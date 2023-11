WoW erklärt, warum drei Erweiterungen auf einmal angekündigt wurden

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Es gibt also viel Neues bei World of Warcraft – aber manche Dinge ändern sich dann doch eben nie.

An der grundsätzlichen Struktur der Erweiterungen soll sich aber nichts ändern. Bereits im Q&A hatte Hazzikostas gesagt, dass es keine „Shrinkflation“ geben würde – also Erweiterungen weniger Inhalte bieten sollen. Im Interview führte er das noch einmal aus und verriet:

Ich glaube, diese Klarheit ist aus einer kreativen Perspektive unglaublich hilfreich für das ganze Entwickler-Team. Mit Sicherheit zu wissen, wohin wir gehen, lässt uns schon heute tiefer in die Story eintauchen können, da wir mit Zuversicht wissen, was wir andeuten können. Wir pflanzen die Samen und wissen, dass sie irgendwann Früchte tragen werden. Das ist für alle sehr interessant.

Um WoW weiterhin zu unterstützen und zu wachsen – und wir waren in der Lage, das zu tun – müssen wir uns weiterentwickeln. Wir müssen uns nicht nur anschauen, wie wir die Dinge in der Vergangenheit angegangen sind, sondern auch wie unsere Spieler spielen und was sie wollen.

Das war schon seit einer Weile unser Plan. Indem wir es aussprechen, wird es Realität und es signalisiert unseren Spielern, dass wir große, ambitionierte Pläne für die Zukunft des Spiels haben. Aber es hilft auch dabei, Erwartungen für die Geschichte von The War Within zu setzen. Das wird natürlich einen zufriedenstellenden, internen Abschluss haben, aber eben keinen vollständigen Abschluss, weil es nur ein Teil eines großen Handlungsbogens ist.

Aber was hat sich Blizzard dabei eigentlich gedacht? In einem Interview mit PCGamer sprach der Game Director Ion Hazzikostas über die Gedanken und Ideen dieser Ankündigung. Er erklärte:

Dass auf der BlizzCon 2023 nicht nur eine neue Erweiterung von World of Warcraft, sondern gleich 3 angekündigt werden, das hat wohl kaum jemand im Vorfeld geahnt. Es erscheint auch ein wenig unwirklich, ist das doch für Blizzard nicht üblich. Immerhin hat man damit nun die Pläne für die nächsten 6 Jahre verraten. Die Ankündigung einer „neuen“ Erweiterung wird also wohl frühestens im Jahr 2030 der Fall sein.

