Survival-Hit Valheim überrascht am Nikolaustag mit dem neuen Mistlands-Update und zeigt die Nebellande in einem animierten Trailer.

In der Nacht gab es noch weitere Anpassungen. So wurde etwa behoben, wie viel Beute ihr bei der Belagerung der Drachenfluchfestung erhaltet. Dort ist es möglich, sich mehrmals am Tag starke Beute abzuholen.

Berufe wurden mit Dragonflight stark angepasst und haben nun sogar Talente. Wir verraten euch, wie ihr Berufe in WoW schneller skillt . Im Video findet ihr die Änderungen am System im Überblick:

Wenn ihr mit einem herstellenden Beruf, also etwa als Schmied oder Juwelier, ein Rezept das erste Mal herstellt, bekommt ihr dafür etwa so viel Erfahrung wie für eine Quest. Blizzard hat im neusten Patch nun aber eingeschränkt, wie oft das funktioniert.

Was ist das für eine Methode? Seit Dragonflight bekommt ihr für das Herstellen von Gegenständen ordentlich Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Die Methode ist so gut, dass die schnellsten Spieler durch Crafting Stufe 70 erreicht haben .

Heute, am 7. Dezember, hat Blizzard einen neuen Patch für WoW Dragonflight aufgespielt. Dieser ändert, wie viel Erfahrung ihr durch die neuen Berufe bekommt und bringt zugleich etliche Anpassungen an Klassen aber auch Bugfixes mit sich.

