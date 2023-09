WoW: Chef von Blizzard attackiert Asmongold, er sei „zu schlecht für harte Raids“ – Das ist die Antwort

Aber im Moment scheint Asmongold die Ansicht zu vertreten, dass die “harten Raids” in WoW für zu wenige Spieler gemacht sind und ihm das Raiden zu Zeiten von Wrath of the Lich King deutlich besser gefallen hat als jetzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jäger stellt sich in WoW so lange tot, bis er stirbt – Verliert seinen Helden

Bei World of Warcraft gibt es eine Diskussion darüber, ob WoW für „normale“ Spieler zu schwierig geworden ist. Blizzards Präsident Mike Ybarra glaubt, die viele Kritik von Asmongold an WoW liege daran, dass der zu schlecht für heroische und mythische Raids sei. Der Twitch-Streamer, der seit 7 Jahren nicht mehr raidet, antwortet darauf.

Insert

You are going to send email to