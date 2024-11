Damals wollten alle in WoW Erbstücke haben, heute sind sie fast nichts mehr wert

Erbstücke in World of Warcraft haben ausgedient. Früher waren sie nahezu Pflicht, jetzt verwenden sie immer weniger Leute – denn sie sind schlecht.

Viele Jahre lang galt in World of Warcraft eine Regel, wenn man Zweitcharaktere spielen wollte: Je mehr Erbstücke sie tragen, desto besser und schneller kann man leveln. Das konnte ordentlich ins Gold gehen, aber man wurde durch eine erhöhte Geschwindigkeit beim Leveln und klaren Komfort belohnt.

Aber das ist lange vorbei. Heute sind Erbstücke vor allem 2 Dinge: ein Schatten ihres einstigen Selbst und teuer.

Was sind Erbstücke? Erbstücke oder auch „Heirlooms“ sind in World of Warcraft eine besondere Form von Ausrüstung. Sie können über die Sammlung unendlich oft hergestellt werden und skalieren mit dem Level des jeweiligen Charakters bereits ab Stufe 1. Trägt man mehrere dieser Gegenstände, fungieren sie als Set und bieten einige Set-Boni, wie den langsameren Verbrauch von Erholungs-XP.

So haben sich Erbstücke verändert: Im Laufe der Erweiterungen haben Erbstücke viele Veränderungen durchgemacht. Zum einen haben Erbstücke extrem viele Aufwertungsstufen, die man für jedes Item einzeln mit Gold kaufen muss. In ihrer Grundform skalieren Erbstücke nur noch bis Stufe 29. Wer mehr will, muss die Items für viel Gold aufwerten. Ein ganzes Set kostet mehrere Hunderttausend Gold.

Eine große Änderung war die Anpassung der Set-Boni. Früher gaben Erbstücke nämlich Bonus-XP, solange sie getragen wurden. Diese Boni sind im Laufe der Zeit weggefallen. Jetzt gibt es nur noch indirekte und temporäre Bonus-XP, indem der Erholungsbonus des Charakters langsamer aufgebraucht wird. Das ist aber nur bemerkbar, wenn der Charakter während der Level-Phase für längere Zeit nicht gespielt wird.

Zuletzt sind die Erbstücke auf jedem Level auch vergleichsweise schwach. Häufig ist ihre Stärke unter der von Quest- oder Dungeon-Belohnungen. Das war früher anders. Da konnte man Erbstücke im Grunde von Stufe 1 bis kurz vor das Maximallevel tragen und musste sie erst danach austauschen. Die Idee: Man musste sich beim Leveln nicht mit der Ausrüstung auseinandersetzen.

Ein Set an Erbstück-Ausrüstung war damals der Hit – heute wird es kaum noch benutzt.

So diskutiert die Community: Dass Erbstücke im Laufe der letzten Erweiterungen immer schlechter geworden sind, wird auch in der WoW-Community viel diskutiert, wie jüngst in einem Beitrag im WoW-Subreddit. Dort fragt TechnoCloud624: „Habt ihr auch aufgehört, Erbstücke zu benutzen?“

Eine Frage, die auf viel Rückmeldung und vor allem Zustimmung trifft. Am positivsten sieht es Saelora und meint:

Sie sind die ersten paar Stufen nützlich und stellen sicher, dass ein neuer Charakter in jedem Ausrüstungs-Slot etwas trägt. Aber sie sind es nicht mehr wert, dass man sie aufwertet.

Auch OkMarsupial bereut, wie sich Erbstücke verändert haben:

Ich habe extrem viel Zeit darauf verwendet, sie beim Dunkelmondjahrmarkt zu farmen und aufzuwerten, aber ich benutze sie nicht mehr, weil sie so schlecht skalieren. Ich finde, man war beim Level-Squish ungerecht zur [Erbstück-Ausrüstung].

In der Gunst der Spielerschaft ist Erbstück-Ausrüstung definitiv gesunken. Das liegt mitunter aber auch daran, dass das Leveln jetzt in wenigen Stunden abgeschlossen sein kann, wenn man es darauf anlegt – auch ganz ohne Erbstück-Ausrüstung. Verwendet ihr diese Items noch? Oder verstauben sie ebenfalls in eurer Sammlung?

