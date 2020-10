Warum ist das so? Der Grund hierfür dürfte in den rechtlichen Bestimmungen einiger Länder liegen. Eine Rückerstattung nicht möglich zu machen, nachdem ein beworbener Veröffentlichungstermin nicht eingehalten wurde, dürfte vor allem im europäischen Raum zu Problemen führen. Da die „Schenker“ in diesem Szenario auch die Käufer sind, muss ihnen die Möglichkeit zur Rückgabe eingeräumt werden – selbst dann, wenn sie das Spiel als Geschenk direkt digital weitergereicht haben.

Mit World of Warcraft ist es gerade eine merkwürdige Situation. Da die nächste Erweiterung Shadowlands auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, bietet Blizzard aktuell Rückerstattungen an. Wer mit der Verschiebung unzufrieden ist, kann sich das Geld zurückgeben lassen, verliert dabei aber auch die schon erhaltenen Boni und somit Zugriff auf Charaktere.

