WoW-Chef sagt: „Früher haben fast alle das Spiel falsch gespielt“

Der Game Director von World of Warcraft hat ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit erzählt. Dazu gehörte, dass Spieler WoW früher falsch gespielt haben – und zwar die meisten.

Dass World of Warcraft sich im Verlauf von über 15 Jahren stark verändert hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch der aktuelle WoW-Chef, Game Director Ion Hazzikostas, verrät noch ein paar interessante Details zu diesen Änderungen. Etwa, dass damals alle das Spiel quasi falsch gespielt haben und sogar Raidgruppen der Entwickler an typischem Loot-Drama zerbrochen sind.

In einem Interview mit wired sprach der Game Director über die Veränderungen und die Entwicklung von WoW. Wir haben die spannendsten Aussagen rausgefiltert.

Darum wurde das Spiel falsch gespielt: Hazzikostas vergleicht die frühen Tage von World of Warcraft mit klassischen Arcade-Hallen in verschiedenen Städten. Jede Stadt hätte dort eine kleine „Street Fighter“-Szene:

In der nächsten Stadt wäre das aber ein ganz anderer Charakter gewesen, denn der beste Spieler dort würde unterschiedliche Strategien nutzen oder andere Tricks kennen.

Damit bezieht sich Hazzikostas vor allem auf die Effektivität und „beste Leistung“, die man im Spiel erreichen könnte.

Ganz ähnlich sei das dann auch in World of Warcraft gewesen. Viele Classic-Veteranen dürften sich noch daran erinnern: Es haben sich Grüppchen von Spielern gebildet, die etwa ein paar erfahrene Spieler hatten, die mit einer bestimmten Situation besonders gut umgehen konnten. Das sorgte dafür, dass einige Charaktere auf einem Realm etwa einen besonderen Ruf hatten oder bei Bossen bestimmte Taktiken genutzt wurden, die andere Gruppen nicht ausprobierten.

Ein bisschen dieser „Magie des Unbekannten“ versuchen die Entwickler mit WoW: Shadowlands zurückzubringen.

Informationen haben alles verändert: Im Laufe der Jahre hat sich das natürlich grundlegend geändert. Durch großen Datenbanken wie wowhead oder einfach nur Google-Suchanfragen, die alles beantworten können, sind Informationen weit verbreitet.

Heute sind die Leute quasi darauf trainiert zu optimieren. Die Community stößt Spieler in diese Richtung, besonders in sozialer Hinsicht. Selbst wenn es nicht dein persönlicher Lieblings-Spielstil ist, die Leute, die dich in der Gruppe haben wollen, werden dich an diesen Standards messen. Sobald eine Information verfügbar ist, wird erwartet, dass du sie kennst.