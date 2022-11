WoW Dragonflight: „Klans der Ebenen“ lösen – Alle richtigen Antworten für die Quest

Ihr wisst die Antworten nicht für die WoW-Quest „Klans der Ebenen“? Wir haben alle korrekten Antworten für euch, sodass es rasch weitergeht.

Das Questen in World of Warcraft Dragonflight geht rasch von der Hand. Doch manche Quests bestehen aus sehr viel „Gelaber“, was den einen oder die andere dazu veranlasst, Sequenzen ganz zu überspringen oder nur mit einem halben Ohr zuzuhören. Das kann sich jedoch aus Fehler herausstellen, denn einige Quests erwarten von euch Wissen – so etwa die Quest „Klans der Ebenen“ („Clans of the Plains“).

Was ist das für eine Quest? Ungefähr zur Hälfte der Story der Ebenen von Ohn’ahra müsst ihr plötzlich unter Beweis stellen, dass ihr genau wisst, wofür die verschiedenen Klans eigentlich einstehen. Ihr müsst mit Sansok Khan sprechen und dann erklären, wofür die einzelnen Klans von Ohn’ahra stehen. Wenn man die Missionen aufmerksam verfolgt hat, dann ist das kein Problem – doch wer sich nur aufs „Töten und Looten“ konzentriert hat, ist chancenlos.

Die korrekten Antworten für Klans der Ebenen

Insgesamt 4 Fragen müsst ihr bei „Klans der Ebenen“ korrekt beantworten. Die Reihenfolge der Fragen ist immer identisch und ihr müsst jedes Mal einen der Klans benennen, auf den die Fragt zutrifft. Die korrekte Reihenfolge ist:

Teerai (Geschichtenerzähler der Maruuk) Ohn’ir (Verbindung zu Ohn’ahra) Nokhud (Militärische Macht) Shikaar (Jäger)

Danach könnt ihr die Quest abschließen und sehen, wie der Rest der Handlung sich entfaltet – denn die nimmt ab dort ordentlich Fahrt auf.

Bug erschwert Quest manchmal

Manche Spieler berichten auch, dass sie die Quest nicht abschließen können, da der entsprechende NPC nicht im Dorf auftaucht. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann kann es helfen, das Dorf einmal zu verlassen und neu zu betreten. Achtet dabei darauf, dass ihr auch wirklich das Dorf gänzlich verlasst und in einen anderen Bereich wechselt (wird durch den Ortstext mitten auf dem Bildschirm angezeigt).

Hattet ihr Probleme mit den „Klans der Ebenen“? Oder konntet ihr die Fragen problemlos beantworten?