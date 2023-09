„500 $, wenn du einen Fehler machst“ – WoW-HC-Gilde zeigt krasses Bewerbungespräch, aber es gibt einen Haken

500 $ für einen Fehler im Raid. Kein Lachen im Discord. Eine Hardcore-Gilde in World of Warcraft Classic will es besonders hart – und erregt damit Aufmerksamkeit.

Manche Gilden in World of Warcraft nehmen ihre Sache ernst – sehr ernst. Da gibt es harte Regeln und Gesetze in Gilden und saftige Strafen, wenn man Verpflichtungen nicht nachkommt. Doch ein Bewerbungsgespräch sorgte in den letzten Tagen für massive Aufmerksamkeit. Denn wer scheitert, der muss 500 $ an den Paypal-Account der Gilde zahlen. Das wurde zumindest behauptet. Wir schauen, was an der Sache dran ist und wie Asmongold darauf reagiert.

Um welches Bewerbungsgespräch geht es? Es geht um ein „Recruitment Interview“ des Streamers Mitch. Der versucht in WoW Classic Hardcore eine Gilde zu finden und bewirbt sich bei „Frontier“ – eine Hardcore-Gilde mit besonders knackigen Regeln.

Mitch wird zu einem Gespräch auf den Discord-Server der Gilde eingeladen und danach mit einigen Fragen und Regeln konfrontiert. Während die Gildensteuer von 50 Gold pro Woche noch akzeptabel klingt, dürfte man bereits bei der zweiten Aussage von Ahmpy schwer schlucken: Denn wer die Gilde in Gefahr bringt und eine Mechanik vergeigt, der muss 500 $ an die Gilde überweisen.

Dazu kommen rasch noch weitere Regeln: Im Discord sind ungewollte Geräusche zu vermeiden, etwa plötzliches Lachen. Wer hier erwischt wird, bekommt einen „Strike“ – und beim zweiten Strike fliegt man.

Auch will man nach außen hin seriös wirken, deswegen müssen Streamer, die ihr Gameplay übertragen, immer eine Krawatte im Stream tragen.

Und, damit man der Gilde Treue erweist, muss auch der Gilden-Wappenrock getragen werden, schon vor dem Eintritt in die Gilde. Per WeakAura wird überprüft, ob auch alle Mitglieder permanent den Gildenwappenrock angelegt haben.

So reagiert Asmongold: Der bekannte Streamer Asmongold hat sich das Bewerbungsgespräch ebenfalls auf YouTube angeschaut und zeigte sich schockiert. Zwischen Lachen und Unglaube hört er dem Gespräch zu und findet erstaunlich viele der Punkte nachvollziehbar – lediglich die Regel mit den „500 Dollar“ wirkt für ihn etwas seltsam, da er nicht genau weiß, wie man diese Regel denn durchsetzen will.

Meinen die das wirklich ernst? Hier kommt die Sache: Nein. Auch wenn einige Seiten die Geschichte für wahr verkaufen, ist das ganze Bewerbungsgespräch vor allem Show – sowohl Mitch als auch Ahmpy lassen sich auf dieses kleine Spiel ein. Das wird besonders deutlich, wenn man sich den Stream aus Sicht von Ahmpy anschaut (via twitch), der nebenbei einfach gemütlich Dungeons farmt und immer wieder in Gekicher ausbricht – was aber nicht im Discord an Mitch, sondern nur an den eigenen Stream übertragen wird.

Das ganze Gespräch ist damit eine Parodie auf andere Gildenbewerbungen, die sich selbst absurd hohe Regeln setzen und von denen viele durch „Hörensagen“ sicher schon mitbekommen haben.

Ernst sollte man das aber nicht nehmen. Die beiden sind Streamer und sorgen vor allem für Unterhaltung – und das Gekicher von Ahmpy verrät doch sehr klar, dass es hier nicht so ernst zugeht, wie manch einer leichtgläubig glauben will.

