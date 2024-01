WoW Classic: Die Season of Discovery ist kaum online, schon gibt es XP-Exploits

Die neue Season of Discovery in WoW Classic ist in vollem Gange und Spieler entdecken jeden Tag neue Features. Ein reddit-User fand nun einen XP-Exploit, der euch das Leveln bis zur nächsten Cap überspringen lassen kann.

Was ist die Season of Discovery? Die Seasons of Discovery in WoW Classic sollen den Content aufpeppen und den Leveling-Prozess für alle Spieler vereinheitlichen . Das bedeutet, dass ihr in der altbekannten Welt von World of Warcraft viele neue Inhalte finden könnt: versteckte Areale, geheime Schätze und auch neue Quests.

Das Leveln ist nun insofern vereinheitlicht, dass die originale Level-Cap 60 nicht mehr sofort erreicht werden kann. Jede Season hat eine eigene Level-Cap, die aktuelle liegt bei 25. Die zweite Phase wird das Höchstlevel noch im Winter 2023/2024 auf 40 bringen.

Man kann jetzt nicht mehr innerhalb weniger Tage oder gar Stunden von Level 1 auf 60 grinden. So sollen alle Spieler zum Start der neuen Season immer das gleiche Startlevel haben, dieses aber in einem für sie passenden Tempo erreichen.

Season of Discovery ist gerade gestartet und der erste XP-Exploit ist bekannt

Was für einen XP-Exploit haben die Spieler entdeckt? Der XP-Exploit dreht sich um die Ehrenabzeichen, eine PvP-Belohnung. Für jedes Ehrenabzeichen erhaltet ihr 1.200 Erfahrungspunkte.

Solltet ihr ein solches verloren haben, könnt ihr es wieder herstellen lassen. Ihr könnt es dann bis zu 30 Tage lang in eurer Postbox finden. Wenn die 30 Tage verstrichen sind, sind die Marken aber noch nicht weg. Ihr könnt sie via dem Blizzard-internen Wiederherstellungsverfahren retten .

In der Theorie erlaubt dies den Spielern also, Ehrenabzeichen zu horten und sich damit zum Start der nächsten Saison der Entdeckung sofort auf die neue Level-Cap aufzuleveln.

Was sagen die Spieler? Wer keine Lust auf langwieriges Leveln und Grinden hat, freut sich vermutlich über den Exploit. Die meisten Spieler haben aber Bedenken, die sie unter einem reddit-Post von User Scala2215 ausdrücken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Hier eine Auswahl an Reaktionen:

Hugheswson via reddit: Das scheint krank zu sein, würde aber ganz offensichtlich rückgängig gemacht und möglicherweise bestraft werden. Auf keinen Fall würde Blizzard zulassen, dass ihr derzeitiges WoW-Goldkind so missbraucht wird.

Das scheint krank zu sein, würde aber ganz offensichtlich rückgängig gemacht und möglicherweise bestraft werden. Auf keinen Fall würde Blizzard zulassen, dass ihr derzeitiges WoW-Goldkind so missbraucht wird. SameEagle226 via reddit: Es ist kein Exploit, bis es passiert. Die Leute werden dies missbrauchen, es wird gepatcht werden und niemand wird suspendiert werden.

Es ist kein Exploit, bis es passiert. Die Leute werden dies missbrauchen, es wird gepatcht werden und niemand wird suspendiert werden. d2032 via reddit: Hahaha. Ich muss sagen, der Einfallsreichtum der WoW-Community beeindruckt mich immer wieder lmao.

User NickyBoomBop hingegen stellt die Nützlichkeit des Exploits infrage. In einem Kommentar zum oben verlinkten Post stellt er eine Rechnung auf:

Der User nimmt an, dass ca. 941.000 Erfahrungspunkte benötigt werden, um von Level 25 auf 40 zu kommen. Pro abgegebener Ehrenmarke gibt es 1.200 XP. Um die benötigen Punkte zu erhalten, müssten die Spieler also 2.355 Marken abgeben – das wären 2.355 verlorene, oder 785 gewonnene PvP-Matches.

Wenn man ca. 1.700 Matches á ca. je 20 Minuten ansetzen würde, müsste ein Spieler ca. 566 Stunden spielen, um alle benötigten Marken zu erhalten. Das wären fast 24 volle Spieltage.

NickyBoomBop zieht sein Fazit: Das ist eine Menge Zeit, um all diese Markierungen zu farmen, um Quests von 25 bis 40 einzureichen. Ich glaube, du überschätzt, wie einfach das zu machen ist.

Zusätzlich kommt im reddit-Thread immer wieder die Frage auf, wie Blizzard damit umgehen würde, wenn Spieler ihre neuen Inhalte derart umgehen würden. Der Entwickler möchte mit den Seasons of Discovery eben sicherstellen, dass alle Spieler möglichst gleich schnell leveln. Auf reddit schreiben die User von möglichen Bestrafungen für Exploiter oder einer Umstellung des Systems.

Grundsätzlich kann man nur davon abraten, Exploits wie diesen im großen Stil zu verwenden. Das künstlich verlangsamte Leveln hält einzelne Spieler allerdings scheinbar nicht davon ab, mächtige Bosse zu besiegen: In der Saison der Entdeckungen seid ihr Level 25 – aber einer tötet schon Bosse auf Stufe 60