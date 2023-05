Das Diablo-Event in World of Warcraft ist live. Es winken jede Menge Belohnungen, die ihr euch jetzt verdienen könnt – darunter auch ein dickes Mount.

Für viele Blizzard-Fans ist es bald soweit, denn Diablo IV wird endlich veröffentlicht. In der üblichen Blizzard-Manier wird der Release eines neuen Spiels aber auch in anderen Games gefeiert – wie etwa in World of Warcraft.

Was muss man bei dem Event tun? Töten. Und zwar die Schatzgoblins, die in den Hauptstädten des Spiels oder auf den Dracheninseln auftauchen können. Die Ankunft der Schatzgoblins wird knapp 5 Minuten im Vorfeld bereits auf der Karte angezeigt. An der entsprechenden Stelle spawnt ein Portal, das ebenfalls mit einem Timer versehen ist.

Die Schatzgoblins haben reichhaltige Beute – ihr solltet sie euch schnappen!

Sobald der Timer abgelaufen ist, spawnt ein Schatzgoblin mit einer Menge Lebenspunkte – ihr solltet dann bereits einige Helden dort versammelt haben. Der Schatzgoblin selbst läuft nur panisch umher, schleudert dabei Gold und Bomben um sich. Während das Gold euch einen Buff verleiht, solltet ihr den Bomben ausweichen – denn zu viele davon pusten euch rasch die Lebenslichter aus.

Welche Belohnungen gibt es? Eine ganze Menge. Wer sich aufmacht, die Schatzgoblins zu töten, der wird mit vielen Belohnungen förmlich überschüttet. Die meisten davon sind nicht nur cool, sondern auch ziemlich nützlich. Denn der Schatzgoblin hat unterschiedliche Beute. Darunter sind sogar einige richtig begehrte Klassiker, wie das Reittier „Tyraels Streitross“!

Die Liste aller bisher bekannten Belohnungen:

Baa’lial-Seelenstein (Haustier)

Ensemble: Kapuze und Umhang der Feindschaft (Transmog-Set)

Alptraumbanner (Spielzeug)

Schatzschnapptasche (Spielzeug)

Tyraels Streitross (Reittier)

Wirts kämpferisches Bein (Transmog – Schildhand)

Wirts verwüschtes Bein (Transmog – Zweihandstreitkolben)

Wirts letztes Bein (Transmog – Einhandstreitkolben)

Horadrischer Brotbeutel (36-Platz-Tasche)

Kuhhufgerechte Lochaberaxt (Stangenwaffe)

Foliant des Stadtportals (Spielzeug)

Zwölfsaitige Gitarre (Spielzeug)

Dazu gibt es dann noch verschiedene Amulette und Glücksbringer, die für die Dauer des Events etwa eure Werte erhöhen – einfach, weil ihr sie im Inventar habt.

Wer die Belohnungen abgreifen will, sollte sich also möglichst schnell auf die Jagd nach den Schatzgoblins machen. Das Event ist nämlich nur bis zum 13.06.2023 aktiv – und es ist fraglich, ob die Belohnungen danach noch einmal zurückkehren. Wenn, dann wohl erst zum Release von Diablo V – wann auch immer das sein wird.