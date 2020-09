WoW-Film: Angeblich machen sie jetzt doch noch ein Warcraft 2 fürs Kino

Der Kinofilm Warcraft: The Beginning war nicht der erhoffte Erfolg, weswegen Pläne für die beiden Sequels begraben wurden. Nun gibt es aber wieder Hoffnung.

Welche Neuigkeiten gibt es zum Film-Sequel? Branchen-Insider Daniel Richtman erklärte auf seiner Patreon-Seite, dass sich seinen Informationen zufolge etwas in Sachen Sequel zum Kinofilm Warcraft: The Beginning tut. Aufgrund des Erfolgs, den der Streifen in Übersee hatte, arbeitet das Filmstudio Legendary Pictures nun angeblich daran, eine Fortsetzung zu drehen.

Wie sicher ist diese Information? Noch handelt es sich um Gerüchte. Legendary Pictures hat nichts bestätigt. Doch der ehemalige Blizzard-Vizepräsident und WoW-Storyschreiber Chris Metzen retweetete diese Information. Das hat sofort dazu geführt, dass seine Follower ihn fragten, ob es sich dabei um eine Bestätigung für das Sequel handle.

Metzen erklärte aber, dass er nur das weitergibt, was er gelesen hat. Er selbst wisse nichts darüber.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ein Sequel wäre möglich, auch aus Sicht der Einnahmen

Was spricht für ein Sequel? An den US-Kinokassen war Warcraft: The Beginning bei Kinostart im Mai 2016 kein großer Erfolg. Bei einem Budget von 160 Millionen Dollar spielte er in den USA nur 46,6 Millionen Dollar ein. Damit floppte der Streifen in den USA.

Dennoch konnten weltweit 430,1 Millionen Dollar eingenommen werden, 220,8 Millionen davon stammen allein aus China. Inzwischen, mit allen Heimkino-Releases, steht Warcraft: The Beginning sogar bei Einnahmen von rund 1,47 Milliarden Dollar, was den Streifen laut Wikipedia auf Platz 34 der erfolgreichsten Filme überhaupt katapultierte.

Auch, wenn der Erfolg des Kinofilms in den USA ausblieb, so rechtfertigen die Gesamteinnahmen definitiv ein Sequel. Und es scheint so, als ob Legendary Pictures nun diesen internationalen Erfolg ausnutzen will, um ein Warcraft 2 zu drehen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der Kinofilm Warcraft: The Beginning könnte vielleicht doch ein Sequel bekommen.

Was könnte uns erwarten? Eigentlich war eine Trilogie geplant, wie Regisseur Duncan Jones verriet. Der zweite Teil sollte sich um Thrall, den Sohn des Orks Durotan aus Teil 1 drehen, der als Sklave aufwächst aber sein Volk befreien will und eine Revolte anzettelt.

In Teil 3 wäre es dann zu einem weiteren Krieg zwischen Orks und Menschen gekommen, der zur Gründung der neuen Ork-Heimat Orgimmar geführt hätte.

Es ist durchaus denkbar, dass Legendary Pictures diese Pläne wieder aufgreift – sofern die Gerüchte rund um ein Warcraft 2 stimmen. Ebenso möglich ist es, dass wir eine komplett neue Story zu sehen bekommen, die in einer völlig anderen Zeit in der Geschichte des Spiels angesiedelt ist. Hier käme vor allem der Fall von Prinz Arthas und sein Aufstieg als Lichkönig in den Sinn.

Was uns aber in Sachen Warcraft 2 erwartet, ist noch unklar. Wir müssen eine offizielle Ankündigung von Legendary Pictures abwarten.

Glaubt ihr, dass ein neuer Warcraft-Kinofilm kommt? Welche Story würdet ihr euch wünschen?

Ihr wollt die gesamte Story des MMORPGs World of Warcraft erfahren? Im MeinMMO-Artikel „Die Story von World of Warcraft bis heute – die ganze Lore zusammengefasst“ lest ihr sie nach.