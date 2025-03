WoW: So bekommt ihr heute Beute mit Itemlevel 649 – komplett solo

Richtig dicke Beute in World of Warcraft und das gleich am ersten Tag. Wir verraten, wie ihr sofort an äußerst starke Ausrüstung kommt.

Die zweite Saison von The War Within hat begonnen und damit auch die Jagd nach der besten Ausrüstung. Damit ihr einen kleinen Vorsprung habt und eure Ausrüstung aus der ersten Saison schnell austauschen könnt, solltet ihr jeden möglichen Trick mitnehmen. Gerade Tiefen-Fans kommen hier auf ihre Kosten, denn sie können sich noch heute ein Item mit Gegenstandsstufe 649 garantieren. Das dürfte für so ziemlich alle Charaktere ein dickes Upgrade sein.

Itemlevel 649 – und das ganz alleine

Wie muss man vorgehen? Im Subreddit von WoW hat der Spieler Harldan einen kleinen Tipp veröffentlicht. Mit Saison 2 hat sich geändert, wie ihr die Schatzkarten in den Tiefen erhaltet. Ihr könnt jetzt nur noch eine Schatzkarte pro Charakter und Woche finden, dafür ist diese allerdings garantiert, wenn ihr es korrekt angeht.

Schließt eure 4 „reichhaltigen“ Tiefen ab, am besten auf Stufe 8. Das sind die Tiefen, die mit einem geöffneten, hellen Tor angezeigt werden. Durch den Abschluss dieser Tiefen erhaltet ihr etwas mehr als 2.000 Lorenmünzen (die neue „Tiefen-Währung“ dieser Saison).

Kauft euch beim Münzen-Händler in Dornogal das Item „Wellenwirbler 2000“.

Besucht eine beliebige Tiefe und kämpft euch bis zum Stein der Wiederherstellung vor, also quasi dem „Speicherpunkt“ der Tiefe.

Benutzt den Wellenwirbler 2000. Kurz darauf erscheint Nemesis, der Boss der 2. Saison. Dieser Boss droppt garantiert eine Schatzkarte der Tiefen (falls ihr noch keine in dieser Woche erhalten habt).

Besucht nun eine Tiefe der Stufe 8 (oder höher) und verwendet die Schatzkarte. Am Ende dieser Tiefe werdet ihr eine Kiste finden, die garantiert einen Gegenstand mit Itemlevel 649 enthält.

Falls ihr die Schatzkarte auf einer noch härteren Tiefe verwendet, gibt es sogar noch einige vergoldete Wappen für die Aufwertung als Bonus zusätzlich. Die Schwierigkeit ist hier aber deutlich erhöht.

Beachtet, dass ihr während der ganzen Zeit eure Schatzkarte auch einfach so in den Tiefen finden könnt. In dem Fall spart ihr eine Menge Zeit und Ressourcen.

Lohnt sich das? Der ganze Prozess dauert zwischen 1 und 2 Stunden, ist aber eine gute Möglichkeit, für ein schickes Upgrade noch vor dem ersten Raidabend. Ganz nebenbei levelt ihr so auch Brann weiter und schaltet natürlich Belohnungen aus der wöchentlichen Schatzkammer frei.

Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Strategie übrigens auf all euren Charakteren wiederholen, auch wenn das natürlich eine Menge Zeit erfordert. Klar ist allerdings, dass Blizzard die Tiefen in Saison 2 noch lohnenswerter gemacht hat. Gerade zum Start der Saison sind sie eine extrem starke Quelle für solide Ausrüstung – und auch später lohnen sie aufgrund der Wappen noch, die man dort ergattern kann.