WoW Forever: Ein Fremder schickt euch Gold per Post – Solltet ihr es annehmen oder droht ein Bann?

Nach den harten Bannstrafen in der Beta von WoW: Forever ist ein Teil der Community unsicher: Wie soll man mit Ingame-Zusendungen von Gold umgehen?
Warum sind sich Spieler unsicher? In WoW: Forever möchte Blizzard hart gegen Echtgeldhandel und Bots vorgehen. Das zeigten die Entwickler bereits während der Beta, mit tausenden Strafen. Erwischt hat es dabei auch manch einen Streamer, der über die Ingame-Post Gold von seinen Zuschauern angenommen hatte.
Berichte dieser Art wirken sich bereits spürbar auf das Verhalten der Forever-Spieler aus. Der Streamer Xaryu erklärte in seinem Video auf YouTube zu seinen Plänen für Forever beispielsweise, dass keiner seiner Zuschauer ihm Gold zusenden solle – er würde das auf keinen Fall annehmen und so vielleicht einen Bann riskieren. Aber auch viele Nicht-Streamer sind unsicher …
Die Angst vor dem Bann
Was geht in der Community vor? Ein Post von Consistent_Hat_9678 auf Reddit spiegelt die aktuelle Unsicherheit wider. Er hat von einem fremden Spieler Post erhalten. Der Absender erklärt, dass er auf den PvE-Server wechseln möchte und daher jetzt irgendjemandem sein Gold geschickt hat. Im Anhang befinden sich 5 Gold und 26 Silber.
Consistent_Hat_9678 fragt die Community: Kann ich das Gold annehmen oder ist das ein Scam?
Die anschließende Diskussion zeigt, dass aktuell niemand eine klare Antwort darauf hat. Viele Spieler warnen davor, das Gold anzunehmen. Andere glauben indes, dass so eine einmalige Goldannahme in dieser Höhe kein Problem sein sollte. Wieder andere vermuten, dass Goldhändler auf diese Art gerade die Grenzen von Blizzard austesten wollen, um herauszufinden, was geht und was nicht.
Wir haben unserem Ansprechpartner für Blizzard eine Mail geschrieben und um eine Klarstellung der Entwickler gebeten. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diese Meldung. Bis dahin gilt leider: Annehmen auf eigene Gefahr! Apropos Gold: Spieler von WoW Forever bemerkt auf Stufe 60 krasse Neuerung, die uns viel Gold kosten könnte: „Das ist furchtbar“
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare
Mein Vorschlag:
Wofür wird das Gold meistens gebraucht?
Zum “Blink Blink” Angeben von Rüstungen?
oder
zum Reparieren der Rüstungen um nicht plötzlich “Nackt” darzustehen und keine Mob/Dungeons mehr laufen kann, ohne das Heiler und der Raid weinen?
Was wäre wenn:
Man eine “Vertrauen” Quest machen kann (Ruf farmen) bei einem Spezielen NPC? Der euch ab einem bestimmten Progress “Rabatt” geben kann. Der NPC wird es natürlich nicht mehr auf 100% Reparieren können. Sondern (Das ist Blizzards Daumenschrauben) auf max 80%?
Am besten einen “Lehrling” NPC. Der den Laden von seinem Vater übernommen hat und nun aus “Learing by Doing” Erfahrung sammeln muss und ihr seid sein “Lieblingskunde” an dem er das ausprobieren kann. Das würde auch erklären das man Stufen weise 50%,60% usw “Reparaturen” bekommt mit der zeit wird der lehrling eben besser
Der Spieler ist halt der “Sponsor” für seine Laufbahn einen Meister zu bekommen (egal welche Reparatur. Waffen oder Rüstung). Der Spieler “gibt” ihm Arbeit und er Revanchiert sich dafür.
und dank “Rabatt” verbraucht man halt weniger. Bestimmt eine Lebenslinie für “kleine” Spieler. Die lvl 60 Spieler “geben” den Armen Lehrling den vollen “Marktpreis”. Damit er davon Leben kann (Aka Money Sink)
So kann man mit einer “Nebenquest” sich etwas über Wasser halten und den Goldverbrauch etwas sinken
Aber ich tippe, das werden viele nutzen wollen um “günstig” durchzukommen. Vielleicht einen “Wochen Limit” einführen bei dem NPC um das zu kontrollieren?
Ich weiss, diese Daumenschrauben sind nicht schön. Ich sehe es aber als Kompromiss oder passt das nicht in die WOW Forever Welt?
oder gibt es so was schon längst? Also den “Rabatt” dank “Ruf Farmen”? oder man macht eben “Lieferungen Quests” wo am ende er eben Teile der Rüstung repariert. Die eben nicht genug Gold haben.
“Was der Kunde wollte mein Produkt nicht annehmen?.”
“Als dank für die Laufarbeit kannst du es haben, mit einem Freundschafts Rabat natürlich für deine Mühe!”.
“Als dank für deine Laufarbeit, kann ich ein Teil deiner Rüstung bearbeiten!”
Vielleicht mit NPC “Gold Status” Spieler Check. (Natürlich kann er auch sein Bank konto sehen (um Tricks zu vermeiden). Es ist ja eine “Ruf/Vertrauen” Quest, oder?
Das wäre auch ein Vorschlag ohne viel Gold an Reparaturen zu kommen
Aber… wer liest den solche Texte? 🙂