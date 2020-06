Bei der Allianz in World of Warcraft rumort es. Schon bald wird es wohl ein Ereignis geben, das die Machtpositionen innerhalb der Allianz drastisch verschiebt …

Obwohl wir inzwischen recht viel über die Story der einzelnen neuen Gebiete in WoW Shadowlands wissen, liegen viele Details noch im Ungewissen. Vor allem die Entwicklung der Horde und Allianz liegt noch im Dunklen. Neustes Dataming lässt aber vermuten, dass es bald einige Änderungen geben könnte, die vor allem für die Allianz Umstellungen bedeuten.

Spoilerwarnung: Der Text enthält Infos aus dem Datamining von Shadowlands und damit der Story. Ihr wurdet gewarnt.

Anduin in Shadowlands – was passiert mit ihm?

Was geschieht mit dem König der Menschen?

Was wurde gefunden? In den Spieldateien haben die Dataminer von wowhead (via wowhead) bereits einige Zitate von Mathias Shaw gefunden. Der ist der Anführer der SI:7, einer Spezialeinheit von Sturmwind und direkt König Anduin unterstellt. Einige seiner Zitate lauten wie folgt:

„Champion! Ihr werdet in Sturmwind benötigt, die Angelegenheit bedarf großer Eile … und Diskretion.“

„Die Schwarze Klinge hat den Lich- … den Hochlord aus der Schlacht von Eiskrone geborgen. Er erholt sich gerade in Acherus.“

„König Graumähne, ihr solltet nicht hier auf offener Fläche bleiben. Ihr seid ein zu verlockendes Ziel.“

„Dennoch benötigen wir euch im Thronsaal. Es gibt staatliche Angelegenheiten, die geklärt werden müssen, bis der König zurückkehrt.“

„Ich stelle die Fähigkeit des Hohen Exarchen, die Allianz zu verteidigen, nicht infrage. Aber ihr als König, denkt ihr nicht, dass ihr auf dem Thron sitzen solltet?“

„Jawohl, eure Hoheit. Wenn irgendjemand herausfinden kann, wie das alles zusammenpasst, dann ist es Bolvar.“

Was erfahren wir daraus? Aus den Zitaten lässt sich eine Menge schlussfolgern. Die wichtigsten Punkte sind aber wohl:

König Anduin ist verschwunden. Ob er auf einer geplanten Aktion unterwegs ist, sich heimlich davon gestohlen hat oder entführt wurde, ist nicht klar.

Turalyon übernimmt in Anduins Abwesenheit die Führung der Allianz und der Menschen von Sturmwind.

Shaw denkt, dass Genn Graumähne für den Thron besser geeignet wäre, da er als König eines Landes schon Erfahrung damit hat.

Genn hätte aushelfen können – aber Turalyon übernimmt die Führung.

Wohin könnte Anduin verschwunden sein?

Was kann das bedeuten? Zeitlich scheinen diese Zitate alle nach dem Cinematic zu spielen, in dem Sylvanas den Helm der Dominanz vernichtet. Das könnten also Ereignisse sein, die im Pre-Event zu Shadowlands stattfinden und demnach mit Patch 9.0 spielbar sein dürften, noch vor dem offiziellen Release der Erweiterung.

Das Verschwinden von Anduin kann mehrere Gründe haben, über die aktuell wild spekuliert wird. Zum einen könnte es bedeuten, dass Anduin selbst in die Schattenlande gereist ist, um womöglich seinen Vater zu finden.

Alternativ könnte es auch sein, dass Anduin im Schlund verschwunden ist. Wie wir von Ion Hazzikostas wissen, dem Game Director von WoW, vergeht die Zeit in den Schattenlanden und im Schlund anders. Es wäre also denkbar, dass Anduin in der Zeit der Erweiterung Shadowlands massiv altert.

Das würde auch sehr gut zu einem älteren Comic aus der Erweiterung „Legion“ passen. Hier wurde Anduin als alter Mann neben dem Propheten Velen gezeigt, wie er sich gerade darauf vorbereitet, die finale Schlacht zwischen Licht und Schatten auszutragen. Besonders die Schatten, in Form der Leere, sind eine der letzten verbliebenen, großen Bedrohungen von World of Warcraft.

Der „alte“ Anduin im Comic „Sohn eines Wolfs“.

Wann erfahren wir mehr? Das ist noch nicht sicher. Es wäre möglich, dass Blizzard das Pre-Event vorher auf dem Testrealm probt, spätestens dann gäbe es neue Infos. Vielleicht bleibt das ganze Ereignis aber auch unter Verschluss, bis die Spieler es selbst erleben können – das wäre dann wohl erst im Herbst der Fall.

Was glaubt ihr, ist mit Anduin los? Wohin ist er verschwunden und was ist sein Ziel? Könnte er wirklich so massiv altern in Shadowlands? Aber wir treffen ja auch viele alte Bekannte wieder …