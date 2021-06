In Burning Crusade Classic wartet Karazhan, einer der coolsten Raids. Doch wie schaltet man den Raid frei? Wir führen euch durch die Pre-Quest für Karazhan.

Wozu ist die Quest notwendig? Damit Charaktere den 10-Spieler-Schlachtzug Karazhan betreten können, muss eine recht lange Quest-Reihe absolviert werden. Ohne diese Quest ist ein Zugang zum Schlachtzug nicht möglich. Die Quest muss für sämtliche Charaktere wiederholt werden, die Karazhan betreten wollen.

Für den Abschluss der Quest solltet ihr einige Abende Zeit einplanen, denn es werden mehrere Besuche in Dungeons benötigt. Außerdem ist diese Quest-Reihe ziemlich tückisch. Denn obwohl es sich um eine Vorquest-Reihe handelt, benötigt ihr bereits mehrere andere Vorquests für weitere Dungeons. Das System ist recht verschachtelt und kann daher verwirrend wirken.

Ihr könnt mit der Quest übrigens schon während der Level-Phase anfangen, denn der erste Schritt startet bereits auf Level 68.

Addon „Attune“ kann helfen: Wer es extrem simpel haben möchte, sollte sich das Addon „Attune“ auf der Seite Curseforge herunterladen. Das Addon zeigt euch sowohl in Classic als auch in BC Classic sämtliche „Attunement“-Quests für alle bekannten Inhalte an. Es listet genau auf, bei welchem Schritt ihr gerade seid und was ihr noch erledigen müsst.

Wenn die ganze Gilde das Addon nutzt, dann bekommt ihr sogar eine Übersicht über all eure Mitspieler und könnt sehen, welche Gefährten genauso weit sind wie ihr – das macht es leicht, Gruppen zu finden, die noch Freischaltungen durchspielen müssen.

Prequest für Karazhan – Alle Schritte für den Raid

Wer lieber “was zum lesen” haben will, für den haben wir hier einen Schritt-für-Schritt-Guide, der euch durch alle Aufgaben der Vorquest führt.

Wo startet die Quest? Die Quest beginnt im Grunde genau vor dem Raid, also im Gebirgspass der Totenwinde. Als Allianz-Spieler fliegt ihr einfach von Sturmwind nach Dunkelhain (Dämmerwald) und reitet von dort das letzte Stück nach Osten. Horde-Spieler nehmen sich wohl am schnellsten einen Zeppelin in Orgrimmar zum Schlingendorntal und fliegen von dort in die Sümpfe des Elends um nach Westen zu reiten.

Sprecht mit Erzmagier Alturus und nehmt die beiden Quests „Arkane Störungen“ und „Rastlose Aktivität“ an.

Anschließend begebt ihr euch in die Kellergewölbe, deren Eingänge ihr in den Ruinen des kleinen Dorfes rund um Karazhan findet. Dort findet ihr die notwendigen Questgegenstände bei den Geistern sowie die kleinen Brunnen.

Im Gebirgspass der Totenwinde, direkt neben Karazhan, beginnt die Quest.

Wie geht die Quest weiter? Im Folgenden haben wir nun in Kürze die einzelnen Schritte, die dann noch kommen.

Teil 2 – Nachdem ihr die beiden Missionen abgegeben habt, erhaltet ihr die Folge-Quest „Dalarankontaktpersonen“. Reist damit in das Alteractal und sucht Erzmagier Cedric auf. Der steht ganz im Norden am Krater der Magierstadt Dalaran.

Teil 3 – Erzmagier Cedric gibt euch die Quest „Khadgar“, die euch zum gleichnamigen Charakter in Shattrath führt. Khadgar hält sich zentral in der Terasse des Lichts auf.

Etwas versteckt im Norden des Dalaran-Kraters geht es weiter.

Vorquest zum Schattenlabyrinth: Um das Schattenlabyrinth zu betreten, genügt es, wenn jemand das Tor für euch öffnet. Wenn ihr selbst jedoch dauerhaften Zugang zum Schattenlabyrinth haben wollt, solltet ihr die „Sethekkhallen“ abschließen und Klauenkönig Ikiss (den Endboss) dort bezwingen. Der hinterlässt den Schlüssel des Schattenlabyrinths, mit dem ihr das Tor selbst immer wieder öffnen könnt.

Teil 4 – Khadgar gibt euch die Quest „Nach Karazhan“, für die ihr das erste Schlüsselfragment holen müsst. Die Reise führt euch in das Schattenlabyrinth. Schließt den Dungeon im Süden von Auchindoun (Wälder von Terokkar) ab. Neben dem finalen Boss Murmur findet ihr einen „Arkaner Behälter“. Klickt diesen an, woraufhin ein Feind erscheint. Der „Wächter des ersten Teils“ hinterlässt das notwendige Schlüsselfragment.

Vorquest zur Arcatraz: Um die Arcatraz für den nächsten Schritt betreten zu können, benötigt ihr ein Flugreittier und mindestens einen Spieler, der den Schlüssel hat. Die Questreihe für den Schlüssel der Arcatraz beginnt bei Netherpirscher Khay’ji in Area 52 (Nethersturm) mit der Mission „Kristallsammlung des Konsortiums“. Die Questreihe ist ziemlich umfangreich, führt euch durch den ganzen Nethersturm und anschließend die Dungeons „Die Mechanar“ und „Die Botanika“. Allein diese Questreihe kann also gut und gerne einen ganzen Abend in Anspruch nehmen.

Um in die Arcatraz zu kommen, ist ein Flugmount hilfreich. Ein Hexenmeister kann euch aber auch porten.

Teil 5 – Nachdem ihr bei Khadgar die Quest abgegeben habt, erhaltet ihr die Mission „Das zweite und das dritte Fragment“. Dafür müsst ihr gleich zwei Dungeons bereisen.

Im Dungeon „Die Dampfkammer“ in den Zangarmarschen kämpft ihr euch bis zum ersten Boss Wasserbeschwörerin Thespia. Neben ihr findet ihr einen „Arkaner Behälter“, der beim Anklicken den zweiten Wächter ruft, der das zweite Schlüsselfragment hinterlässt.

Das dritte Fragment gibt es im Dungeon „Die Arcatraz“ im Nethersturm, beim ersten Boss Zereketh der Unabhängige. Öffnet den Arkanen Behälter, besiegt den Wächter und nehmt das dritte Schlüsselfragment an euch.

Die Geheimnisse von Medivh warten in Karazhan.

Vorquest für den schwarzen Morast: Damit Spieler den Schwarzen Morast betreten können, müssen sie alle die Vorquest abschließen. Die beginnt direkt bei den Höhlen der Zeit beim NPC „Ordner der Zeit“. Ihr müsst einige NPCs begleiten, die euch die Höhlen der Zeit erklären. Anschließend werdet ihr in den Höhlen-der-Zeit-Dungeon vom Vorgebirge des Hügellandes geschickt. Folgt der Questreihe des Dungeons und schließt sie erfolgreich ab, um am Ende wieder zu Andormu zurückzukehren. Das schaltet die Quest „Der schwarze Morast“ frei, die zugleich Zugang zum Dungeon gewährt.

Teil 6 – Für den letzten relevanten Schritt „Die Berührung des Meisters“ müsst ihr zu den Höhlen der Zeit in Tanaris reisen und dort den Schwarzen Morast aufsuchen. In dem Dungeon beschützt ihr Medivh vor den Angriffen eines Drachenschwarms, der die Vergangenheit verändern will. Übersteht den Dungeon erfolgreich und sprecht am Ende mit Medivh, damit er den Schlüssel mit seiner Magie versieht.

Mit dem Schlüssel könnt ihr anschließend nach Khadgar in Shattrath zurückkehren. Der überreicht euch dann den „Schlüssel des Meisters“, mit dem ihr Zugang zu Karazhan erhaltet.

Glückwunsch! Jetzt braucht ihr nur noch 9 wackere Mitstreiter, um zusammen den Turm von Medivh unsicher zu machen und die zahlreichen Bosse umzunieten. Immerhin ist Karazhan für viele einer der besten Raids aller Zeiten.