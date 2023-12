WoW: Diese Woche könnt ihr ganz einfach Loot mit Itemlevel 467+ abgreifen

In World of Warcraft bekommt ihr gerade starke Beute zugeworfen. Wir zeigen euch, wie es richtig dicke Items gibt, die euch voranbringen.

In World of Warcraft Dragonflight könnt ihr gerade ganz einfach gute Beute verdienen – das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist der Besuch einiger Dungeons. Wenn ihr die hinter euch bringt, wartet ein richtig starkes Item auf euch, das euch jetzt gerade zum Start der Saison noch einen deutlichen Boost geben könnte.

Was ist das für ein Event? In World of Warcraft gibt es jede Woche kleine Mini-Events, die Spielerinnen und Spieler dazu animieren sollen, bestimmte Arten von Inhalten mal auszuprobieren. Vom 06.12.2023 bis zum 12.12.2023 ist das „Dungeon-Event“. Hier droppen die Endbosse in normalen, heroischen und mythischen Dungeons eine zusätzliche Belohnung.

Das wirklich Interessante ist für die meisten allerdings die wöchentliche Quest, die damit einhergeht. Denn in Valdrakken könnt ihr beim NPC Kazra am großen Brunnen eine Quest annehmen, für die ihr 4 Dungeons auf mythischer Schwierigkeit erledigen müsst. Alternativ könnt ihr die Quest direkt über euren Abenteuerführer annehmen.

Was für Dungeons muss man erledigen? Es müssen Dungeons aus den aktuellen Inhalten sein. Zur Auswahl stehen:

Die 8 Dungeons aus Dragonflight auf Mythisch.

Die 8 Dungeons der aktuellen Saison auf Mythisch+.

Wer nur möglichst schnell die Belohnungskiste abgreifen will, kann einfach 4 Dungeons auf „Mythisch 0“, also der normalen mythischen Schwierigkeit bewältigen. Wer gleichzeitig aber schon etwas für die wöchentliche Schatzkammer tun möchte, kann genau so gut direkt „Mythisch+“-Dungeons bewältigen – so schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Was für Belohnungen gibt es? Die Belohnungskiste für den Abschluss der Quest enthält einen Gegenstand aus der heroischen Variante des aktuellen Raids „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“. Das bedeutet, dass der Gegenstand mindestens ein Itemlevel von 467 hat – im besten Fall aber sogar 483 betragen kann.

Welchen Gegenstand ihr aus der Raid-Beute bekommt, ist dabei dem Zufall überlassen.

Die Quest dürfte sich für die meisten Hauptcharaktere noch lohnen, um einen zusätzliche Chance auf besonders seltene Items zu haben. Für Twinks ist sie aber gleichermaßen interessant, um direkt einen deutlichen Itemlevel-Boost zu erhalten.

Was habt ihr in eurer Kiste gehabt?

Generell sind die WoW-Fans gerade ohnehin sehr zufrieden mit der Beute.