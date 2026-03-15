WoW erfüllt Dracthyr endlich den Wunsch, den sie seit Jahren haben

Der nächste Patch von World of Warcraft wurde enthüllt und bringt gerade für Dracthyr eine Erfüllung ihrer Wünsche. Sie dürften ihre Gestalt wählen.

Obwohl World of Warcraft Midnight erst vor einigen Wochen gestartet ist, arbeitet Blizzard bereits mit Hochdruck an den nächsten Updates. Schon bald steht der Patch 12.0.5 an und soll einige Verbesserungen und neue Features bringen. Vor allem Dracthyr-Charaktere bekommen dabei ein kleines Highlight spendiert, denn sie bekommen eine Fähigkeit, mit der sie auf ihre Drachen-Gestalt weitestgehend verzichten können.

Was ist das für eine Fähigkeit? Die neue Fähigkeit wird den Namen „Kampfantlitz“ („Battle Visage“) tragen und soll eine Fähigkeit sein, die den folgenden Effekt hat:

Solange Kampfantlitz aktiv ist, wechseln Rufer im Kampf automatisch in ihre Drachengestalt, sobald sie eine Fähigkeit benutzen, die diese Gestalt erfordert. Nach dem Ende der Fähigkeit wechseln sie dann automatisch wieder in ihre Antlitz-Gestalt zurück.

Das bedeutet effektiv: Rufer können den allergrößten Teil des Kampfes in ihrer Antlitz-Gestalt verbringen und wechseln, wenn sie das wollen, nur noch bei entsprechenden Fähigkeiten kurzzeitig zurück in ihre wahre Gestalt.

In der Drachengestalt haben die Dracthyr nur wenig Anpassungen – daher wollen viele lieber im Antlitz spielen.

Kamera-Bewegungen sind noch ein Problem für Drachen

Blizzard muss noch Probleme beseitigen: Auch wenn Blizzard das bereits angekündigt hat, auf dem PTR gibt es das „Kampfantlitz“ noch nicht. Denn die Entwickler sprechen von einigen technischen Schwierigkeiten, um das umzusetzen.

Ein Problem ist etwa die Kamera. Denn wenn Dracthyr ihre Gestalt wechseln, dann verschiebt sich auch die Kamera ein wenig – immerhin sind die Drachen ihrer wahren Gestalt größer als in ihrer Antlitz-Gestalt. Man möchte aber verhindern, dass die Kamera im Laufe des Kampfes immer wieder aufwärts und abwärts springt, weil das unangenehm sein kann.

Wie das gelöst wird, sehen wir also erst in einer späteren Version des PTRs von Patch 12.0.5.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt kann ich gut verstehen, dass Dracthyr-Spieler sich so eine Funktion wünschen. Das dürfte auch stark daran liegen, dass Dracthyr ein Volk sind, das im Grunde gar keinen Zugriff auf die Transmogrifikation hat, da nur wenige Rüstungsteile in der Drachen-Gestalt angezeigt werden. Da ist es wenig verwunderlich, dass viele lieber ihre Antlitz-Gestalt auch im Kampf beibehalten wollen, um zumindest von einem stimmigen Transmog zu profitieren.

Die neue Fähigkeit scheint demnach ein guter Kompromiss zu sein, um diesen Spielerinnen und Spielern genau das zu ermöglichen. Schön, dass Blizzard hier auf die Community hört, auch wenn die sich das bereits seit einigen Jahren wünscht.

Hoffen wir, dass Blizzard auch bei anderen Problemen einlenkt und sich wieder auf seine Stärken besinnt – denn Housing-Fans müssen aktuell einige bittere Pillen schlucken.