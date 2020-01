Krieger können in World of Warcraft Classic besonders viel Spaß haben. Welche Klasse schafft es sonst, 6 Spieler in Folge zu töten?

In World of Warcraft Classic ist die Balance zwischen den Klassen noch ein wenig verrückter als in späteren Versionen des Spiels. Ausrüstung kann einen gigantischen Unterschied machen.

So ist es möglich, dass man im Alleingang mehrere Spieler bezwingen kann. Doch was der Krieger Tidy anstellt, grenzt schon fast an Demütigung.

Was ist passiert? Der Spieler Tidy hat einen Clip auf Reddit hochgeladen, zusammen mit der Bezeichnung „Krieger zu spielen zaubert mir jeden Tag wieder ein Lächeln aufs Gesicht“.

In dem Clip sieht man dann, wie er mit seinem Charakter blindlings in eine zahlenmäßige Übermacht der Allianz stürmt und einen Spieler nach dem anderen umbringt. Bei all seinen Opfern handelt es sich um hochstufige Spieler zwischen Level 56 und 60 mit schwankendem Ausrüstungsstand.

Insgesamt mäht Tidy 6 Spieler nieder, bevor das Video endet – seine Lebenspunkte sind zu dem Zeitpunkt quasi aufgebraucht, der nächste Angriff hätte ihn wohl getötet.

WoW Classic: Krieger auf Stufe 36 schlachtet Spieler auf Level 60 ab

Warum ist das so besonders? Tidy besiegt seine Feinde unmittelbar neben dem Chillwind-Lager und dem dazugehörigen Friedhof. Das ermöglicht es den feindlichen Spielern, schon nach wenigen Sekunden zu respawnen und den Kampf wieder aufzunehmen.

Außerdem ist die schiere Anzahl an bezwungenen Feinden – also 6 – für sich alleine genommen schon beeindruckend. Ein hoher Schaden-pro-Sekunde ist einer der Vorteile als Krieger in WoW Classic.

Natürlich spielt der Ausrüstungsstand und auch das Können der Spieler eine große Rolle dabei, doch viele andere hätten in so einer Situation schon früh ins Gras gebissen.

Hattet ihr auch schon solche Situationen, in denen ihr eine vermeintliche Übermacht einfach überwältigt habt? Oder würdet ihr (wie ich) vermutlich nach dem ersten Ansturm schon tot im Dreck liegen?

WoW Classic: 3 Schurken wollen Magier ganken – Aber der ist ein Profi

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.