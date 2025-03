Heiler hatten es in WoW zu leicht, deswegen wird Tank-Brann massiv generft

In Pokemon GO bekommt ihr eine starke Chance, gleich 3 Shinys an einem Tag zu fangen

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Spieler erreichen in Monster Hunter Wilds Jägerrang 999 in Rekordzeit – Wie ist das möglich?

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Die Community scheint mit diesen krassen Änderungen auf jeden Fall nicht einverstanden zu sein und beschwert sich mit dem üblichen „Fun Detected“, wenn Blizzard eine Änderung vornimmt, die ihnen nicht gefällt. Ob Brann nach den Änderungen nun so funktioniert, wie das von den Entwicklern eigentlich vorgesehen ist, werden wir wohl im Laufe der nächsten Tage feststellen. Grundsätzlich kommt die neue Saison aber gut an – denn viele fragen sich: “Was übersehe ich? Was ist schlecht?”

War Brann zu stark? Das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Viele haben mit Brann als Tank extrem gute Erfahrungen gemacht. Als Heiler konnte man im Grunde im Hintergrund bleiben, ihn mit einigen Heilung-über-Zeit-Effekten versorgen und musste sich dann kaum noch um ihn kümmern, während man zugleich von den Mechaniken der Mobs verschont bleibt. In solchen Fällen waren auch Tiefen auf Stufe 8, 9, 10 oder gar 11 deutlich zu leicht.

Was sagt Blizzard dazu? Im offiziellen WoW-Forum argumentiert Blizzard so:

Was wird an Brann geändert? Die Liste der Änderungen ist ziemlich lang und betrifft nahezu alle Aspekte von Tank-Brann. Sowohl sein ausgeteilter Schaden wird verringert, als auch der Schaden, den er erleidet, wird deutlich erhöht. Im Detail sind die Änderungen:

World of Warcraft will „lieb sein“ endlich belohnen

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Neulinge holen sich den World First Kill in WoW – Blizzard bannt sie quasi sofort

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to