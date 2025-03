Gilde aus WoW trennt sich nach 20 Jahren, Community richtet am Boden zerstörtes Mitglied auf

Wer mehrere Jahre lang ein aktives Mitglied einer MMORPG-Gilde war, der weiß, wie es sich anfühlt, wenn diese Gemeinschaft plötzlich zerbricht. Entsprechend herzlich fällt die Reaktion der WoW-Community derzeit aus, nachdem ein Betroffener vom Ende seiner virtuellen Heimat berichtet hat.

Was berichtet der WoW-Spieler? Auf Reddit klagt Tall_Marketing2475 darüber, dass sich seine Gilde aus World of Warcraft nach beeindruckenden 20 Jahren aufgelöst hat. In seinem Post schreibt er:

Meine 20 Jahre alte Gilde ist weg. Wir haben seit Shadowlands Mitglieder verloren, aber heute war es so weit. Das ist scheiße. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus einer Trennung und einer Entlassung an einem Ort, den man eigentlich mochte. Diese Gilde war meine Anlaufstelle in schweren Zeiten und hat mir sogar geholfen, als ich meinen Job verloren habe. Hat noch jemand so etwas durchgemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Ich weiß nicht, was ich als Nächstes tun soll. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder einfach nur eure eigenen Geschichten erzählen wollt.

In einem Update ergänzt Tall_Marketing2475 dann noch, dass seine Gilde mehr als nur eine Gruppe aus Leuten war. Sie gehörte 20 Jahre lang zu seinem Leben. Gemeinsam hat man Meilensteine gefeiert, sich in schwierigen Zeiten unterstützt und eine zweite Familie gebildet. Zum Start von The War Within waren aber nur noch wenige Mitglieder online. Die meisten sind weitergezogen, wohin auch immer.

So ein Gildenleben ist nicht immer nur Zuckerschlecken:

„Lass nicht zu, dass die Vergangenheit die Zukunft erstickt“

Dass viele WoW-Spieler diese Erfahrung nachfühlen können, zeigt die Reaktion der Community – mit hunderten Kommentaren und mehr als 3.100 Upvotes. Eine besonders traurige Geschichte hat Voidmire auf Lager:

Ich denke immer noch gerne an die Gilde zurück, in der ich von Vanilla bis zum Ende von Mists of Pandaria gespielt habe. Die Leute waren ausgebrannt oder hatten Dinge im wirklichen Leben, die sie weggezogen haben. Ich habe bis zum Ende von BfA weitergespielt, aber das war meine wichtigste Erinnerung, diese Gruppe. Ich war 16, kam von einem beschissenen Job im Einzelhandel nach Hause und bin sofort in unseren Voice-Chat gesprungen. Wenn niemand da war, wusste ich wenigstens, dass irgendwann jemand da sein würde. Es war einfach der Treffpunkt. Jeden Tag, jahrelang. Auch Jahre später habe ich mit ihnen noch andere Spiele gespielt oder neue MMOs ausprobiert. Das traurige Ende ist, dass leider nur noch zwei von ihnen leben. Einer ist ins Gefängnis gegangen, drei haben eine Überdosis genommen, einer hat zu viel gefeiert, ein anderer hatte einen Autounfall, bei einem ist unklar, wie es ihm geht. […] Unsere kleine 10-Mann-Gilde ist auf drei Mitglieder geschrumpft. Ich habe immer noch eine Aufnahme von unserem ersten Garrosh-Kill, dem letzten First Clear, den wir je machen würden. Ich vermisse euch, Kumpels. Voidmire via Reddit

Hier noch ein paar mehr Reaktionen sowie Erinnerungen aus der Community:

Yrrving schreibt auf Reddit: „Ich war einmal Teil einer RP-Gilde auf Argent Dawn namens Ironforge Mountaineers. Seit der Schließung dieser Gilde habe ich keine neue mehr gefunden. Seitdem spiele ich solo. Wahrscheinlich ist das jetzt über zehn Jahre her. Blieb solo. Habe weiter gespielt. Aber ich vermisse es. Die Gemeinschaft.“

Die Antwort von Worth_Bodybuilder_37 auf Reddit rührte den Thread-Ersteller zu Tränen: „Wo sich ein Buch schließt, öffnet sich ein anderes. Reite auf den Wellen und versuche, dich nicht zu verschließen. Lass nicht zu, dass die Vergangenheit die Zukunft erstickt. Behalte die guten Erinnerungen und tanke Kraft für viele weitere, die noch auf dich warten. Tut mir leid, das mit deiner Gilde zu hören. Es ist eine Menge Zeit, die man in eine Gemeinschaft investiert, um sie so lange zu pflegen. Ich bin sicher, dass du ein anderes ‚Zuhause‘ finden kannst.“

Amdrauder erinnert sich auf Reddit zurück: „Als meine Gilde aus Vanilla kurz vor BfA starb, irrte ich monatelang wie ein verlorener Hund umher und überlegte, was zur Hölle ich jetzt tun sollte. Der ganze übliche Inhalt war entmutigend, ohne jemanden, mit dem ich die Kinderkrankheiten teilen konnte. Jedenfalls traf ich zufällig einen Typen im Mythic+. Wir haben uns über Warhammer-Memes angefreundet und ich habe mich ihnen angeschlossen und bin seitdem dabei, es macht sogar noch mehr Spaß als beim ersten Mal.“

Wie war das bei MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz? Ich kann das absolut nachfühlen, was Tall_Marketing2475 und viele andere WoW-Spieler in dem Thread berichten. Ein befreundetes Paar, mit dem ich 2005 gemeinsam fast die gesamte Level-Phase erlebt hatte, und meiner einer landeten mit Stufe 50+ bei der wunderbaren Gilde Godmode vom ebenso wunderbaren Server Dun Morogh.

Damals ahnte ich noch nicht, dass ich mit dieser Gemeinschaft über mehrere Jahre hinweg die geilste, intensivste, anstrengendste und emotionalste Zeit meiner Gaming-Karriere erleben sollte. Mit hart erkämpften und noch lauter gefeierten First Kills, feuchtfröhlichen Gildentreffen, Ingame-Hochzeiten, Spaß-Wettbewerben, launigen PvP-Runden und unzähligen gemeinsamen Stunden im Voice-Chat.

Die Gilde Godmode nach ihrem First Kill über den heroischen Lichkönig.

Ich sah Freundschaften entstehen, die bis heute halten, und Beziehungen zerbrechen. Von mindestens einem Paar, das sich über Godmode kennengelernt hat, weiß ich, dass sie mittlerweile verheiratet sind und Kids haben. Und von allen, die über Jahre zum harten Kern gehörten, höre ich immer wieder, dass sie unfassbar gerne an diese Zeit zurückdenken … weil es einfach ein besonderer Haufen war.

Mit dem Fall vom heroischen Lichkönig endete diese Reise leider. Den Kataklysmus nahmen viele zum Anlass, um WoW den Rücken zu kehren oder auf andere Server zu wechseln. Ich hatte das Glück, zu Beginn von WoW Classic erneut eine (halbwegs) vergleichbare Erfahrung machen zu dürfen. Wer noch nie derart intensiv Teil einer MMORPG-Gilde war, hat definitiv etwas Besonderes verpasst.

Wie sieht’s bei euch aus: Habt ihr eine ähnliche Erfahrung machen dürfen? Verratet es in den Kommentaren! Eine persönliche Anekdote vom ollen Karsten der ganz anderen Art könnt ihr hier nachlesen (keine Sorge, es geht erneut um ein MMORPG): „Meine Frau hat mich in einem Gewinnspiel zu Guild Wars 2 gewonnen“ – als Trostpreis, quasi