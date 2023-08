In WoW habt ihr gerade eine Bonus-Chance auf eines der seltensten Mounts aller Zeiten

Al’ars Asche ist eines der seltensten Reittiere in World of Warcraft. Aber jetzt habt ihr eine Bonus-Chance auf das Mount.

Es gibt in World of Warcraft viele seltene Reittiere, deren Anblick noch heute Neid oder Staunen auslöst. Eines der ersten Mounts dieser Art ist der Phönix Al’ar, den es durch das Item „Asche von Al’ar“ gibt. Eigentlich ist das ein sehr, sehr seltener Drop von Kael’thas Sonnenwanderer im Raid „Das Auge“ – doch inzwischen gibt es eine weitere Quelle, aus der ihr das Reittier mit etwas Glück bekommen könnt.

Was ist das für ein Reittier? Al’ars Asche ist auch heute, weit über ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung, ein einzigartiges und hübsches Reittier. Der orange-goldene Phönix von Kael’thas Sonnenwanderer zieht rote Schlieren am Himmel hinter sich her und zählt noch immer zu den schönsten und seltensten Reittiere.

Es gibt viele Spieler, die jahrelang versucht haben, diesen Phönix zu bekommen und niemals Glück hatten.

Das ist wenig verwunderlich, immerhin liegt die Drop-Chance bei geringen 1,70 % – und ihr habt pro Charakter nur einen Versuch die Woche.

Al’ars Asche ist noch immer eines der schönsten Mounts. Bildquelle: wowhead

Wie kommt man an die Bonus-Chance? Für diese müsst ihr von der „Zeitwanderung: The Burning Crusade“ Gebrauch machen. Genauer gesagt müsst ihr die Quest „Störung entdeckt: Schwarzer Tempel“ abschließen. Das ist eine Mission, die nur während der entsprechenden Zeitwanderung aktiv ist.

Die Quest verlangt von euch, dass ihr Illidan Sturmgrimm während der Zeitwanderung im Schwarzen Tempel besiegt – in seiner Zeitwanderungs-Variante. Das heißt, ihr braucht also eine (halbwegs) fähige Gruppe, die diesen Raid im Timewalking bestreitet.

Der Raid ist zwar nicht sonderlich schwierig und gerade während der Zeitwanderung deutlich einfacher als damals zum Release, aber dennoch braucht es eine Raidgruppe, um überhaupt eine Chance zu haben. Schaut am besten im „Suche nach Gruppe“-Channel, ob gerade jemand versucht eine solche Raidgruppe aufzubauen – oder öffnet kurzerhand eure eigene.

Die Quest könnt ihr direkt im Schwarzen Tempel (Eingangsbereich) oder in Shattrath annehmen.

Community zeigt sich begeistert: Im Subreddit von World of Warcraft und in den Kommentaren von wowhead wird der Umstand gelobt, dass man Al’ars Asche nun noch aus einer weiteren Quelle bekommen kann. Viele dachten zuerst, dass es sich um einen Bug handeln würde oder dass Mitspieler sie „trollen“ würden, wenn sie behaupten, dass der Phönix aus der Zeitwanderungs-Kiste erhältlich sei. Inzwischen gibt es aber so viele Beweise, dass das bestätigt ist.

Habt ihr auch so viel Glück gehabt und Al’ars Asche erhalten? Oder entgeht euch dieses Reittier noch immer?

