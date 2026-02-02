WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel

WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel

Ein neues Geheimnis wurde in der Community von World of Warcraft aufgedeckt. Doch damit einher gehen frische Rätsel.

Für manche sind sie nervig, für andere der beste Zeitvertreib in World of Warcraft – Rätsel und Geheimnisse. WoW steckt voll von ihnen und fast immer wartet am Ende eine exklusive Belohnung, wie ein besonderes Reittier, ein Haustier oder ein Transmog-Gegenstand. Jetzt hat die Community einen versteckten Raum gefunden, an dem alle Rätsel gehuldigt und neue aufgezeigt werden.

Was wurde gefunden? Wer an einen ganz bestimmten Ort taucht, wird an eine neue Position teleportiert – ein Ort, der sich anders gar nicht erreichen lässt. An diesem Ort laufen nicht nur zahlreiche NPCs umher, sondern Charaktere werden auch für ihre bisherigen Rätsel-Leistungen gehuldigt. Ihr könnt nämlich der Kabale der Gedankensucher beitreten und dabei den Titel „Gedankensucher“ abstauben.

WoW Guide: So werdet ihr Gedankensucher

Um Gedankensucher zu werden, müsst ihr an einen Ort reisen, der schon in der Vergangenheit für viel Spekulation gesorgt hat: Eine versunkene, leuchtende Perle tief am Meeresgrund, die unerreichbar scheint – aber man kann sie eben doch erreichen.

Um sie zu erreichen, benötigt ihr zwei Dinge:

  • Unterwasseratmung (entweder vom Hexenmeister, einem Trank oder dem Quest-Fortschritt in Vash’jir)
  • Ein schnelles Unterwasser-Reittier (etwa ein Seepferdchen)
Geht dabei wie folgt vor:

  • Reist nach Vash’jir zu den Koordinaten 16 / 85, an die Meeresoberfläche. Das ist südwestlich von L’Ghorek.
  • Schwimmt von dort aus geradewegs nach Süden, bis ihr die Erschöpfungszone erreicht.
  • Schwimmt ein kleines Stück zurück, bis die Erschöpfungszone endet.
  • Taucht nun senkrecht nach unten und stoßt immer wieder ein klein wenig weiter nach Süden vor – und zieht euch zurück, sobald ihr die Erschöpfungszone erreicht.
  • Irgendwann wird der Bildschirm am Rand dunkelblau. Kurz darauf erreicht ihr eine Tiefe, aber der ebenfalls die Erschöpfungszone beginnt.
  • Schwingt euch (spätestens jetzt) auf euer Seepferdchen und taucht geradewegs auf die Perle zu.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr die Perle erreichen, bevor die Erschöpfung eure Lebenspunkte aufzehrt. Sobald ihr „in die Perle“ geschwommen seid, werdet ihr automatisch teleportiert.

WoW Pearl in the Dark
Die Perle oberhalb des Skelettes müsst ihr erreichen – ohne vorher zu ertrinken oder an Erschöpfung zu verenden.

Wohin wird man teleportiert? Es handelt sich um eine abgewandelte Version des Sitz des Wissens in Pandaria. Hier findet ihr mehrere NPCs und könnt anhand von Hologrammen sehen, welche verschiedenen Rätsel ihr bereits abgeschlossen habt. Außerdem könnt ihr bei einem Sukkubus Alkohol kaufen, euren Ruhestein dort binden, verschiedene Portale benutzen und Hinweise zu noch unerfüllten Rätseln erhalten.

Welche Voraussetzungen gibt es für den Titel? Um Gedankensucher zu werden, müsst ihr mit Anakron sprechen. Auch wenn die Voraussetzungen noch nicht völlig bestätigt sind, scheint man mindestens 17 der bisherigen WoW-Rätsel gelöst haben zu müssen. Das entspricht einem großen Teil der Rätsel, die bisher veröffentlicht wurden.

WoW Kabale der Gedankensucher
Es gibt eine kleine Zeremonie, wenn man den Titel erhält.

Wenn ihr noch nicht so viele Rätsel gemeistert habt – keine Sorge. Ihr könnt einfach euren Ruhestein dort binden und habt so immer wieder einen schnellen Zugang zu diesem Ort, um ihn später abzuholen. Bedenkt einfach, dass ihr über das Housing-System recht schnell in eure Hauptstadt gelangen könnt, auch ohne einen Ruhestein zu verwenden.

Falls ihr zum ersten Mal von den Rätseln in World of Warcraft gehört habt, keine Sorge. Wir haben einen großen Teil dieser Geheimnisse bereits entschlüsselt und für euch in verschiedene Guides verpackt: Das sind die größten Geheimnisse von WoW und wie ihr sie löst.

