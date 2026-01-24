WoW: In Pandaria ist eine Dekoration versteckt – So findet ihr sie

In World of Warcraft gibt es viele Dekorationen für euer Haus. Ein verstecktes Möbel-Stück könnt ihr in Pandaria finden – wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst.

Gerade mit dem Launch von Patch 12.0 schauen immer mehr Leute in das Housing von World of Warcraft rein. Dabei braucht man viele Dekorationen, um sich das Haus wirklich schön einzurichten. Doch nicht alle Dekorationen könnt ihr bei Händlern kaufen, einige sind auch in der Spielwelt versteckt.

Eine ganz besondere Dekoration könnt ihr in Pandaria finden – und dabei auch ein düsteres Geheimnis hinter einem Housing-Händler aufklären.

Was ist das für eine Dekoration? Es geht um die Goldwolkenschlange-Schatztruhe. Das ist eine Schatzkiste aus Pandaria, die ihr vor allem in den Guo-Lai-Hallen einige Male gesehen haben werdet – eine goldene Kiste mit Drachen-Verzierungen. Die darf optisch natürlich in keiner Schatzkammer fehlen und dürfte sich leicht in so manch ein Housing-Projekt integrieren lassen.

Ein fieser Schleim, der Dekorationen ausspuckt

Wo findet man die Dekoration? Falls ihr euch die Dekoration holen möchtet, müsst ihr dafür nach Pandaria reisen, in den Jadewald. Bei den Koordinaten 58 / 16 findet ihr ein untergegangenes Schiff im Wasser, das auf dem Kopf steht. Sollten Koordinaten-Addons bei euch gerade nicht funktionieren, seht ihr den genauen Fundort auch hier:

Hier findet ihr den Schleim in einem untergegangenen Schiff.

Taucht von unten in das Schiff und arbeitet euch den Rumpf nach „oben“. Auf dem Weg werdet ihr schon mehrere grüne Schleime entdecken. Im oberen Bereich angekommen, findet ihr dann „Frederick the Fabulous“ („Maximillian der Meisterhafte“) – ein riesiger Schleim, in dem eine Menge Möbel umherschwimmen. Ihre könnt einfach in Frederick „reingreifen“ und dort die Goldwolkenschlange-Schatztruhe plündern, um sie anschließend eurer Sammlung hinzuzufügen.

Wo gibt es weitere Exemplare? Falls ihr nicht nur eine einzige Schatzkiste wollt, sondern gleich mehrere, könnt ihr weitere Exemplare bei dem Pandaren „Pando Zweistuhl“ für jeweils 1.500 Gold kaufen. Pando findet ihr in Dornogal, Sturmwind oder Orgrimmar – das ist der Pandaren, der schon einige Housing-Quests angeboten hat.

Im Schleim findet ihr die Schatzkiste.

Damit löst sich dann auch das Rätsel, warum Pando den Untertitel „Maximilians meisterhafte Möbel“ trägt. Offenbar verkauft der Pandaren nämlich die Möbel dieses Schleims, der in Pandaria für Unheil sorgt. Ob er die Möbel selbst „erschafft“ oder – wie die meisten anderen Schleime in WoW – dafür lebendes Gewebe (also Humanoide und Tiere) in Möbel umwandelt, bleibt an der Stelle unbeantwortet. Das ist vielleicht auch besser, sonst hat man beim Hauseinrichten noch ein schlechtes Gewissen.

Falls ihr euch für mehr Möbelstücke in World of Warcraft interessiert, haben wir uns damit schon ausführlich beschäftigt – immerhin verbringen wir selbst viel zu viel Zeit damit. Hier sind noch 7 versteckte Housing-Gegenstände, die ihr euch auf jeden Fall holen solltet.