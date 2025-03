Brann Bronzebart ist ein starker Gefährte in den Tiefen von World of Warcraft. Doch mit der richtigen Ausrüstung wird er noch besser.

Die Tiefen von World of Warcraft: The War Within können ziemlich knackig sein. Wenn ihr selbst überfordert von der Herausforderung seid, dann kann die korrekte Ausrüstung bei Brann Bronzebart einen entscheidenden Unterschied machen. Wir verraten euch, welche Kombination besonders stark ist und dazu führt, dass euer kleiner Begleit-Zwerg wie eine Dampfwalze den Weg für euch räumt.

Hinweis: Wir haben diesen Artikel für Saison 2 von The War Within am 17.03.2025 aktualisiert. Der enthält also nun alle neuen Fähigkeiten von Brann Bronzebart.

Branns beste Ausrüstung in den Tiefen in Saison 2

Welche Ausrüstung lohnt sich besonders? Die beste Ausrüstung für Brann Bronzebart unterscheidet sich je nachdem, welche Rolle ihr selbst im Dungeon einnehmt und welchen Brann ihr dabei haben wollt. Je nachdem, ob ihr Brann als Damage Dealer, Heiler oder Tank mitnehmt, sind andere Relikte sinnvoll.

Brann als Damage Dealer

Kampf: Taschenfabrik

Taschenfabrik Nützlichkeit: Dreidimensionaler Biodrucker

Für DPS-Charaktere hat sich diese Kombination als besonders stark erwiesen. Die Taschenfabrik ist ein starker, passiver Effekt, der recht oft ausgelöst wird und mehrere Geschütztürme beschwört, die unterschiedliche Effekte haben. Manche schädigen Feinde, andere verstärken euren Charakter.

Vor allem der Dreidimensionale Biodrucker kann ein massiver DPS-Schub sein. Denn je nachdem, welche Elite-Gegner ihr kopiert, hauen dieses gerne mal für 100.000 bis 200.000 Schadenspunkte pro Schlag zu. Beachtet allerdings, dass der Biodrucker auch eine Fehlzündung haben kann. Dann wird euer Brann kopiert, der pro Attacke lediglich 8.000 bis 10.000 Schaden anrichtet. In dem Fall solltet ihr die Kopie vernichten, indem ihr den entsprechenden Buff mit einem Rechtsklick aus eurer Liste entfernt. Dann ist wieder ein Platz frei, den der nächste Elite-Gegner ausfüllen kann.

Brann als Heiler

Kampf: Rückentwickelte Goblintodesbombe

Rückentwickelte Goblintodesbombe Nützlichkeit: Pazifistenausrüstung

Durch die Rückentwickelte Goblintodesbombe erhält Brann effektiv eine zusätzliche Heilung. Sobald ihr unter 50 % falls, schleudert euer Gefährte eine Bombe auf euch, die alle Feinde zurückwirft, massiv verlangsamt und euch um 80 % der maximalen Lebenspunkte heilt. Eine stärkere Heilung besitzt Brann nicht.

Die Pazifistenausrüstung ist eine indirekte, zusätzliche Unverwundbarkeit. Euer Charakter wird mit einem grünen AoE-Effekt markiert und nach einigen Sekunden landet ein Mech auf eurer Position, der starken Schaden bei der Landung verursacht und danach automatisch alle Feinde vor sich angreift. Ihr steuert den Mech direkt, habt dabei einen neuen Lebensbalken und seid daher für einige Sekunden unverwundbar.

Falls ihr selbst Damage Dealer spielt und bei den Tiefen-Bossen oder Elite-Gruppen zu schnell umfallt, solltet ihr Brann als Heiler ausprobieren. Beachtet dabei allerdings, dass ihr selbst über die roten Heiltränke laufen müsst, die euer Gefährte um euch herum verteilt und am besten nicht alle gleichzeitig aufnehmt – sie hinterlassen nämlich Heilung-über-Zeit auf euch.

Brann als Tank

Kampf: Mechasaurus-Schnellbaukasten

Mechasaurus-Schnellbaukasten Nützlichkeit: Dreidimensionaler Biodrucker

Der Mechasaurus-Schnellbaukasten eignet sich für Tank-Brann am besten. Denn die zusätzlichen Mecha-Saurier greifen häufig nur an, wenn Brann selbst angegriffen wird – in seiner Tank-Spezialisierung ist das quasi garantiert. Der Schaden dieser Dinos ist beachtlich.

Kombiniert ihr dies mit dem Dreidimensionalen Biodrucker, dann habt ihr eine ganze Armee an kleinen Dienern, die zusammen mit Brann die Feinde töten, während ihr im Hintergrund agieren könnt und euren Gefährten am Leben haltet.

Beachtet, dass Brann als Tank nur dann wirklich lange überlebt, wenn ihr selbst als Heiler fungiert. Andere Spezialisierungen können Brann zwar auch als Tank verwenden, doch ab einer Tiefen-Schwierigkeit von 8 und höher, wird Brann sehr häufig sterben, wenn er keinen Heiler im Rücken hat.

Damit geht Brann gut ab – aber auch sein Level ist wichtig.

Wie kommt man an die Ausrüstung für Brann? Die verschiedenen Aufwertungen findet ihr in den unterschiedlichen Tiefen und haben eine Chance, in den finalen Belohnungskisten zu sein. Alle Aufwertungen beginnen bei 1/4 und können bis 4/4 verbessert werden, indem ihr immer stärkere Varianten findet. Auf 4/4 entfalten die Items ihre maximale Wirksamkeit und sind häufig um ein Vielfaches stärker als zu Beginn.

Brann sollte gelevelt werden: Beachtet zusätzlich, dass das Level von Brann Bronzebart eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie viel Schaden er verursacht. Denn nachdem er alle gewöhnlichen Fähigkeiten erlernt hat, bekommt er mit jedem weiteren Level-Up einen massiven Bonus auf seine ausgewählte Rolle. Jenseits von Stufe 60 ist dieser Bonus pro Level-Up etwas geringer, aber noch immer spürbar. Es kann sich daher lohnen, Brann durch den Besuch von großzügigen Tiefen erst ein wenig zu leveln – das ist auch mit Zweitcharakteren möglich. Dann werden auch härtere Tiefen deutlich entspannter.

Für eine Weile war Brann Bronzebart sogar viel zu stark. Heiler hatten es in den Tiefen so leicht, dass Blizzard hier eingreifen musste und Brann als Tank massiv generft hat – auch wenn der Aufschrei groß war. Inzwischen ist der gute Zwerg allerdings halbwegs solide in allen Varianten, sodass ihr die Tiefen ganz nach eurem persönlichen Geschmack erkunden könnt.