WWE entlässt Wrestlerin, wohl weil sie auf Twitch streamt, obwohl’s verboten ist

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Daher haben sich in den letzten Monate viele Wrestler was dazu verdient, indem sie auf Twitch streamten, oder über Plattformen wie Cameo nun Nachrichten für Geld versendeten.

Warum streamen plötzlich so viele Wrestler? In den USA tobt die Corona-Pandemie. Das hat Auswirkungen auf jede öffentliche Veranstaltung.

Die Wrestling-Organisation WWE hat Thea Megan Trinidad (29) entlassen. Die war unter dem Ring-Namen Zelina Vega ein aufsteigender Stern am Wrestling-Himmel. Sie hat sich offenbar geweigert, einer Anweisung des Managements zu folgen, ihren Twitch-Kanal aufzugeben. Die Kündigung rückt die WWE in den Fokus einflussreicher US-Politiker.

