WoW erfüllt den Druiden in Shadowlands jede Menge Wünsche

Druiden können sich auf WoW: Shadowlands freuen. Sie bekommen jede Menge Möglichkeiten, ihre Tiergestalten mehr anzupassen.

Wenn es um die Transmogrifikation ging, dann schauten Druiden in World of Warcraft häufig in die Röhre. Immerhin kann man als Bär oder Katze nur wenig von der Kleidung sehen. Und dann ist man sogar noch an die Transmogrifikation der Artefaktwaffe gebunden, wenn man eine besondere Tierform haben will.

Doch mit Shadowlands wird das Geschichte sein. Dann bekommen Druiden viel mehr Auswahl.

Form und Farbe kann bald beim Friseur eingestellt werden – losgelöst vom Rest des Charakters.

Freie Wahl der Gestalt in allen Tierformen

Was soll sich ändern? Mit dem Release von Shadowlands haben alle Druiden neue Anpassungsmöglichkeiten. So können sie das Aussehen ihrer Tiergestalten bestimmten, und zwar losgelöst von der Haar- oder Fellfarbe des Charakters. Diese beiden Einstellungen sind dann voneinander losgelöst.

Gleichzeitig können Druiden, die entsprechende Artefaktwaffen in „Legion“ freigespielt haben, auch ihre besonderen Formen auswählen. Das ist dann nicht mehr an die entsprechende Artefaktwaffen gebunden, sondern an eine neue Einstellung. Damit entfällt der Zwang, permanent die Artefaktwaffe als Transmogrifikation zu benutzen, nur weil man eine entsprechende Gestalt haben will.

Wo kann man das ändern? Die Änderungen werden, wie alle Charakter-Anpassungen, künftig beim Friseur vorgenommen. Das ist wie gewohnt gegen eine Gold-Gebühr möglich und benötigt keinen Charakter-Dienst. Der wird auch weiterhin nur für eine Anpassung des Geschlechts benötigt.

Druiden bekommen die freie Gestalt-Wahl. Mehr Anpassungen für alle!

Was ist mit den Reisegestalten? Auch die einzelnen Formen für die Reisegestalten (Wasser, Flug und Boden) können manuell eingestellt werden. Die verschiedenen Glyphen dafür werden nicht mehr benötigt. Stattdessen muss ein Druide die Glyphen ein einziges Mal benutzen, um das daran gebundene Aussehen freizuschalten. Das war ein langer Wunsch der Community – aber aktuell hört Blizzard ohnehin sehr viel auf Feedback.

Spielt ihr einen Druiden und freut euch über die Änderungen? Oder lassen die euch komplett kalt und und wollt etwas ganz anderes?