WoW: Der Jailer wird der letzte Boss in Shadowlands – Klappt das?

Der Endboss der nächsten Erweiterung von World of Warcraft ist bereits bekannt. Doch kann das so funktionieren?

Mit der nächsten WoW-Erweiterung Shadowlands geht es in die Schattenlande, um den Kerkermeister („Jailer“) bei seinen Plänen zu stoppen. Der Jailer tauchte bereits im ersten Trailer auf und spielt ebenfalls im Intro-Szenario eine große Rolle. Er soll auch zugleich der Endboss des Addons sein.

Was wurde zum Kerkermeister gesagt? Während eines Gruppen-Interviews sprach der Game Director Ion Hazzikostas über den Kerkermeister und die Unterschiede zu vorangegangenen Erweiterungen. Denn dort war der finale Boss oft ein Mysterium – wie etwa in Battle for Azeroth, wo N’Zoth zum Endgegner wurde. Hazzikostas sagte:

Ehrlich gesagt ist das fast das Gegenteil einer Herausforderung. Es ist schon fast ein einfacherer Weg, um eine Geschichte zu erzählen und eine Erweiterung mit einem klaren Thema aufzubauen, so wie damals in WOTLK oder Cataclysm. Wir haben in den letzten Erweiterungen nicht so offen über den Endboss gesprochen, weil das zu der Zeit nicht viel Sinn ergeben hätte oder weil es zu große Spoiler für die Story gewesen wären.



Als Beispiel, in Warlords of Draenor, wenn ihr von Anfang an gewusst hättet, dass ihr Archimonde am Ende bekämpft, wäre das verwirrend gewesen. Aber hier, da kämpfen wir gegen diesen großen Antagonisten auf dem Level eines „Titanen++“ und es gibt große Schritte auf unserer Reise, um die Beweggründe des Kerkermeisters und seinen Plänen zu entdecken und genug Verbündete zu sammeln, um gegen ihn bestehen zu können. Diese Geschichte wird sich durch die ganze Erweiterung Shadowlands und unsere Content-Updates ziehen, bis wir am Ende eine Chance haben, gegen den Kerkermeister zu kämpfen.

Der Jailer ist der Endboss aus den Schattenlanden – das wissen wir schon jetzt.

Wer ist eigentlich der Kerkermeister?

Was wissen wir bisher zum Kerkermeister? Viel ist zum Kerkermeister und seinen Motiven bisher noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass er über den Schlund herrscht. Das ist ein Reich der Schattenlande, in das nur die finstersten Seelen verbannt werden. Seit einiger Zeit werden jedoch sämtliche Seelen aller Welten in den Schlund gezogen und dort in Streitkräfte des Kerkermeisters verwandelt.

Deshalb hat Hazzikostas den Kerkermeister wohl auch einen „Titan++“ genannt, was seine Stärke angeht. Denn bei den unzähligen Welten des Kosmos dürfte die Armee des Kerkermeisters in der Tat noch größer und verheerender sein als die Streitkräfte der Legion.

Außerdem steht der Kerkermeister mit Sylvanas im Bunde, deren Pläne bisher noch unbekannt sind. Im Verlauf von Shadowlands soll aber Licht auf dieses Bündnis und Sylvanas‘ Pläne geworfen werden.

Der mysteriöse „Jailer“ – viel weiß man noch nicht über seine Motive.

Änderungen gab es in der Vergangenheit schon: Ob Blizzard diesen Plan wirklich einhält, das bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin gab es solche Änderungen in der Vergangenheit schon öfter. So war in der ersten Erweiterung „The Burning Crusade“ eigentlich Illidan im Schwarzen Tempel als finaler Boss geplant. Blizzard hatte dann jedoch noch einen weiteren Patch mit dem Sonnenbrunnen und Kil’Jaeden gebracht.

Ähnlich lief es auch in Warlords of Draenor. Eigentlich sollte hier Grommash von der Eisernen Horde als Endboss dienen. Da jedoch ein Patch ausgelassen und die Geschichte verändert wurde, wandelte sich Grommash in einen „guten“ Charakter und der Endboss wurde Archimonde.

Findet ihr es gut, dass der Bösewicht der Erweiterung dieses Mal von Anfang an klar ist, wie etwa beim Lichkönig oder Todesschwinge? Oder nimmt euch dieses Wissen eher die Überraschung?