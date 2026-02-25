WoW macht das Housing noch besser, verspricht alles, was die Community will

Das Housing in World of Warcraft wird noch weiter ausgebaut. Die Entwickler schauen in die Zukunft – und sagen genau das, was Fans hören wollen.

Housing ist in World of Warcraft rasch zu einem Highlight geworden. Viele Spielerinnen und Spieler haben ihr digitales Eigenheim in den letzten Monaten nur verlassen, um die Nachbarn zu besuchen oder sich das eine oder andere Deko-Item in der Welt zu kaufen. Das Feature kommt bei einer soliden Gruppe der Spielerschaft überragend an – und steht zugleich erst am Anfang.

Blizzard hat deshalb nun in einem Blogpost auf der offiziellen WoW-Seite die Pläne offengelegt und verraten, woran sie gerade arbeiten. Das dürfte die Herzen der Housing-Fans höher schlagen lassen.

Das Wichtigste in Kürze:

Das Limit für das Dekorationen-Lager steigt um 50 % (also von 5.000 auf 7.500).

Pets kommen bald als platzierbare Objekte im Haus und auch außerhalb.

Es soll noch viel mehr Unterfangen geben mit vielen neuen und alten Kulturen.

Ein nerviger Ausrichtung-Bug wird behoben, braucht aber noch Zeit.

Das Limit für Außendekorationen wird angehoben und Beleuchtungen kommen.

Beleuchtung für Draußen

Mit dem Early Access des Housings wurden Beleuchtungen in Außen-Arealen deaktiviert. Das heißt, aktuell kann man im Garten noch keine Lichtquellen aufstellen. Das zugrundeliegende Problem hat sich in der Beta von Midnight gezeigt: Spieler konnten sehr viele Lichtquellen übereinander stapeln und das führte dazu, dass die Server ins Straucheln kamen und es zu Abstürzen kam.

Blizzard hat dafür offenbar eine Lösung gefunden. Anstatt – wie bisher – Außen-Beleuchtung komplett zu verbieten, gibt es künftig Einschränkungen. Lichtquellen können dann nur mit einigem Abstand zu anderen Lichtquellen platziert werden, sodass sie sich gegenseitig nicht stark beeinflussen.

Bald könnt ihr endlich Lichtquellen auch außen anbringen.

Diese Einschränkung gilt nur für Außenbereiche, nicht aber im Inneren eures Hauses. Dort könnt ihr weiterhin so viele Licht-Effekte stapeln, bis eure Besucher mit tränenden Augen die Flucht einschlagen.

Häuser speichern, teilen und importieren

Ein gewünschtes Feature ist die Option, dass man einmal angelegte Häuser speichern kann.

Denn das Problem kennen viele Housing-Fans: Ihr baut also ein Haus mit Hunderten Dekorationen und vielen Räumen. Ihr seid richtig zufrieden. Doch dann denkt ihr: Könnte ich nicht einen anderen Stil versuchen? Will ich anstelle eines düsteren Anwesens nicht lieber eine finstere Höhle mit geheimen Gängen basteln?

Wer das will, muss das eigene Haus abreißen und von vorne beginnen – immer mit der Angst im Nacken, dass man es vielleicht „nie wieder so gut“ wie beim ersten Versuch schaffen wird.

Genau dafür hat Blizzard eine Lösung. Denn aktuell arbeiten sie an einem Feature, das die folgenden Möglichkeiten enthält:

Ihr sollt ganze Räume, Außenareale oder das ganze Haus als Code abspeichern können.

Ihr könnt mehrere Layouts speichern, etwa für jeden Charakter. Damit kann jeder Charakter ein eigenes Haus haben, zwischen denen ihr dann hin- und herwechselt.

Wer will, kann die „Codes“ auch mit Freunden und der Community teilen, damit die das Design von Räumen oder Zimmern übernehmen können.

Haustiere im Haus – So, wie es sein soll

In World of Warcraft gibt es weit über 1.000 verschiedene Haustiere und die gehören natürlich in das Haus. Das ist bisher nicht möglich, wird sich in naher Zukunft aber ändern. Denn die Entwickler haben klare Pläne, dass ihr eure Begleiter im Haus und auch draußen platzieren können sollt. Die wichtigsten Eckpunkte:

Ihr könnt Pet-Betten (oder andere passende Items) kaufen, und ein Haustier daran binden.

Innerhalb eures Hauses könnt ihr auswählen, ob die Pets stationär an einem Ort bleiben sollen, oder aber durch euer Haus wandern.

Ihr könnt Pets mehrfach platzieren. Wenn ihr also ein Dutzend schwarzer Katzen im Haus haben wollt, aber nur eine schwarze Katze besitzt – das geht.

Es wird ein Limit für platzierbare Pets geben. Hunderte oder Tausende Pets in der Wohnung sind nicht möglich.

Ein Haus voller Pets. Ein Traum wird wahr!

Außerdem merkt Blizzard an, dass es eine „sehr kleine Anzahl“ an Begleitern geben wird, die man leider nicht im Haus platzieren kann. Das dürften vermutlich Pets mit sonderbaren Bewegungsmustern sein, wie vielleicht die Tentakel-Begleiter, die sich an verschiedenen Stellen aus dem Boden bohren anstatt sich normal zu bewegen. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Der nervige Bug mit der falschen Ausrichtung

Wer besonders viel im eigenen Haus gemacht hat, dürfte die Situation bereits kennen:

Stundenlang hat man die Details im Zimmer angepasst. Bilderrahmen wurden millimetergenau verschoben, Bücher und Felsen exakt ausgerichtet und alles ist einfach perfekt. Dann loggt man aus, kommt nach einigen Stunden zurück – und irgendwie haben sich einige Gegenstände etwas verschoben. Sie clippen plötzlich in Wände hinein oder zeigen in eine andere Richtung.

Wer bisher dachte, dass man einfach nur an Halluzinationen leidet, kann hier entwarnt werden – das ist ein Bug, den Blizzard anerkennt und gefunden hat. Die Behebung kann allerdings noch ein wenig dauern, da man die Lösung dafür erst ausgiebig testen will, damit keine Spieler-Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ein neuer Button sorgt dafür, dass ihr bald Layouts abspeichern könnt.

Besucher-Codes mit denen ihr angeben könnt

Ihr seid richtig stolz auf euer Haus und wollt mit eurem Silbermonder-Prunkpalast angeben und dieser der Öffentlichkeit zeigen – aber nicht Gefahr laufen, dass gerade dann die Besucher hereinplatzen, während ihr interessantes RP mit eurem Blutelfen-Harem ausspielt? Dafür gibt es bald die „Besucher-Codes“.

Diese Codes können verwendet werden, um eine „Vorschau-Version“ eures Hauses zu erzeugen, die von Besuchern angesehen werden kann. Das ist dann eine separate Instanz des Hauses und hat keinen Einfluss darauf, was ihr gerade in eurem Haus anstellt. Falls ihr also gerade am Umdekorieren seid, können sich andere Leute dennoch die vorherige Version des Hauses dank dem Besucher-Code anschauen.

Weil Blizzard auch möchte, dass mehr Leute die tollen Häuser zu sehen bekommen, wird es auch ein „Schaukasten“-Feature geben. Hier könnt ihr euer Haus einreichen. Interessierte können das Haus dann besuchen und mit einem „Upvote“ versehen, wenn das Haus gefällt. Die beliebtesten Häuser gewinnen nach einer gewissen Zeit eine spezielle Dekoration, die aber noch nicht bekannt ist.

Wie man es auch dreht und wendet: Das Housing-Team von World of Warcraft entwickelt sich gerade in Windeseile zum Liebling der Community und sagt all das, was man hören will. Die Zukunft für das Housing sieht also wunderbar aus. Jetzt bleibt nur abzuwarten, wie lange die Entwickler brauchen, um diese Pläne auch in die Tat umzusetzen.

In wenigen Stunden steht erst einmal der Launch der neuen Erweiterung an. Was ihr vor Midnight auf jeden Falll wissen müsst, haben wir hier erklärt.