfüllt ist:

Extrem viel freie Zeit zum Farmen.

Hohes Spielniveau, um andere Spieler in Content „ziehen“ zu können und diese Dienste zu verkaufen.

Sehr gute Markt-Kenntnis und Zeit, um im Auktionshaus des Spiels Gold zu verdienen.

Diese Faktoren dürften nur einem Bruchteil aller Spielerinnen und Spieler zur Verfügung stehen. Für die allermeisten ist es nicht realistisch erreichbar, die Abo-Kosten durchs Spielen zu decken. Zugleich solltet ihr an eurer gewählten Methode Spaß haben. Denn ansonsten sind 13 € im Monat vermutlich die bessere Investition.

„Free Weekend“ – Kostenlose Wochenenden mit Vollzugang

Eine dritte Option, World of Warcraft kostenlos zu spielen, ist nur zu bestimmten Zeiten möglich. Denn hin und wieder startet World of Warcraft eine „Free Weekend“-Aktion. Für einen Zeitraum von 3-4 Tagen wird hier das ganze Spiel zur Verfügung gestellt und alle Accounts können temporär auf sämtliche Features zugreifen.

Diese Wochenenden beschränken sich zumeist aber auf 1 oder 2 Termine im Jahr, die häufig sehr kurzfristig angekündigt werden.

Diese Termine eignen sich vor allem, wenn man eine längere Pause von World of Warcraft genommen hat und mal wieder in die aktuellen Inhalte hineinschnuppern will. Allerdings muss man dann auch passend über den Termin informiert sein und die entsprechende Zeit haben. Für ein spontanes „Austesten“ eignet sich das also weniger. Falls du mehr zum Einstieg in World of Warcraft wissen willst, haben wir hier unseren Anfänger-Guide zu WoW.