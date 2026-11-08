WoW Forever: Ein Fremder schickt euch Gold per Post – Solltet ihr es annehmen oder droht ein Bann?

Nach den harten Bannstrafen in der Beta von WoW: Forever ist ein Teil der Community unsicher: Wie soll man mit Ingame-Zusendungen von Gold umgehen?

Warum sind sich Spieler unsicher? In WoW: Forever möchte Blizzard hart gegen Echtgeldhandel und Bots vorgehen. Das zeigten die Entwickler bereits während der Beta, mit tausenden Strafen. Erwischt hat es dabei auch manch einen Streamer, der über die Ingame-Post Gold von seinen Zuschauern angenommen hatte.

Berichte dieser Art wirken sich bereits spürbar auf das Verhalten der Forever-Spieler aus. Der Streamer Xaryu erklärte in seinem Video auf YouTube zu seinen Plänen für Forever beispielsweise, dass keiner seiner Zuschauer ihm Gold zusenden solle – er würde das auf keinen Fall annehmen und so vielleicht einen Bann riskieren. Aber auch viele Nicht-Streamer sind unsicher …

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Die Angst vor dem Bann

Was geht in der Community vor? Ein Post von Consistent_Hat_9678 auf Reddit spiegelt die aktuelle Unsicherheit wider. Er hat von einem fremden Spieler Post erhalten. Der Absender erklärt, dass er auf den PvE-Server wechseln möchte und daher jetzt irgendjemandem sein Gold geschickt hat. Im Anhang befinden sich 5 Gold und 26 Silber.

Consistent_Hat_9678 fragt die Community: Kann ich das Gold annehmen oder ist das ein Scam?

Die anschließende Diskussion zeigt, dass aktuell niemand eine klare Antwort darauf hat. Viele Spieler warnen davor, das Gold anzunehmen. Andere glauben indes, dass so eine einmalige Goldannahme in dieser Höhe kein Problem sein sollte. Wieder andere vermuten, dass Goldhändler auf diese Art gerade die Grenzen von Blizzard austesten wollen, um herauszufinden, was geht und was nicht.

Wir haben unserem Ansprechpartner für Blizzard eine Mail geschrieben und um eine Klarstellung der Entwickler gebeten. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diese Meldung. Bis dahin gilt leider: Annehmen auf eigene Gefahr! Apropos Gold: Spieler von WoW Forever bemerkt auf Stufe 60 krasse Neuerung, die uns viel Gold kosten könnte: „Das ist furchtbar“