Firma bietet coole Brille an, die von Illidan aus WoW inspiriert ist – Aber der ist doch blind

Der Brillenhersteller Gentle Monster hat eine besondere Brille gestaltet. Es handelt sich um eine spezielle Sonnenbrille, die an dem Charakter Illidan aus World of Warcraft: The Burning Crusade orientiert ist. Dabei ist dieser Charakter blind und braucht sicher keine Brille.

Was ist das für eine Brille? Von der Firma Gentle Monster, die sich auf schicke Brillen spezialisiert hat, kommt gerade ein ganz besonderes Stück. Eine Sonnenbrille mit grün gefärbten Gläsern und einem verschlungenem Gestell.

Das Ding kommt dazu noch in einer coolen Box samt silberner Kette, an der die Brille aufgehängt werden kann. Die Kette enthält außerdem ein Muster, das aussieht wie Illidans Kriegsgleven. Außerdem bekommt man ein 30 Tage Abo für WoW: The Burning Crusade, wenn man die Brille erhält.









So sieht die Illidan-Brille aus!

Wie bekommt man die Brille? Die Illidan-Brille gibt’s derzeit nicht regulär zu kaufen, sie ist ein besonderes Produkt, das im Rahmen einer Kooperation mit Blizzard zu einem bestimmten Gewinnspiel-Event verlost wird. Das Event findet vom 4. bis zum 11. Juni 2021 statt und der Gewinner wird am 14. Juni 2021 ausgerufen. Auf der Webseite von Gentle Monster könnt ihr an der Aktion teilnehmen (via gentlemonster.com).

Wie Illidan laut einer KI im Real-Life aussieht, erfahrt ihr hier. Eine Brille hat er hier ebenfalls nicht nötig.

Ausgerechnet ein blinder Charakter inspiriert eine Brille

Wie kommt es, dass ausgerechnet Illidan eine Brille inspiriert? Wer sich ein bisschen mit der Story hinter WoW und The Burning Crusade auskennt, der weiß, dass gerade Illidan eigentlich keine Brillen braucht.

Denn dem armen Illidan wurden einst die Augen vom Dämonen Sargeras ausgebrannt. Statt regulärer Augen glüht daher dämonisch-grünes Licht in seinen ausgebrannten Augenhöhlen.

Das wiederum war wohl laut Gentle Monster die Inspiration für die Sonnenbrille, denn die Farbe der Gläser soll das gleiche unheilvolle Grün darstellen, das in Illidans Augen glimmt. Dennoch ist die Idee, ausgerechnet einen blinden Charakter als Inspiration für eine Brille zu wählen, reichlich schräg.

Doch egal, ob ihr World of Warcraft: The Burning Crusade mit oder ohne schicke Sonnenbrille spielt. Die „neue“ Erweiterung für WoW Classic kommt gut an. Unser MeinMMO-Autor und WoW-Experte Benedikt Grothaus findet sogar, das die Classic-Version von Burning Crusade drei Dinge besser macht als früher. Aber es gibt auch 3 Dinge, die noch passieren sollen.