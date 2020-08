WoW Classic: Hier ist das Drama, auf das ihr alle gewartet habt

In WoW Classic spielt sich gerade das „herrlichste“ Drama ab, das man sich vorstellen kann. Die Öffnung von Ahn’Qiraj ist schuld – oder sind es einfach die Spieler?

In World of Warcraft Classic ist gerade eine ziemlich heiße Phase aktiv. Gegenwärtig findet auf allen Realms das Event zur Öffnung der Tore von Ahn’Qiraj statt. Der erste Schritt, das Sammeln von Kriegsressourcen, ist dabei auf vielen Servern ziemlich schnell beendet gewesen. Doch an den anderen Schritten beißen sich nun die Spieler die Zähne aus. Dabei kommt es zu jeder Menge feinstem „WoW-Drama“, das Spieler so seit Jahren nicht mehr gesehen haben dürften.

Was ist das Problem? Mit der Öffnung der Tore von Ahn’Qiraj geht auch ein ganz besonderes Reittier einher, die schwarze Qiraji-Drohne. Die kann pro Realm allerdings nur ein Spieler bekommen. Das ist der Spieler, der die Questreihe um das Zepter zuerst abschließt und damit den Gong an den Toren läutet. Das ist mit extrem viel Farmarbeit verbunden und benötigt den Einsatz der ganzen Gilde. Dabei gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, bei denen etwas schiefgehen kann oder Spieler einander trollen können.

Was für Drama gibt es gerade in WoW Classic?

Das Drama kommt aktuell in mehreren Formen, hier einige der aktuellen „Highlights“ aus den aktuellen Problemen.

Massen-Reports, um Konkurrenz auszuschalten

Ähnlich „lustig“ geht es auf dem Realm Sulfuras zu, wie Jpo- auf reddit schreibt. Dort haben Spieler der Allianz immer wieder versucht in Bosskämpfe einzugreifen, um den Abschluss der Questreihe zu verhindern, was auch oft gelang.

Als die Gilden der Horde dann kooperiert haben, um den Boss mit 200 Charakteren trotz der Griefing-Versuche zu töten, wechselte die Allianz ihre Strategie. Sie meldeten einfach einen der Gildenleiter, der die Questreihe verfolgte, über das Report-System. Es kamen wohl so viele Meldungen gleichzeitig rein, dass der Gildenleiter automatisch vom Spiel gebannt wurde – für satte 7 Tage. Das ist viel zu lange, um überhaupt noch eine Chance auf das besondere Reittier zu haben.

Falsche Banns werden gerne mal ausgenutzt, um die Konkurrenz auszuschalten.

Das Ausnutzen der Melden-Funktion ist zwar strafbar, doch ob Blizzard in solchen Fällen überhaupt noch rechtzeitig reagieren kann, ist zweifelhaft.

Absprachen zwischen Horde und Allianz

Auf vielen Realms berichten Spieler davon, dass die Allianz und Horde offenbar kooperieren. Das scheint auch ein „offenes Geheimnis“ zu sein. So bezahlen einige Allianz-Gilden etwa Spieler der Horde, damit sie in Silithus Patrouille laufen und andere Spieler der Allianz immer wieder umbringen.

In Silithus muss nämlich ein großer Grind abgeschossen werden, für den mehrere Tausend Käfer das Ziel sind. Damit andere Spieler am Farmen gehindert werden, hetzen die großen Gilden nun „Assassinen“ der anderen Fraktion auf ihre Mitbewerber.

Kooperation zwischen den Fraktionen, um andere auszuschalten.

Falsche Banns für ehrgeizige Spieler

Zuletzt gab es in den vergangenen Tagen wieder eine ganze Menge temporäre Banns von Spielern, die angeblich Bots oder Hacks benutzten. Dabei wurden wohl erneut zahlreiche Spieler getroffen, die ganz ehrlich gespielt haben und das in einigen Fällen auch gut mit Screenshots, Streams oder parallelen Gesprächen mit Gildenmitglieder bestätigen konnten. Zumeist waren dies Spieler, die noch Ressourcen für die Sammlung von Ahn’Qiraj zusammentragen wollten.

Abgesehen von diesen größeren Vorfällen, gibt es natürlich noch jede Menge „Drama im Kleinen“. Einige Gilden verlieren gerade etwa ihren Gildenleiter, weil dieser der Auffassung ist, dass seine Gildenmitglieder nicht genug für ihn farmen würden (via reddit).

Zusammengefasst sorgt die Öffnung von Ahn’Qiraj wieder für jede Menge Drama. Und das alles für ein schwarzes Käferreittier aus einem Spiel, das über 15 Jahre alt ist.

Was haltet ihr vom Verhalten der Beteiligten? Habt ihr so etwas schon kommen sehen?

Zum Glück gibt es in WoW gerade aber auch einige schöne Geschichten, wie etwa den Jäger, der „völlig falsch“ gelevelt hat.