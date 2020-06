In World of Warcraft kritisierten einige Spieler, das Auktionshaus sei plötzlich langsamer. Das war offenbar Absicht: Blizzard will so gegen unfaire Vorteile vorgehen.

Das ist das Problem: Mehrere Spieler im offiziellen WoW-Forum berichteten von einem merklich langsameren Auktionshaus. Diese Spieler nutzten nach eigener Aussage im Forum Addons wie TradeSkillMaster (TSM), um im Auktionshaus schnell viele Handelsaktionen durchzuführen.

Der TradeSkillMaster ist ein starkes Addon, mit dem sich in kurzer Zeit schnell Gold in WoW farmen lässt. Doch das läuft nun spürbar langsamer ab – und es handelt sich dabei nicht um einen Fehler, wie manche Spieler erst annahmen.

Wer im Auktionshaus Addons zum Gold-Sammeln nutzte, braucht nun voraussichtlich länger

Auktionshaus hat jetzt ein Aktions-Budget

Das sagt Blizzard: In einem Forums-Post zu dem Thema erklärt Community Manager Kaivax, dass ein neuer Hotfix aufgespielt wurde, der ebendiese Verlangsamung zur Folge hat.

Damit will man quasi Dauer-Händler im Auktionshaus ausbremsen. Es bestehe ein „Ungleichgewicht zwischen der großen Mehrheit und einer sehr kleinen Minderheit der Spieler“, erklärt Kaivax. So sorge eben diese kleine Minderheit für den Großteil der Aktivität im Auktionshaus.

Es handle sich dabei um Spieler, die durch Addons automatisierte Abläufe nutzen, um sich „einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen.“ Außerdem belaste dieses Verhalten die Leistung des Spiels.

So sieht Blizzards Lösung aus: Durch den Hotfix bekommen alle Spieler gewissermaßen ein Budget an Auktionshaus-Aktionen pro Minute. Die Verlangsamung setzt ein, wenn dieses überschritten wird.

Dieses Budget sei so angelegt, dass es Spieler nicht betrifft, die das Auktionshaus im normalen Umfang nutzen. „Für die meisten Spieler dürfte es im Grunde unmöglich sein, die neuen Grenzen zu erreichen“, erklärt Kaivax. Allerdings würden eben die Spieler gedrosselt, die mit Addons schnelle Abfragen durchführen und riesige Mengen an Items kaufen und verkaufen.

Man warte nun auf Feedback: Sollten sich die Regeln als zu streng herausstellen, sei allerdings eine Lockerung denkbar.

Wer sich nicht zu sehr über das verlangsamte Auktionshaus ärgert, kann sich schonmal auf WoW: Shadowlands freuen. Einige bereits gestorbene Charaktere feiern dort ihr Comeback.