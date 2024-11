WoW: Kein neuer Begleiter in Patch 11.1 – Brann Bronzebart bleibt, wird jetzt Tank

Brann Bronzebart in World of Warcraft bleibt euch erhalten. Er verschwindet nicht mit Saison 2, sondern bleibt bis zum Ende des Addons.

In World of Warcraft The War Within sind die Tiefen ein voller Erfolg. Solo-Spielerinnen und -Spieler haben endlich eine ansprechende Endgame-Aktivität, mit der sie an gute Beute gelangen können, ohne soziale Verpflichtungen in Raids oder Dungeons einzugehen. Ein Feature, das Blizzard daher weiter bedienen will.

Doch zuerst einmal gibt es Änderungen. Denn Brann Bronzebart sollte mit Patch 11.1 Undermined und dem Start der 2. Saison eigentlich in Rente gehen – aber er wird bleiben, für die ganze Erweiterung The War Within hindurch.

Was war der ursprüngliche Plan? Als die Tiefen für The War Within vorgestellt wurde, war der ursprüngliche Plan, dass Brann Bronzebart nur für die Dauer einer Saison der Begleiter in den Tiefen sein wird. In der zweiten und dritten Saison sollte dann jeweils ein neuer Charakter eingeführt werden, der Brann ersetzt.

Was wurde nun geändert? Seit der Warcraft Direct ist klar: Brann Bronzebart bleibt für die Dauer der ganzen Erweiterung „The War Within“. Erst mit „Midnight“ bekommen wir einen anderen Charakter an die Seite gestellt, der uns in die Tiefen der nächsten Erweiterung begleiten wird.

Da grinst Brann – er bleibt euch noch eine ganze Weile erhalten.

Was ändert sich noch an Brann? Mit Patch 11.1 bekommt Brann zusätzlich zu seiner Schaden- und Heilung-Spezialisierung auch noch die Option, als Tank aufzutreten. Er kann also die Bedrohung der Feinde auf sich ziehen und ist dann darauf angewiesen, dass ihr ihn entsprechend unterstützt. Damit soll es einfacher möglich sein, die Tiefen auch etwa als Heiler abschließen zu können und nicht auf eine DPS-Spezialisierung wechseln zu müssen.

Dann sind die Tiefen wirklich allen Spiel-Typen zugänglich und können in jeder Spezialisierung solo erledigt werden – so, wie es das Feature vorgesehen hatte.

Warum wurde das geändert? Das hat der Game Director Ion Hazzikostas im Interview auf YouTube bei Taliesin & Evitel verraten. Dort erklärte er:

Die Leute haben Brann gelevelt und sind es gewohnt, dass sie all seine Fähigkeiten haben. Einen starken Brann mit all den Dingen, die ihr für ihn freigeschaltet habt. Und wenn wir ihn durch jemand neuen ersetzen würden, würde sich das nicht wie ein schlechte Zurücksetzung der „geliehenen Macht“ anfühlen? Man hätte es schwerer in den Tiefen, in denen man letzte Woche noch keine Probleme hatte.

Doch auch einfach Brann auszutauschen gegen einen neuen Charakter, der seine ganze Kraft „erbt“, sah man offenbar nicht als Lösung an:

Wenn der neue Begleiter bereits mit allen Fähigkeiten freigeschaltet kommt – was ist dann überhaupt der Sinn dahinter? Wo wir dann gelandet sind, war einfach: Brann funktioniert. Lasst uns darauf aufbauen und die Optionen erweitern, die zur Verfügung stehen. Neue Schmuckstücke für ihn, mit einer Goblin-Thematik. (…) Der Plan ist es nun, dass Brann euer „The War Within“-Begleiter bleibt. Für Midnight gibt es dann jemand neuen.

Damit ist die Sache also entschieden, dass ihr Brann Bronzebart noch eine ganze Weile an der Backe haben werdet. Ihr könnt euch also darauf freuen, dass er euch häufiger mal seine 4 Gold geplünderte Beute überlässt oder immer genau im falschen Augenblick lossprintet, um ein Erz am anderen Ende des Raumes abzubauen, während ihr von Nerubern umzingelt werdet.

