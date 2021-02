Die Weltquest „Die Spinne an der Mauer“ (engl. „The Spider on the Wall“) sorgt in World of Warcraft immer wieder für verwirrte Spieler. MeinMMO erklärt euch, wie ihr diese nervige Quest löst.

Was ist das für eine Quest? „Die Spinne an der Mauer“ findet ihr im Südwesten von Maldraxxus beim Haus der Auserwählten. Dort wartet Khaliiq auf euch, einer der Dienerinnen von Lady Vashj.

Für Khaliiq sollt ihr ungesehen die Truppen im Gebiet infiltrieren und drei Dokumente von wichtigen NPCs stehlen, die ihr dort findet. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch hier im Guide.

Wenn die Weltquest aktiv ist, findet ihr sie im hier markierten Bereich.

„Die Spinne an der Mauer“ lösen – So geht‘s

Das müsst ihr tun: Sprecht mit Khaliiq, um zwei neue Fähigkeiten zu erhalten. Die Erste tarnt euch passiv ähnlich wie einen Schurken oder einen Wildheits-Druiden im Schleich-Modus. Die andere heißt „Witwengift“ und kann Gegner betäuben.

Ihr müsst euch von Khaliiq entfernen und drei NPCs aufsuchen. Die findet ihr an folgenden Koordinaten:

Mel‘san bei 33,6/74,0 für den Botenbrief

Lieferant Kem bei 37,4/73,1 für die Lieferantenschriftrolle

Hauptmann Hawken bei 35,2/79,5 für die Patrouillenaufstellung

In unserem Guide erklären wir, wie ihr euch Koordinaten in WoW anzeigen lasst.

Sobald ihr euch den NPCs genähert habt, müsst ihr auf sie rechtsklicken. Ihr solltet ein Beute-Symbol sehen und könnt, stehlt ihr die Dokumente mit einem Klick. Habt ihr alle Dokumente, könnt ihr mit einer neuen Fähigkeit zu Khaliiq zurückkehren.

Was ist wichtig? Achtet immer darauf, dass euch die anderen Truppen in der Umgebung nicht sehen. Die meisten können euch ohnehin nicht entdecken, einige haben aber ein hellblaues Auge über dem Kopf. Diese Einheiten können euch aufdecken. Nutzt das Witwengift, um sie zu betäuben oder geht ihnen großflächig aus dem Weg. Wenn ihr das Witwengift nicht findet, nutzt folgendes Makro:

/click ExtraActionButton1

Der wowhead-Leser und YouTuber Sipder zeigt in einem Video, wie die Quest von Anfang bis Ende abläuft. Wir haben das Video hier für euch eingebunden:

Was macht die Quest so nervig? Viele Spieler beschweren sich, dass sie ohne Tipps gar nicht wüssten, was sie zu tun haben. „Die Spinne an der Mauer“ ist für sie offenbar nicht selbsterklärend oder nicht ausreichend gekennzeichnet.

Dazu kommt, dass die Tarn-Fähigkeit ab und an zu versagen scheint, wenn man sich von Khaliiq entfernt. Das kann jedoch schnell passieren, wenn sich eine der Wachen euch nähert und ihr ihn nicht rechtzeitig betäubt.

Außerdem beschweren sich Spieler etwa auf wowhead, dass man weder Fähigkeiten einsetzen kann, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen, noch erneut in den Tarnmodus wechseln kann, wenn man entdeckt wird. Das ziehe die ganze Weltquest unnötig in die Länge.

Mit unserem Guide solltet ihr die Quest jedoch problemlos beim ersten Mal erledigen können.

Bald steht übrigens der erste große Patch 9.1 für World of Warcraft an. Auf der BlizzCon 2021 wurde bereits einiges von dem verraten, was in „Ketten der Herrschaft“ steckt.