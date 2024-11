Ein Volk sorgt in WoW für viel Frust: „Es ist faszinierend, wie schlecht das gemacht ist“

Die Dracthyr können in World of Warcraft nun viele verschiedene Klassen spielen. Doch so richtig rund läuft das noch nicht.

Mit dem Patch 11.0.5 wurde den Drachen-Fans in World of Warcraft ein großer Wunsch erfüllt. Das Volk der Dracthyr ist nicht mehr nur auf den Rufer beschränkt, sondern kann auch viele andere Klassen wählen. Wer möchte, kann also als Dracthyr-Krieger oder Dracthyr-Schurke durch die Welt von Azeroth streifen.

Doch dabei gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt von der Community aufgezeigt werden.

Was sind die konkreten Probleme? Die sind mannigfaltig. Der Nutzer delu_ listet in seinem Beitrag auf Reddit eine ganze Menge Vorfälle auf, in denen die Implementierung offenbar nicht so gut gelaufen ist. Viele Geräusche fehlen und auch abseits der Sound-Kulisse kommt es immer wieder zu kuriosen Bugs mit den Dracthyr.

Viele Fehler-Meldungen haben keine Vertonung, wie das bei anderen Völkern üblich ist. So sagt ein Dracthyr-Krieger zum Beispiel nicht „Nicht genug Wut!“ oder „Ich brauche ein Ziel!“

Treffer des eigenen Charakters haben keine Vertonung (Schmerzenslaute, etc.).

Einige vertonte Fähigkeiten spielen den Sound von männlichen und weiblichen Charakteren ab (Ruf-Fähigkeiten, Ansturm).

Die gewählte Antlitz-Form eines Dracthyrs kann auch andere Dracthyr in der Gruppe in diese Gestalt zwingen.

So reagiert die Community: Der allgemeine Tenor in den Kommentaren ist zustimmend. Viele listen noch weitere Fehler auf, die ihnen beim Spielen von Dracthyr-Charakteren aufgefallen sind. So beschreibt zangetsen seine Erfahrungen mit einem Waffen-Krieger:

Ich spiele einen Waffen-Krieger und tödlicher Stoß hat kein Treffer-Geräusch. Es ist einfach nur ein „Wooosh“ ohne die Rückmeldung. Wenn ich so darüber nachdenke, haben eine ganze Menge Fähigkeiten kein Rückmeldungs-Geräusch, sowohl in der Dracthyr- als auch in der Menschen-Gestalt.

Auch HugCollector hat ein paar Probleme mit den Dracthyr, die aber schon länger bestehen:

Weibliche Dracthyr machen noch immer die Geräusche der männlichen Dracthyr, schon seit der Beta von Dragonflight.

Klar scheint zu sein, dass die Dracthyr einige Probleme haben, die noch angegangen werden müssen. Damit reiht sich eines der neusten Völker leider in die lange Schlange aus Spielinhalten, denen ein bisschen mehr internes Testen gutgetan hätte – aber genau das ist ja ein Kritikpunkt, der in den letzten Monaten schon mehrfach gefallen ist.