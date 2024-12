Webseite verrät euch, wie viel Geld ihr in WoW gesteckt habt – Spieler möchten es gar nicht wissen: „Unwissenheit ist ein Segen“

Dank Abo und Kaufpreis liefert World of Warcraft seit zwei Dekaden hohe Umsätze auf das Konto von Blizzard. Doch wie hoch fällt euer Anteil an dem Geldsegen eigentlich aus? Eine Webseite verrät euch jetzt, wie viel Geld ihr bislang in WoW gesteckt habt.

Was ist das für eine Webseite? Auf Reddit hat der WoW-Fan CloudyBastien das Projekt spentonwow.com vorgestellt, an dem er und ein Freund seit geraumer Zeit arbeitet. Er selbst sagt dazu: „Es ist eine erste Basisversion, wir sind daher sicher, dass es Bugs gibt und wir etwas verpasst haben könnten, wie Blizzard unser Geld nimmt.“

Die Webseite funktioniert wie folgt:

Ihr wählt eure Region, den Server und den Charakter aus und klickt dann auf „Embrace the Truth.“

Die Webseite ermittelt einen Geldbetrag in Euro oder Dollar, den ihr seit 2008 in WoW gesteckt habt.

Ihr erfahrt, wie viele Big Macs ihr euch für das Geld hättet kaufen können, wie viele Goldstücke das Geld wert ist und wie groß euer Anteil gewesen wäre, wenn ihr das Geld stattdessen in die Produktion eines Kinofilms gesteckt hättet.

Scrollt herunter, um zu sehen, wie lange euer Abo in diesem Zeitraum gelaufen ist, welche Erweiterungen ihr in welcher Variante gekauft habt und in welche Mounts, Pets, Toys und Bundles weiteres Geld gewandelt ist.

Ein extra Kreisdiagramm bildet die Ausgaben auch noch einmal visuell ab.

Hundertprozentig genau und für jeden Spieler passend ist die Webseite dabei leider nicht. Zum einen gibt es sicherlich den einen oder anderen, der WoW bereits seit 2005, 2006 oder 2007 spielt. Bei denen fehlen sämtliche Abo-Zahlungen, die vor 2008 getätigt worden sind.

Zudem erkennt die Webseite nicht alle Inhalte korrekt. Der Viridianphasenjäger soll beispielsweise 25 Euro kosten. Die zugehörige Deluxe Version von Burning Crusade Classic war jedoch deutlich teurer. Auch Rabatt-Käufe, über Token bezahlte Abos oder kostenlose Keys von Blizzard werden nicht erkannt.

WoW feiert seinen 20. Geburtstag, wie lange seid ihr schon dabei?

Angst vor der Wahrheit?

Wie bewertet die Community die Webseite? Einige Spieler freuen sich über die Webseite und den Einblick, den diese in die eigene WoW-Vergangenheit gewährt. Andere möchten gar nicht so genau wissen, wie viel Geld sie in all den Jahren in das Blizzard-MMORPG gesteckt haben.

NoPark5849 schreibt auf Reddit: „Ich will es gar nicht wissen …“

abiert sieht das ähnlich (via Reddit): „Unwissenheit ist ein Segen.“

Für ItsRaevenne ist der Fall klar (via Reddit): „3.420 Dollar. Alles in allem würde ich dieses Geld erneut lieber für WoW als für Big Macs ausgeben. Ich sag’s nur.“

_TheBgrey sieht es so (via Reddit): „187 Dollar pro Jahr für 16 Jahre Unterhaltung ist eine ziemlich solide Rendite.“

Emeckk witzelt auf Reddit: „Es sind nur 13 Euro, so viel kann sich nicht ansammeln. … ohh shit.“

NiceWrathy fasst auf Reddit zusammen: „Lustig, aber nicht einmal annähernd korrekt. Zählt keine Token, hat eine falsche Abonnement-Dauer (sagt weniger als 4 Jahre, obwohl ich seit Vanilla für ein Abonnement bezahle). Trotzdem eine clevere, kleine Website.“

Wie lange zockt ihr WoW bereits? Wie hoch fällt eure Spielzeit wohl aus? Wie viel Geld habt ihr in World of Warcraft über all die Jahre investiert? Kennt ihr die Antworten auf die letzten zwei Fragen überhaupt, oder möchtet ihr die auch lieber nicht wissen? Verratet es in den Kommentaren! Apropos: Spieler zockt 40.000 Stunden WoW, benutzt nicht einmal eine Maus