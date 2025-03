Der Chef von World of Warcraft hat sich selbst beigebracht, Bugs zu fixen, weil sie ihn als Spieler genervt haben

Heute wissen wir, dass Azeroth mehr ist als nur ein Planet, auf dem dutzende Völker und Spezies leben. Aber die Spielwelt ist schon uralt und geht auf die Zeiten von Warcraft zurück. Azeroth hat bereits existiert, als World of Warcraft noch lange nicht in Planung war: Die Welt von WoW gab es schon 10 Jahre vor dem MMORPG, die Karte sah damals aber ganz anders aus

Azeroth selbst lebe durch dieses Team, erklärt sie. Longdale denkt, dass genau das den Spielern gefalle diese lebendige Welt und diese sei „ein Teil der Reise, die uns in die Zukunft führt.“ Sie garantiert: Es werde immer etwas zu tun geben in Azeroth.

Ich meine [lacht] Das kommt jetzt aus der naiven Sicht einer Außenstehenden, die in die seltsame Position kam, etwas mit großartigen Partnern wie Ion zu machen. Als Spielerin, die von einem anderen Team und einem anderen Spiel kommt. Ich bin von Herzen eine Casual-Spielerin, ich liebe jeden WoW-Feiertag, jedes Event und habe das schon immer. Diese Zeiten genieße ich am meisten.

Hazzikostas erklärt, dass er damals als Encounter-Designer angefangen habe und direkt an Bossen von Ulduar arbeiten durfte: „Da habe ich mich sofort in den Job verliebt und nie zurückgeschaut.“

Es gab ein paar Bugs, die ich gefixt habe. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren, aber ich weiß, dass sie mich als Spieler genervt haben. Also habe ich sie in der Datenbank gesucht und mit selbst beigebracht, wie ich sie behebe.“

„Ich hatte viel zu viel zu lernen, als dass ich etwas hätte ändern können. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe, kurz bevor Wrath of the Lich King erschienen ist. Daran habe ich zwei Monate vor Release gearbeitet. Als jemand, der davor ein ziemlicher Hardcore-Raider war, zählte zu den ersten Dingen, die ich nicht ändern, aber lernen wollte, wie bestimmte Boss-Mechaniken Ziele wählen. Das habe ich als Spieler nie nachvollziehen können. Das habe ich mir alles in den Skripts angeschaut. Um zu verstehen, wie ein Boss seine Ziele für bestimmte Fähigkeiten auswählt. […]

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

Im Interview ging es entsprechend um WoW, aber auch ein wenig um die Hintergründe und Einsichten in die Entwicklung. Die beiden arbeiten schon seit vielen Jahren am Spiel und kennen WoW als Spieler und Entwickler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to