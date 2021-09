Am 16. September startet die Phase 2 von WoW Burning Crusade Classic. Wir von MeinMMO verraten, was euch erwartet und wie ihr an den neuen Inhalten teilnehmen könnt.

Was bringt die Phase 2? Mit der Phase 2 werden einige neue Inhalte in Burning Crusade Classic aktiviert, in denen sich die Spieler austoben können. Ihr könnt euch besonders auf zwei ikonische Bosskämpfe freuen, die zudem als die schwersten bisher in der Classic-Ära zählen:

Der Raid “Die Höhle des Schlangenschreins” wird freigeschaltet. Dort erwartet euch Lady Vashj.

Der Raid “Das Auge in der Festung der Stürme” wird freigeschaltet. Dort kämpft ihr gegen Kael’thas Sonnenwanderer.

Zudem startet mit der neuen Phase die 2. Arenasaison, über die ihr euch neue Waffen und Rüstungen verdienen könnt. Ebenfalls in der Phase 2 werden die PvP-Schlachtfelder so überarbeitet, dass ihr auch gegen eure Fraktion kämpfen könnt. Das wurde im Juli 2021 bereits getestet und soll nun bis zum Ende von Burning Crusade erhalten bleiben.

Was ändert sich noch? Neben den großen Neuerungen gibt es auch einige kleine Anpassungen, die jedoch sehr interessant sein können:

Die alten Raids werden etwas leichter in der Schwierigkeit.

Es kommen Daily-Quests für die Fraktionen Ogri’la und Himmelswache der Sha’tari. Es sind die ersten klassischen Daily-Quests in Classic und über sie lässt sich gut Gold verdienen.

Generell kommen neue Methoden zum Geldverdienen ins Spiel, über die ihr leichter an euer Epic-Mount kommen könnt.

Druiden können sich die Flugform erspielen.

Wann erscheint die Phase 2? Der Release wird bereits in der Nacht stattfinden. Am 16. September um Punkt 0:01 Uhr unserer Zeit starten die neuen Inhalte weltweit.

Zur Einstimmung auf den neuen Content haben wir für euch den Trailer zum Raid “Das Auge in der Festung der Stürme” eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neue Raids setzen eine ganze Reihe von Quests voraus

Das bietet die Höhle des Schlangenschreins:

25 Spieler

6 Bosse

Endboss Lady Vashj

Es droppen die Token für die Handschuhe, Hosen und den Helm des Tier-5-Sets

Das bietet das Auge in der Festung der Stürme:

25 Spieler

4 Bosse

Endboss Kael’thas

Es droppen die Token für Schulterschutz und Brustteil des Tier-5-Sets

Was müsst ihr tun, um an den neuen Raids teilzunehmen? Wer sich noch heute Nacht auf den Start der neuen Raids vorbereiten möchte, kann damit beginnen, die Vorquests abschließen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Die folgenden drei Questreihen müsst ihr für beide Raids abschließen:

Zuerst müsst ihr euch den Zugang zum Schwarzen Morast verdienen. Die passende Questreihe dazu kann ab Stufe 66 begonnen werden und beginnt mit dem Ordner der Zeit vor den Höhlen der Zeit in Tanaris.

Zudem müsst ihr euch den Zugang zu Karazhan erspielen. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Guide: So startet und beendet ihr die Karazhan-Prequest in WoW Burning Crusade Classic.

Zum Abschluss benötigt ihr die heroischen Dungeonschlüssel. Dafür braucht jedoch die Rufstufe Respektvoll bei den Fraktionen Ehrenfeste/Thrallmar, Expedition des Cenarius, Unteres Viertel und den Sha’tar

Im Anschluss gibt es denn noch spezielle Quests für die jeweiligen Raids:

Für die Höhle des Schlangenschreins müsst ihr die Quest “Der Knüppel von Kar’desh” abschließen. Ihr startet die Quest in den Sklavenunterkünften im Echsenkessel im heroischen Modus.

Für die Festung der Stürme müsst ihr die Quest-Reihe “Die Hand von Gul’Dan” abschließen. Die besteht aus 25 einzelnen Quests.

Einen ausführlichen Guide zum Freischalten der Raids hat Blizzard selbst auf ihrer Seite veröffentlicht (via Worldofwarcraft.com).

Was sagt ihr zu Phase 2 von WoW Burning Crusade Classic? Sprechen euch die Änderungen an und kehrt ihr zum Spiel zurück? Oder spielt ihr es generell aktiv? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Zuletzt hat sich eine große Raidgilde in WoW Classic aufgelöst. Der Gildenleiter ließ kein gutes Haar an dem MMORPG:

World-First-Gilde löst sich auf, rechnet mit WoW Classic ab: „Geldfabrik für Booster“