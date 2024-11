WoW: Boss rächt sich nach Dungeon-Ende an Spieler, schickt Leerenzauber für 3,8 Millionen Schaden über die ganze Welt

In der World of Warcraft passieren ab und an Dinge, die so merkwürdig sind, dass man sich fast automatisch vorstellt, wie wohl eine passende Anmoderation von Jonathan Frakes bei X-Factor: Das Unfassbare klingen würde.

Was ist passiert? Auf Reddit berichtet der WoW-Spieler EndTheEnd, dass er den Dungeon Grim Batol besucht und dort erfolgreich den hiesigen Endboss Erudax bezwungen hatte. Kaum hatte er den letzten Loot eingesackt, ging es weiter nach Azj-Kahet. So weit, so normal. Drei Minuten später stand sein Charakter unverhofft beim Geistheiler.

Aus dem Nichts wurde er nämlich von fünf Leerensog-Treffern erwischt – für insgesamt 3,8 Millionen Schaden. Leerensog ist eine Fähigkeit von Erudax, die Leerententakel aus dem Boden hervorbrechen lässt und alle 0,5 Sekunden Schattenschaden verursacht.

Doch wie kann das sein? Schließlich war der Boss bereits seit mehreren Minuten besiegt und EndTheEnd meilenweit vom Dungeon entfernt.

Wie reagiert die Community auf den Vorfall? Nun, mit launigen Sprüchen und Memes.

n0b0dya7a11 philosophiert auf Reddit: „Die Leere ist ein Weg zu Fähigkeiten, die manche als unnatürlich ansehen würden.“

Arkavien bemüht eine Analogie aus dem Boxsport (via Reddit): „Ich habe keine Glocke gehört! -Erudax“

lindrothworld disst Blizzard (via Reddit): „Bitte versteht, es ist ein kleines Indie-Games-Unternehmen“

Deficitofbrain hat eine Theorie (via Reddit): „Ich glaube, das ist ein neuer Glitch. Ein zufälliger Blutsegelmagier aus dem südlichen Stranglethorn hat mich sofort getötet, als ich die Zonenbarriere nach Westfall überquerte. Irgendwas mit Latenz und Servern, die NPCs, die Fernkampfzauber wirken, nicht richtig zurücksetzen, soweit ich weiß.“

_Carniel_ hat schon mal etwas Vergleichbares erlebt (via Reddit): „Ich weiß nicht mehr, in welcher Dragonflight-Saison das war, aber drei Mitglieder meiner Gruppe wurden vom letzten Boss aus dem Thron der Gezeiten getötet, während wir in Atal’Dazar unterwegs waren.“

Ist euch schon mal so etwas in WoW oder einem anderen Spiel passiert? Oder erinnert ihr euch an andere, merkwürdige Ereignisse aus Azeroth, die sich nie aufgeklärt haben? Verratet es in den Kommentaren! MeinMMO präsentiert euch 5 ungelöste Mysterien aus World of Warcraft in den X-Akten