WoW: Vergesst nicht, eure Marken umzutauschen – sonst entgehen euch Tausende Abzeichen

Wer richtig dick abkassieren will, sollte sich jetzt beeilen. Denn ein guter Marken-Umtausch geht in World of Warcraft nur noch wenige Tage.

In World of Warcraft wird aktuell noch der 20-jährige Geburtstag des MMORPGs gefeiert – allerdings nur noch wenige Tage. In unter einer Woche ist Schluss mit dem Event und viele Belohnungen sind dann nicht mehr erhältlich. Doch auch wer vermeintlich alles schon hat, sollte jetzt aktiv werden und überzählige Marken umtauschen, um damit richtig viele Belohnungen der Zukunft zu erhalten.

Letzte Chance für das Geburtstags-Event:

Welche Marken sollte man umtauschen? Beim Geburtstags-Event sammelt ihr beinahe durch alle Aktivitäten „Bronzedrachenfeierabzeichen“. Die werden primär für die vielen Belohnungen des Events benötigt, haben aber noch einen sekundären Nutzen. Denn ihr könnt alle überzähligen Marken gegen Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen – also die Währung, die man für Zeitwanderungs-Dungeons bekommt und bei den entsprechenden Händlern eintauschen kann.

Wo kann man die Marken eintauschen? Das geht in Tanaris. Beim Händler „Historikerin Ma’di“ auf dem Festgelände könnt ihr drei verschiedene Kisten kaufen, die jeweils Zeitverzerrte Abzeichen enthalten. Für 25 Bronzedrachenfeierabzeichen bekommt ihr satte 500 Zeitverzerrte Abzeichen.

Ma’di verkauft mehrere Kisten – mit jeder Menge Zeitverzerrten Abzeichen.

Beachtet, dass ihr all eure Bronzedrachenfeierabzeichen auf einem Charakter bündeln könnt, über das Währungs-Menü. Dann müsst ihr den Händler nur ein einziges Mal aufsuchen.

Bis wann kann man das machen? Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, nämlich bis zum 7. Januar 2025. Dann endet das Geburtstags-Event und die Bronzedrachenfeierabzeichen werden dann vermutlich verfallen.

Was kann man mit den Zeitverzerrten Abzeichen kaufen? Zeitverzerrte Abzeichen können beim jeweils aktiven Händler für Zeitwanderungen eingetauscht werden. Je nachdem, welchen Händler ihr da aufsucht, bekommt ihr unterschiedliche Spielzeuge, Reittiere oder Transmogs angeboten. Blizzard hatte sämtliche dieser Händler vor einigen Wochen erst mit neuer Beute versehen, sodass ihr mehrere Zehntausende Abzeichen benötigt, um wirklich alles zu besitzen.

Wichtig ist aber auch, dass die Zeitverzerrten Abzeichen eine „Evergreen-Währung“ sind, die immer mal wieder nützlich wird. Denn gelegentlich bringt Blizzard hier neue Belohnungen ins Spiel, die häufig mehrere Tausend Abzeichen kosten. Wenn man hier bereits einen dicken Vorrat hat, kann man sich direkt zur Einführung neuer Belohnungen eine Menge gönnen, ohne dann noch lange farmen zu müssen.

Mit wie vielen Abzeichen geht ihr aus dem Geburtstags-Event raus? Habt ihr für die nächsten Jahre genug gefarmt? Oder habt ihr gar nicht so viele Bronzedrachenfeierabzeichen ergattern können?

Bald gibt es übrigens eine Waffe, die jeder haben wollen wird – denn sie heißt schon “Best in Slots”.