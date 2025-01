„Deine Heilerin ist eine Heilige“ – Spieler aus WoW zockt erstmals mit neuer Dungeon-Gruppe, wird mit teurem Mount überrascht

Fire Force geht nach 5 Jahren in die nächste Runde! Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel an.

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Eingeführt wurde das Luxus-Mount zum 20. Jubiläum im Oktober 2024 . Obwohl das Angebot nur bis zum 6. Januar 2025 laufen sollte, kann man sich den Händlerbrutosaurus auch jetzt noch (am 7. Januar 2025 – 10:50 Uhr) in den Warenkorb legen.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Vielleicht liegt es auch daran, dass die Gute-Laune-Story von xehparr an dieser Stelle noch nicht zu Ende ist. Sein Post zeigt nämlich noch den Screenshot, auf dem ein Geschenk zu sehen ist, den die Heilerin der Gruppe nach den erfolgreichen Runs an einige der Mitstreiter geschickt hat.

Immer wieder berichten Spieler über negative Erfahrungen in den mythischen Schlüsselstein-Dungeons von World of Warcraft . Dass es auch ganz anders laufen kann, zeigt jetzt die Gute-Laune-Story eines WoW-Spielers.

