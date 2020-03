Fast 2 Wochen reine Spielzeit hat ein Magier in WoW Classic nach seiner Traumwaffe gefarmt – ganz nebenbei hat er noch 9.000 Gold verdient.

Wer seine Wunsch-Ausrüstung in einem MMORPG haben will, der muss dafür mitunter lange Farmen. Das kennt wohl kaum jemand besser, als die Spieler von World of Warcraft Classic. Doch dass der Grind so lange dauert, hatte sich ein Magier wohl nicht gedacht. 1570 Runs in einen Dungeon benötigte er, bis die gewünschte Waffe endlich in seinen Händen war.

Was ist passiert? Wie Buffed berichtet, hat der Magier Vitur, der sich im Subreddit zamer09 nennt, stolze 1570 Runs unternommen, um Prinzessin Theradras im Dungeon Maraudon eine epische Waffe zu entlocken. Das hat 314 Stunden gedauert – also knapp 13 Tage reine Spielzeit. Danach war die „Blade of Eternal Darkness“ (Klinge der ewigen Dunkelheit) endlich im Besitz seiner untoten Magierin.

Laut wowhead hat die Klinge der ewigen Dunkelheit eine Dropchance von 0,19% bei Königin Theradras. Im Schnitt dauert es also etwas über 500 Runs, um die Klinge einmal zu Gesicht zu bekommen. Zamer09 hat das dreifache dieser Zeit gebraucht.

Andere Spieler haben deutlich mehr Glück – wie etwa diese

Orc-Frau im PvP.

Wie hat er das angestellt? Maraudon ist keine „Endgame-Instanz“, sondern die Gegner sind dort höchstens auf Stufe 51. Daher ist es möglich, den Dungeon weitestgehend solo zu meistern. Als Magier mit Feuer-Spezialisierung (und recht guter Ausrüstung) war es zamer09 auch möglich, die Prinzessin solo im Kampf zu bezwingen. Einen beispielhaften Kill zeigt er in diesem Video – dabei gerät er nicht einmal ins Schwitzen, sondern pustet die Prinzessin recht locker um.

Darum ist die Waffe so gut: Die Klinge der Ewigen Dunkelheit ist besonders bei Magiern beliebt, da sie eine der besten Waffen zum Farmen ist. Sie hat zwar keine Werte wie Intelligenz oder Zauberschaden, dafür aber einen mächtigen Procc-Effekt: „Beim Wirken eines Schadenszaubers besteht eine Chance, 100 Schattenschaden zu verursachen und stellt für Euch 100 Mana wieder her.“

Dieser Effekt hat pro Zauber und Ziel eine Chance von 10% ausgelöst zu werden und ist demnach besonders für Magier interessant, die mit „Arkane Explosion“ farmen. Da der Effekt keine interne Abklingzeit hat, kann er sogar mehrfach bei einem Zauber ausgelöst werden. Wenn man mit Arkane Explosion etwa 9 Feinde trifft, dann besteht 9-mal die Chance von 10%, satte 100 Mana zurückzuerlangen. Das macht sich rasch bemerkbar.

Der Effekt wird übrigens nicht bei einzelnen Ticks von DoTs ausgelöst, auch nicht bei den einzelnen Wellen vom Magier-Zauber Blizzard. Er ist damit vor allem für die Arkane Explosion oder die Druckwelle (Feuermagier) interessant.

Andere Spieler werden derweil unbesiegbar – wie dieser Schurke.

Viel Loot nebenbei verdient: Seine Magierin Virus ist bei dem Unterfangen allerdings ein ziemlich reicher Charakter geworden. Denn aus den 1570 Runs konnte der Charakter knapp 9.000 Goldstücke verdienen – eine riesige Summe in WoW Classic. 6.000 Gold wurden dabei alleine durch den Verkauf von Beute an den Händler verdient, die restlichen 3.000 Gold stammen aus verschiedenen Materialien, die sich im Auktionshaus verkaufen lassen.

Habt ihr auch schonmal so viel Zeit für die Suche nach einem Gegenstand investiert? Oder hättet ihr nach spätestens 100 Runs aufgegeben?

WoW Classic: Auch 6 Monate nach Launch bleiben Bots ein riesiges Problem

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.