WoW hat die Servertrennung quasi ausgelöscht – Freier Handel für alle

Was sind die Folgen davon? Bisher war jeder Realm im weitesten Sinne für sich genommen und hatte eine getrennte Wirtschaft. Das wurde zwar schon in einem vorangegangenen Patch aufgeweicht, als alle wichtigen Ressourcen regionsweit im Auktionshaus zur Verfügung standen.

Was funktioniert nicht? Aktuell ist es noch nicht möglich, Post an andere Realms zu verschicken und auch der Handel mit der anderen Fraktion in der offenen Welt geht noch nicht. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob das überhaupt möglich sein sollte.

Was ist nun möglich? Ihr könnt nun sämtliche Gegenstände, die nicht an euren Charakter oder Account gebunden sind, mit anderen Spielern von anderen Realms handeln. Somit können Gegenstände, die „beim Anlegen gebunden“ sind, den Realm wechseln, ohne dass dafür ein umständlicher Servertransfer notwendig ist.

Die Barrieren für den Handel in World of Warcraft wurden eingerissen. Im Grunde sind nun alle Spieler auf einem „Mega-Server“ – denn der Handel ist nun regionsweit möglich.

