Spieler greift Streamer in WoW Classic an, kassiert Bann für 6 Monate

Wie praktisch wäre es, einen GM in WoW Classic auf Abruf zu haben? Ein Streamer hatte das wohl – und direkt schamlos ausgenutzt.

Einige Spieler haben den Eindruck, dass Streamer in World of Warcraft manchmal Sonderrechte haben und bevorzugt behandelt werden. Vor wenigen Stunden gab es nun einen Fall, der als mahnendes Beispiel dafür dienen dürfte – denn ein Streamer hat es geschafft, dass ein GM sofort jemanden für 6 Monate mit einem Bann belegte. Dabei hat die gebannte Person nichts anders gemacht, als einfach nur ein paar Stärkungszauber zu entfernen.

Was ist passiert? Der Twitch-Streamer Arlaeus hatte sich von seinen Raid-Mitgliedern gerade zum Pechschwingenhort teleportieren lassen. Sein Charakter war gut gerüstet und hatte die meisten der begehrten Welt-Buffs. Das sind starke Effekte, die Spieler bekommen, wenn bestimmte Quests eingelöst werden, wie etwa der Drachenkopf von Onyxia oder das Herz von Hakkar. Solche Buffs ermöglichen auch auf niedrigen Stufen schon absurde Werte.

Obwohl Arlaeus nur wenige Schritte gehen musste, um den Raid zu betreten, genügte das schon: Ein feindlicher Spieler attackierte ihn und „dispellte“ ihn. Bei diesem Angriff verlor Arlaues zwei der starken Weltbuffs.

Onyxias Kopf gewährt einen starken Buff für alle in der Hauptstadt.

Was geschah dann? Nachdem seine Buffs dispellt wurden, regte sich Arlaeus ein wenig im Chat darüber auf. Er ging fest davon aus, dass jemand ihm gezielt aufgelauert habe, weil man seinen Stream beobachtet habe. Dabei behauptet Arlaeus, der Angreifer hätte sogar ein Makro benutzt, um ihn gezielt anzugreifen. Er diskutierte kurz mit seinen Zuschauern, ob gezieltes Vorgehen gegen einzelne Spieler schon Griefing sei oder nicht.

Ein Chat-Nutzer namens „lordviho“ war dabei offenbar ein GameMaster, der den Stream verfolgte. Er kam zu dem Schluss, dass es in diesem Fall „Griefing“ war und wollte den Namen des Angreifers wissen, der ihm kurz darauf genannt wurde.

Die entsprechende Szene, wo er über den Vorfall spricht, beginnt bei 03:19:35:

Der Stream geht dann eine Weile lang weiter und auch der Angreifer meldet sich im Chat zu Wort. Er habe einfach mit einem Mouse-Over-Makro alle möglichen Leute dispellt und niemanden gezielt angegriffen. Er mache das regelmäßig und das sei Teil des PvP für ihn.

Knapp 20 Minuten später wurde der vermeintliche Griefer dann gebannt – für volle 6 Monate und das auf allen 4 WoW-Accounts. Das erklärte der betroffene Spieler auf dem Discord-Server seines Realms. Der GM im Chat hat offenbar „durchgegriffen“ und diesem Spieler eine Sperre auferlegt.

Buff-Dispellen ist umstrittenes Thema: Die Weltbuffs und das Dispellen dieser ist ein großes Thema in WoW Classic. Manche Gruppen sehen diese Buffs als unverzichtbar an und genau deshalb machen sich andere Spieler einen Spaß daraus, sie den Spielern zu klauen. Immerhin ist das eine Fähigkeit, die für das Entfernen von Stärkungszaubern gedacht ist.

Das kommt im PvP immer wieder vor. Das Thema erhitzt allerdings die Gemüter und hat auch schon einige lustige Clips zu der Problematik hervorgebracht, wie die letzte Szene dieses Videos (Minute 2:47):

Community ist enttäuscht: In den verschiedenen Beiträgen im Subreddit von WoW Classic ist die Stimmung aufgeheizt. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass sowohl der Streamer als auch der Game Master sich falsch verhalten haben.

Man könne nicht Spieler mit solchen drakonischen Strafen belegen, nur weil sie PvP auf einem PvP-Server machen. Wer nicht damit leben kann, dass magische Effekte von anderen Spielern entfernt werden können, der solle halt nicht auf einem PvP-Realm spielen.

Viele Spieler sind der Ansicht, dass der GM hier seine Position schlicht ausgenutzt habe und für so ein Verhalten entlassen oder zumindest sanktioniert werden sollte.

Arlaeus hat sich an den Beiträgen beteiligt und versucht sich zu rechtfertigen und auch erklärt, dass er es sehr bedauert, einem Game Master womöglich den Job gekostet zu haben. Später hat er dann jedoch seinen Reddit-Account – und damit auch sämtliche Beiträge von sich – gelöscht.

Aktion wirft schlechtes Licht auf Blizzard: Blizzard stand in der Vergangenheit immer mal wieder in der Kritik, weil es bei Streamern häufig so wirke, als haben sie Sonderrechte oder würden schneller mit GMs in Kontakt kommen. Ihre Anliegen werden schneller bearbeitet und gehen zumeist positiver aus – das ist zumindest der Eindruck vieler Spieler der Community.

In diesem Fall scheint das auch gestimmt zu haben, denn der GM war im Chat des Streams vor Ort und hat direkt Gebrauch von seinen Fähigkeiten gemacht. Ob zu Recht oder einfach aus einer Laune heraus, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Wie seht ihr diese Sache?