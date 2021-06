Im heutigen Item-Spotlight zeigt Euch Cortyn ein Spielzeug aus World of Warcraft, mit dem man besonders viel Spaß haben kann – denn es erschafft ein neues Mini-Spiel.

Die meisten Spielzeuge in World of Warcraft sind nur optische Veränderungen ohne großen Nutzen. Doch es gibt ein paar Ausnahmen, die sogar ganz neue Mini-Spiele in World of Warcraft ermöglichen. Genau so ein Item ist die Schillernde Rute. Sie sorgt für Ablenkung und ein taktisches Geschicklichkeitsspiel.

Was ist die „Schillernde Rute“? Die Schillernde Rute (“Dazzling Rod”) ist eines der zahllosen Spielzeuge von World of Warcraft. Sie gibt dem Charakter bei Benutzung einen Zauberstab in die Hand.

Der Charakter kann dann für eine Weile arkane Kugeln abfeuern, die optisch ziemlich eindrucksvoll sind und auch über eine Distanz von knapp 70-80 Metern weit fliegen. Das ist weiter, als die meisten Zauber im Spiel reichen.

Was kann man mit der Schillernden Rute machen? Eine Art Mini-Spiel zum Zeitvertreib. Wenn ihr die Schillernde Rute verwendet, erhaltet ihr für 5 Minuten einen Stärkungszauber. Dieser deaktiviert eure normalen Fähigkeiten und gibt eurem Charakter einen kleinen Zauberstab an die Hand – eben die namensgebende Rute. Solange ihr den Buff habt, könnt ihr durch Aktivieren der neuen Fähigkeit „Schillernder Blitz“ eine recht große, arkane Kugel in Blickrichtung eures Charakters abfeuern. Die Kugel fliegt eine ziemlich lange Strecke und verursacht keinen Schaden.

Trifft die Kugel allerdings auf ein Ziel, das ebenfalls die Schillernde Rute aktiviert hat, dann wird dieses Ziel betäubt und es ertönt ein Signalton.

Diese dicken Arkankugeln könnt ihr auf andere schießen – haben sie die Rute auch aktiv, könnt ihr sie damit treffen!

Das ist quasi die WoW-Variante von „Laser-Tag“ und ein recht kurzweiliger Zeitvertreib:

Ihr streitet euch darum, wer ein schickes Stück Ausrüstung bekommen soll? Entscheidet es mit einem Duell der Schillernden Ruten.

Einer aus der Gilde muss dringend noch Kräuter für die Gildenbank farmen, aber keiner will? Lasst die Schillernde Rute entscheiden.

Ihr müsst mal wieder auf den Panda-Tank warten, der sich verflogen hat oder die Heil-Druidin muss ihr Transmog zum zehnten Mal diese Woche anpassen? Vertreibt euch die Zeit mit der Schillernden Rute.

Auf manch einem Realm – wie etwa „Die Aldor“ – gibt es rund um die Schillernde Rute sogar regelmäßig kleine Rollenspiel-Turniere, bei denen Teams gegeneinander antreten und versuchen, sich gegenseitig die Arkanbälle ins Gesicht zu donnern. Das findet dann in abgesteckten Bereichen mit festen Spielregeln statt.

Ihr könnt aber natürlich auch einfach wild umeinander hüpfen, während ihr versucht, den anderen Spielern eure Arkanbälle ins Gesicht zu donnern – das ist mindestens genauso lustig.

Wie bekommt man die Schillernde Rute? Die Schillernde Rute ist extrem einfach zu ergattern, wenn ihr denn wisst, wo ihr suchen müsst. Begebt euch dazu nach Draenor, dem Kontinent der Erweiterung „Warlords of Draenor“.

Hier findet ihr die Rute, oben auf dem Turm.

Reist in den Tanaandschungel und begebt euch im Norden zum Hafen. Bei den Koordinaten 43.0 / 35.8 könnt ihr einen Turm betreten, an dessen Spitze (42.9 / 35.3) ihr anschließend die Schillernde Rute sehen könnt. Ihr müsst die Rute nur plündern und anschließend aus eurem Inventar heraus benutzen. Schon ist das Spielzeug eurer Sammlung hinzugefügt und kann künftig von sämtlichen Charakteren eures Accounts verwendet werden.

Die Rute eignet sich immer als kleiner Zeitvertreib, wenn gewartet werden muss. Und das passiert in World of Warcraft ja häufiger.