Neues Aufbauspiel auf Steam erinnert an Anno, dreht sich aber um Cthulhu-Kult, ist 90 Prozent positiv, bietet kostenlose Demo

Mit Worshippers of Cthulhu soll in diesem Jahr noch ein Aufbauspiel auf Steam erscheinen, in dem ihr einen Cthulhu-Kult anführen und dunkle Rituale durchführen sollt. Schon jetzt ist eine Demo verfügbar. Die ersten Rezensionen sind fast ausschließlich positiv.

Was ist Worshippers of Cthulhu für ein Spiel? Das Aufbauspiel von Crazy Goat Games macht euch zum Anführer eines Cthulhu-Kultes. Euer Ziel: Ihr sollt den alten Gott selbst beschwören. Dafür müsst ihr Anhänger um euch scharen und eine Stadt aus dem Nichts erschaffen.

Ernährt eure Anhänger, überwacht Produktionsketten und organisiert Arbeitskräfte. Dazu verkündet ihr Dogmen, richtet Feste aus und führt dunkle Rituale durch. Alle Ungläubigen dienen euch als potenzielle Opfer und Sklaven.

Der Trailer gibt euch einen Ersteindruck von Worshippers of Cthulhu:

Was ist noch bekannt? Der finale Release von Worshippers of Cthulhu soll irgendwann 2024 stattfinden. Schon jetzt könnt ihr auf Steam die Demo herunterladen und installieren. Die kommt zwar erst auf 103 Nutzer-Rezensionen, doch fallen 90 Prozent der Bewertungen positiv aus – was auf Steam ein „Sehr positiv“ einbringt.

T.TV/ScaveBoy schreibt auf Steam: „Nach dem, was ich von der Demo mitbekommen habe, bin ich begeistert. Es gibt nur sehr wenige Lovecraft-Spiele, in denen man die gesamte Sekte steuern kann.“

Mafestic Twelve lobt auf Steam: „Die Demo hat Spaß gemacht. Wenn man davon ausgeht, dass das Thema steht und sie dem eingeschlagenen Weg weiter folgen, sie es aber ein bisschen robuster machen, dann könnte es leicht eine meiner Top-Aufbau-Simulationen werden. Denkt an Tropico, aber mythisch.“

Es gibt aber auch Kritik. Yoda bemängelt auf Steam: „Das Spiel ist stark von Anno/Tropico inspiriert und spielt sich im Wesentlichen wie eine Mod dafür. Es gibt ein paar potenziell interessante Gimmicks, aber insgesamt fühlt sich sogar Anno Vanilla (ohne DLCs) stark überlegen an.“

Yoda geht in seinem Post noch weiter und kritisiert konkret die Low-Poly-Modelle und mauen Texturen, das ausbaufähige UI sowie das im Vergleich zu den genannten Vorbildern recht simple Gameplay. Die damit einhergehende niedrige Einstiegshürde wird aber auch von anderen Spielern der Demo gelobt.

Der Anno-Vergleich findet sich ebenfalls in vielen weiteren Rezensionen. Oft freuen sich die Verfasser dabei über den ungewöhnlichen Mix aus Anno-Aufbau und den kosmischen Horror-Vibes des an H. P. Lovecraft angelehnten Cthulhu-Settings. Mehr Tentakel-Storys gibt es hier: Sorry, ich habe euch ausgerottet, aber dafür ein Tentakelmonster geküsst.