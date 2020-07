WoW Classic: Ein Spieler verwüstet seit über 4 Monaten Sturmwind

In WoW Classic gibt es so manch eine Möglichkeit, um zu Trollen. Doch dieser Spieler nimmt es genau – jeden Tag macht er exakt das gleiche und verwüstet eine ganze Stadt.

In World of Warcraft Classic gibt es eine Reihe von Mechaniken und Möglichkeiten, seine Mitspieler ganz legal zu trollen oder etwas zu necken. Das geht über das Dispellen von World Buffs – auch wenn das in kuriosen Fällen einen Bann nach sich ziehen kann – aber auch anders. Ein Spieler zieht jeden Tag einen Drachen in die Hauptstadt der Menschen und lässt ihn dort Tod und Verwüstung säen. Er erntet Hass – aber auch viel Beifall.

Was ist passiert? Der Spieler Frond veröffentlichte im Subreddit von WoW Classic ein großes Bild mit zahlreichen Reaktionen und Chat-Nachrichten anderer Spieler. Das waren Kommentare oder Flüster-Nachrichten, die er alle im Verlauf des letzten Monats gesammelt hat. Denn dort hat er jeden Tag den Drachen Teremus aus den Verwüsteten Landen in die Hauptstadt Stormwind gezogen.

Teremus ist ein recht mächtiger Drache auf dem „Boss“-Level. Eigentlich tötet man ihn mit vielen anderen Spielern zusammen, doch geschickte Spieler können ihn quer über den Kontinent ziehen. Denn Teremus hat keine „Leash“-Reichweite, also keinen Punkt, ab dem er resettet und zu seinem Spawn zurückkehrt. Das macht es möglich Teremus bis in die Mauern von Sturmwind zu ziehen, wo er dann Spieler und NPC-Wachen gleichermaßen attackiert.

Die Aktion zieht entsprechend viele Reaktionen der Spieler auf sich. Allein dieses Bild zeigt die Kommentare der Spieler eines Monats auf einen Blick – sehr viele Nachrichten:

Schwarzer Drache verwüstet die Stadt – täglich

Wie lange macht Frond das schon? Nach eigenen Aussagen kitet Frond den Drachen nun seit über vier Monaten und das ausnahmslos täglich. Jeden Tag beglückt er die Bewohner von Sturmwind also mit der Ankunft eines schwarzen Drachen, der nicht nur Charaktere auf niedriger Stufe in den sicheren Tod schickt, sondern auch so manch einen Helden auf Level 60 verenden lässt. Solch ein Kampf von „Stadt gegen Drache“ kann viele Minuten anhalten und der bisher längste dauerte laut Frond sogar satte 57 Minuten.

Entsprechend gespalten ist auch die Spielerschaft seines Realms. Ein Teil der Kommentare enthält ganz klar den Wunsch, dass Frond gesperrt wird oder ihm irgendein anderes Unglück widerfährt. Der andere Teil der Spieler findet die Aktion inzwischen lustig und wartet schon fast darauf, wann es heute wieder so weit ist, dass der schwarze Drache kommt. Entsprechend ist Frond auf seinem Realm schon eine kleine (berüchtigte) Legende geworden, mit Zitaten wie diesen hier:

„Die Gerüchte sagen, dass Frond nicht während der Wartungsarbeiten aus dem Spiel geworfen wird.“

„Ihr seid alle in einem mittelalterlichen Fantasy-Spiel und könnt nicht damit umgehen, wenn ein Drache eine Stadt angreift. Kommt drüber hinweg.“

„Eines Tages werde ich meinen Großenkeln die Legende von Front erzählen.“

Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von fiesen Kommentaren und Beleidigungen, die Front ebenfalls in dem großen Bild zusammengefasst hat.

Im Subreddit hingegen wird Frond für diese Ausdauer gefeiert. Mit mehr als 4.500 Upvotes und zahlreichen Auszeichnungen ist der Beitrag einer der beliebtesten in den vergangenen Tagen. Für viele Spieler sind offenbar solche disruptiven aber doch unterhaltsamen Aktionen ein großer Teil dessen, was WoW Classic eben zu Classic macht.

Andere Drachen sterben übrigens in Windeseile:

Darf Frond das? Frond rechtfertigt sich damit, dass Teremus schon immer nach Sturmwind gezogen werden konnte. Obwohl ihn zahlreiche Spieler für diese Aktion tagtäglich melden würden, hätte er noch nie eine Strafe bekommen. Sollte ein Game Master ihm jedoch sagen, dass diese Aktion verboten sei, dann würde er sich natürlich daran halten. Bots hingegen werden jetzt endlich regelmäßig gebannt.

Bisher ist das aber nicht der Fall – also ist Frond auf der Suche nach weiteren Spielern, die dem Drachenangriff auf Sturmwind zum Opfer fallen werden. Ausdauer hat er immerhin.

Was haltet ihr von solchen Aktionen? Coole Sache und Teil von WoW Classic? Oder eindeutig störend und sollte bestraft werden?