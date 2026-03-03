World of Warcraft Midnight: Alle neuen Erfolge in der Übersicht 

In World of Warcraft Midnight kamen neue Achievements ins Spiel die ihr abschließen könnt, um weitere Kriegsmeutenerfolgspunkte zu sammeln. Welche das sind und was ihr für sie tun müsst, erfahrt ihr hier.

Wie viele Erfolge sind mit Midnight dazu gestoßen? Insgesamt könnt ihr mit über hundert neuen Erfolgen rechnen denen ihr in Midnight hinterherjagen könnt. Diese sind in verschiedene Bereiche eingeteilt und decken unter anderem dabei Aufgaben für euren Charakter, der neuen Spielwelt sowie Quests ab.

Wir haben uns deshalb die Zeit genommen, alle neuen Erfolge aufzulisten und je nach Kategorie zu sortieren. Dadurch könnt ihr in der Liste schnell überblicken, welche Aufgaben euch noch fehlen und was ihr für diese tun musst. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Kategorien springen:

Wichtige Info: Die Liste befindet sich noch in Arbeit. Wir haben derzeit die Hälfte aller Erfolge aufgelistet, doch durch die große Menge an Achievements, dauert es noch etwas, bis die Liste vervollständigt ist. Wir arbeiten aber aktiv daran, die Übersicht so schnell es geht fertigzustellen.

Alle Erfolge in der Übersicht – Das müsst ihr tun

Charakter

Titel Aufgabe Belohnung Ein Kriegsmeutenmentor: Midnight Erreicht Stufe 90 mit einem Charakter. Belohnung: 5 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 Zwei Kriegsmeutenmentoren: Midnight Erreicht Stufe 90 mit zwei Charakteren. Belohnung: 10 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 Drei Kriegsmeutenmentoren: Midnight Erreicht Stufe 90 mit drei Charakteren. Belohnung: 15 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 Vier Kriegsmeutenmentoren: Midnight Erreicht Stufe 90 mit vier Charakteren. Belohnung: 20 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 Fünf Kriegsmeutenmentoren: Midnight Erreicht Stufe 90 mit fünf Charakteren. Belohnung: 25 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 Midnight-Überlegener Legt an jedem Platz einen überragenden oder besseren Gegenstand an, der eine Mindeststufe von 220 hat.



– Kopf

– Hals

– Schulter

– Brust

– Taille

– Beine

– Füße

– Handgelenk

– Hände

– Linker Ring

– Rechter Ring

– Erstes Schmuckstück

– Zweites Schmuckstück

– Rücken

– Waffe keine Midnight-Epos Legt an jedem Platz einen epischen oder besseren Gegenstand an, der eine Mindeststufe von 233 hat.



– Kopf

– Hals

– Schulter

– Brust

– Taille

– Beine

– Füße

– Handgelenk

– Hände

– Linker Ring

– Rechter Ring

– Erstes Schmuckstück

– Zweites Schmuckstück

– Rücken

– Waffe keine

Quests für Midnight

Titel Aufgabe Belohnung Arators Reise Schließt die folgenden Questreihen mit Arator ab.



– Der Pfad des Lichts

– Reue der Vergangenheit keine Midnight Schließt die Geschichtsstränge von Midnight ab.



– Der Immersangwald kehrt zurück

– Arators Reise

– Sturm auf den Leereturm

– Für Zul’Aman!

– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren keine Der Krieg von Licht und Schatten Schließt die folgenden Questreihen auf maximaler Stufe ab.



– Stützpunkt

– Leerenspitze

– Düsterbrunnen

– Ein neuer Brunnen keine Die blutrote Schurkin Schließt die unten aufgelisteten Geschichtsstränge mit Valeera Sanguinar ab.



– Die Bitte des Regenten

– Ein Gefallen für den Löwen keine Mrglgrgl von Grglmrgl Schließt die Geschichtsstränge mit König Mrgl-Mrgl in der Boreanischen Tundra, Hochberg und Zul’Aman ab.



– Zuflucht der Winterflossen

– Trübe Gewässer

– Der Loa der Murlocs keine Zorn der Ren’dorei Schließt den Geschichtsstrang „Zorn der Ren’dorei“ ab. Dämonenjäger der Leerenelfen freigeschaltet Tradition der Haranir Erreicht Stufe 50 mit einem neu erstellten Charakter der Haranir. Traditionsrüstung der Haranir Meister der Lehren von Midnight Schließt die unten aufgelisteten Questerfolge in Midnight ab.



– Der Immersangwald kehrt zurück

– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren

– Arators Reise

– Besucher von Harandar

– Besucher im Leerensturm

– Für Zul’Aman!

– Sturm auf den Leerensturm

– Besucher des Immersangwalds

– Besucher von Zul’Aman Zeitgeistmünzen Ruf des Lichts Schließt die Questreihe „Ruf des Lichts“ ab.



– Midnight

– Eine Stimme aus dem Licht

– Die letzte Bastion des Lichts

– Champions von Quel’Danas

– Mein Sohn

– Versammlung der Helden

– Die Stunde der Not

– Ein sicherer Weg

– Leuchtende Schwingen

– Das Tor

– Auflösen der Leere

– Verbannung der

Leerengeborenen

– Astrale Ausrottung

– Arsenal des Lichts

– Entfesselter Zorn

– Verheerte Sonne

– Das letzte Gefecht des Lichts keine

Immersangwald

Titel Aufgabe Belohnung Der Immersangwald kehrt zurück Schließt die folgenden Questreihen im Immersangwald ab.



– Flüstern im Zwielicht

– Schattenfall

– Welleneffekt keine Besucher des Immersangwalds Schließt die optionalen Geschichtsstränge im Immersangwald ab.



– Tod und Teufelsmagie

– Blumen für Amalthea

– Sonnenbad ahoi!

– Hafendetektiv

– Das geringere Übel

– Ein abenteuerlustiges Küken

– Weitschreiten

– Schneidersorgen

– Blendende Sonne

– Runensteinrumpeln

– Paladinrettung

– Die Qual der Berufungswahl

– Auf Achse durch Silbermond

– Aufstrebender Akademiker

– Die Trinkschuld

– Diebesverfolgung

– Säbelflossenlandung keine

Zul’Aman

Titel Aufgabe Belohnung Für Zul’Aman! Schließt die folgenden Questreihen in Zul’Aman ab.



– Dies war unser Land

– Pfad der Hash’ey

– Wo der Krieg schläft

– Die Amani sterben nie Amanivorlagen für Dunkelspeertroll Besucher von Zul’Aman Schließt die optionalen Geschichtsstränge in Zul’Aman ab.



– Heilung des Geistes

– Sägestaub zu Sägestaub

– Zwischen zwei Trollen

– Trauernde Sippe

– Ungleiche Freunde

– Die Stimme von Nalorakk

– Die Ehre zurückgewinn’

– Rache für Tolbani

– Der Loa der Murlocs

– Keine Furcht

– Bittere Ehre

– Der Klang ihrer Stimme

– Eine giftige Geschichte

– Jenseits der Mauern

– Es braut sich Übles zusammen

– Flusswandler auf der Pirsch

– Blutflecken keine

Harandar

Titel Aufgabe Belohnung Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren Schließt die folgenden Questreihen in Harandar ab.



– Von Höhlen und Wiegen

– Ruf der Göttin

– Entstehung keine Schnurrstracks weiter Schließt die Weltquest von Harandar „Die lange Klaue des Gesetzes“ ab, während Ihr 15 oder mehr Stapel von ‘Raubtierverfolgung’ habt. keine Die leere Wiege Schließt die folgenden Questreihen zusammen mit den Legenden der Haranir ab.



– Talent im Zuhören

– Im Namen der Göttin

– Eine wissenswerte Legende

– Die leere Wiege keine Verbündetes Volk: Haranir Schließt die Kampagne der Harandar ab. Volk der Haranir freigeschaltet Legenden sterben nie Erfahrt mehr über die Geschichte aller unten aufgeführten Relikte der Legenden der Haranir.



– Wey’nans Zauberschutz

– Der Kessel der Echos

– Aln’haras Blüte

– Die echolose Flamme

– Russulas Anrufung

– Wurzel der Welt

– Hoffnung des Himmels On’ohias Ruf Besucher von Harandar Schließt die optionalen Geschichtsstränge in Harandar ab.



– Ein Goblin in Harandar

– Die Legende von Aln’sharan

– Spätblüher

– Die Wacht des Grünsprechers

– Blütenblätterbedrohung

– Haranir geben nie auf

– Köstlichkeiten aus Harandar

– Das Schweigen der Fungianer

– Hoffnung kultivieren

– Jägerrechte

– Eine Palette der Gefühle

– Raubtierauswilderung

– Den Sporen auf der Spur

– Grollgrube

– Die Prüfungen eines Shul’ka keine

Leerensturm

Titel Aufgabe Belohnung Sturm auf den Leerensturm Schließt die folgenden Questreihen im Leerensturm ab.



– In den Abgrund

– Der Schleier der Nacht

– Morgen der Abrechnung keine Besucher im Leerensturm Schließt die optionalen Geschichtsstränge im Leerensturm ab.



– Die Leere blickt zurück

– Schattenmarionetten

– Die Nethergesandten

– Der Nachtbrecher

– Pathogenproblem

– Eine Stimme im Inneren

– Schatten der Schattenwache

– Ein freiwilliges Geschenk

– Die Triade zerbrechen

– Tief und laut

– Geheimnisse in der Dunkelheit

– Familieneide

– Veränderungen stehen an

– Ein Tanz mit dem Teufel

– Der beste Freund eines Domanaar

– Ein mächtigerer Gegner keine Lysikas wäre stolz Schließt die Weltquest „Präzise Ausmerzung“ im Leerensturm ab, ohne einen Schuss zu verfehlen. keine In die Leere starren Schaltet die Forschungskonsole im Leerensturm vollständig frei. Laborgezüchteter Sturmrochen (Reittier)

Erkundung

Titel Aufgabe Belohnung Überfluss: Dundun hält Azeroth am Laufen Schließt die unten aufgeführten Überflusserfolge ab.



– Überfluss: Fachmannsmausoloa

– Überfluss: Fachmannsloawirken

– Überfluss: Fachmannsloablümchen

– Überfluss: Fachmannsloanit Schaltet Dunduns Überflussreisemethode zum Kauf frei. Aus Euch wird auch noch ein Amani Schließt alle unten aufgelisteten Erfolge in Zul’Aman ab.



– Schätze von Zul’Aman

– Erkundet Zul’Aman

– Altar der Segnung: Verehrer des Heiligen Stoßes

– Der größte Baum im Wald

– Überfluss: Florierende Fülle keine Ein blutiges Lied Besiegt alle seltenen Kreaturen im Immersangwald.



– Wächter des Unkrauts

– Gehetzter Falkenschreiter

– Eitrige Hydra

– Aufgeblähter Schnappdrache

– Cre’van

– Korallenreißer

– Lady Liminus

– Terrinor

– Böser Zed

– Wellenzwick

– Banuran

– Verirrter Wächter

– Dämmerbrand

– Fehlerhaftes Konstrukt

– Dame Blutfang Energiefokus aus Silbermond (Dekoration) Erkundet Harandar Erkundet Harandar, indem Ihr die unbekannten Bereiche der Weltkarte aufdeckt.



– Har’kuai

– Der Bau der Echos

– Fungara

– Tal der Nebel

– Dunkelmorast

– Har’alnor

– Blühendes Geflecht

– Har’mara

– Har’athir

– Die Höhle

– Die Grollgrube

– Die Blendende Blüte

– Der Riss von Aln keine Überfluss: Ihr solltet ihn mit Krone sehen Erntet in Eurem gesamten Leben insgesamt 1.000.000 Überfluss. Der Loa des Überflusses erlangt eine Krone. Entdecker von Midnight Erkundet die Lande von Midnight:



– Erkundet Harandar.

– Erkundet den Immersangwald.

– Erkundet Zul’Aman.

– Erkundet den Leerensturm. keine

Erkundung für Midnight

Titel Aufgabe Belohnung Licht in der Nacht Vereint Eure Streitkräfte gegen Xal’atath, indem Ihr die unten aufgeführten Erfolge abschließt.



– Ewiges Lied

– Das ist aln’es, Leute!

– Aus euch wird auch noch ein Amani

– Schreie im Leerensturm Brillante Blütenblattschwinge (Reittier) Etwas trinken Stoßt mit den folgenden Völkern in der Arkantine an.



– Mensch

– Zwerg

– Nachtelf

– Gnom

– Draenei

– Worgen

– Leerenelf

– Lichtgeschmiedeter Draenei

– Dunkeleisenzwerg

– Kul Tiraner

– Mechagnom

– Ork

– Untoter

– Tauren

– Troll

– Blutelf

– Goblin

-Nachtgeborener

– Hochbergtauren

– Mag’har

– Zandalaritroll

– Vulpera

– Pandaren

– Dracthyr

– Irdener

– Haranir keine Alte Soldaten Schließt Quests der folgenden Völker in der Arkantine ab.



– Danath und Kurdran

– Gidwin und Tarenar

– Tehd und Marius

– Lan’dalock und Timear

– Thisalee Krähe und Zen’tabra

– Taoshi und Kelsey Stahlfunken

– Gamon und Gorgonna

– Nisha und Cyrus

– Etrigg und Darius Crowley keine Hochdekoriert Beschafft die folgenden Gegenstände in der Arkantina und zeigt sie:



– Verschrammter Speer

– Schwarzbanner

– Verderbte Laterne

– Zandalarischriftrolle

– Immergrüne Ranke

– Verteidigungsfragment

– Verwitterter Foliant

– Schwerer Anker

– Sandiger Wandteppich

– Getrocknete Rosen

– Grollhufbalg keine Midnight Pfadfinder Schließt die unten aufgelisteten-Erfolge in Midnight ab.



– Entdecker von Midnight

– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren

– Arators Reise

– Der Immersangwald kehrt zurück

– Für Zul’Aman!

– Sturm auf den Leerensturm Statisches Fliegen in Midnight, Zeitgeistmünzen. Flugmeister von Midnight Besucht alle Flugmeister in Midnight, um ihre Flugpunkte für Eure Kriegsmeute zu entdecken:



– Sanktum des Lichts, Silbermond

– Morgenluft, Immersangwald

– Tristessa, Immersangwald

– Amani’zar, Zul’Aman

– Atal’Aman, Zul’Aman

– Schattenbeckenwacht, Zul’Aman

– Warte der Stumpfhauer, Zul’Aman

– Reinsteinlager, Zul’Aman

– Klippen der Bleichborken, Zul’Aman

– Har’alnor, Harandar

– Har’athir, Harandar

– Har’kuai, Harandar

– Har’mara, Harandar

– Höhle, Harandar

– Heulender Grat, Leerensturm

– Locuspunkt, Leerensturm

– Hort der Meister, Leerensturm

– Ingress, Leerensturm

– Terrasse der Sonne, Insel von Quel’Danas keine Die Verteidigung verankern Errichtet eine der folgenden Verteidigungsanlagen für den Sturmarionangriff:



– Schwarzes Auge

– Schockpylon

– Lichtbarriere

– Schattenhandelsöldner keine Ein singuläres Problem Schließt alle drei Wellen des Sturmarionangriffs ab:



– Welle 1 abgeschlossen

– Welle 2 abgeschlossen

– Welle 3 abgeschlossen keine Neunzig Prozent reicht Schließt den Sturmarionangriff mit dem Singularitätsanker bei 90 Prozent Gesundheit oder höher ab. keine Überfluss: Akolyth eines herrlichen Wesens Schaltet Überfluss frei, indem Ihr das dazugehörige Tutorial mit Dundun und Chel die Kerbe abschließt. keine Überfluss: Florierende Fülle Schließt jeden Überflussereignischauplatz ab:



– Immersangwald: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Leerensturm: Opulenter Leerenbau keine Midnight: Die höchsten Gipfel Platziert Teleskope auf den höchsten Gipfeln von Midnight:



– Die höchsten Gipfel: Immersangwald

– Die höchsten Gipfel: Zul’Aman

– Die höchsten Gipfel: Harandar

– Die höchsten Gipfel: Leerensturm keine Midnight Geschichtenjäger Entdeckt die folgenden Geschichtsobjekte in Midnight:



– Gedenkplakette

– Schrein von Dath’remar

– Mirvedas Notizen

– Weltliche Forschung

– Wie man Falkenschreiter hält: Ungekürzte Fassung

– Unvollendetes Notenblatt

– Schrifttafel von Akil’zon

– Schrifttafel von Halazzi

– Schrifttafel von Jan’alai

– Schrifttafel von Nalorakk

– Schrifttafel der Herrscherfamilie

– Schrifttafel von Kulzi

– Schrifttafel von Filo

– Verblasstes Wandbild

– Uralter Runenstein

– Heruntergekommenes Wandbild

– Vergessenes Wandbild

– Eine zerfranste Schriftrolle

– Leerenrüstung

– Uralte Schrifttafel

– Zurückgelassenes Teleskop

– Zerfledderte Seite

– Schattenjochharnisch keine Abgrundfischen: Fangbeutel aus Eberhaut Schließt einen erfolgreichen Tauchgang zum Abgrundfischen ab. (Ein Tauchgang wird erfolgreich abgeschlossen, wenn Ihr das Ereignis mit vollem Fanglager wohlbehalten verlasst.) Schaltet einen Fangbeutel aus Eberhaut zum Kauf frei Abgrundfischen: Fangbeutel aus Schildechsenhaut Schließt einen erfolgreichen Tauchgang einer Fangwertung von 3 oder höher und mit 5 gefangenen Fischen oder weniger ab. Schaltet einen Fangbeutel aus Schildechsenhaut zum Kauf frei. Abgrundfischen: Verstärkte Lötnähte Schließt 10 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab. Schaltet verstärkte Lötnähte zum Kauf frei. Abgrundfischen: Tiefenschmiere Schließt 30 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab. Schaltet Tiefenschmiere zum Kauf frei. Abgrundfischen: Pahks Grabenflossen Schließt 50 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab. Schaltet Pahks Grabenflossen zum Kauf frei Abgrundfischen: Benutzter Tiefentauchertank Überlebt 10 Minuten lang einen Tauchgang zum Abgrundfischen mit vollem Fanglager. Schaltet einen benutzten Tiefentauchertank zum Kauf frei Abgrundfischen: Grunderprobter Tank Überlebt den Angriff eines Tiefenwühldreschers in einem Tauchgang zum Abgrundfischen 3-mal. Schaltet einen grunderprobten Tank zum Kauf frei Abgrundfischen: Nalorakks Sauerstofftank Schließt einen erfolgreichen Tauchgang einer Fangwertung von 4 oder höher in 3 Minuten oder weniger ab. Schaltet Nalorakks Sauerstofftank zum Kauf frei. Abgrundfischen: Seichtwassernetz Entdeckt 50 versunkene Schätze bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen. Schaltet ein Seichtwassernetz zum Kauf frei Abgrundfischen: Dreifadennetz Entdeckt 50 uralte Schätze bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen. Schaltet ein Dreifadennetz zum Kauf frei Abgrundfischen: Schwere Harpunenkanone Fangt bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen jede der unten aufgelisteten Seichtwasserkreaturen.



– Finnenelritze

– Uferbarsch

– Stachelfeschfisch

– Brackkugelfisch

– Stachelkrabbler

– Flitzerfisch

– Felsbuckelschildkröte

– Kobiamora

– Sägezahndrescher

– Dornseepferdchen Schaltet eine schwere Harpunenkanone zum Kauf frei Abgrundfischen: Harpunenturm des Leerekerns Fangt bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen jede der unten aufgelisteten Grabenkreaturen.



– Plecoflosse

– Blinder Springer

– Grabenkriecher

– Düsterschwimmer

– Delfion

– Juwelschuppennymphe

– Krustenegel

– Huschrochen

– Seepferdchen

– Abgrundzahnrochen

– Umbramotaal

– Tiefenwühldrescher



Schaltet einen Harpunenturm des Leerekerns zum Kauf frei Abgrundfischen: Götze der Tiefe Schließt jeden der unten aufgelisteten Abgrundfischenerfolge ab.



– Abgrundfischen: Fangbeutel aus Eberhaut

– Abgrundfischen: Benutzter Tiefentauchertank

– Abgrundfischen: Selbst die Besten

– Abgrundfischen: Kein Meer kann mich aufhalten

– Abgrundfischen: Tiefentechnikerneuling

– Abgrundfischen: Verstärkte Lötnähte

– Abgrundfischen: Seichtwassernetz

– Abgrundfischen: Der Weg der Amani

– Abgrundfischen: Perfekte Prozedur Schaltet einen Götzen der Tiefen zum Kauf frei Abgrundfischen: Selbst die Besten Euch geht bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen die Luft aus. keine Abgrundfischen: Kein Meer kann mich aufhalten Versucht, bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen hinauszuschwimmen. keine Abgrundfischen: Perfekte Prozedur Beendet einen Tauchgang zum Abgrundfischen, indem Ihr an die Oberfläche schwimmt. keine Abgrundfischen: Tiefentechnikerneuling Verwendet einen Gebrauchsgegenstand bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen. keine Abgrundfischen: Der Weg der Amani Entfernt bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen alle Schuppen eines Brackkugelfischs mit einem Aufwärtshaken. keine Überfluss: Kein Akolyth mehr Erntet in Eurem gesamten Leben insgesamt 10.000.000 Überfluss. keine Ein höchst gewalttätiger Loa Erlebt den Zorn von Filo, Loa der Kindheit. keine Überfluss: Nur Profis Erntet von einem Handwerksknoten in einem Überflussereignis. keine Abgrundfischen: Grabenberserker Fangt 100 Kreaturen im Abgrundfischen. keine Abgrundfischen: Zertifizierter Tiefentaucher Verdient 1.000.000 Punkte in kumulativen Tauchgängen zum Abgrundfischen. keine Überfluss: Loa in allen Gassen Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in jeder Punktekategorie Punkte verdient habt. keine Überfluss: Schätze in Hülle und Fülle Aktiviert den Bonus “Schatzdundun” in jedem Überflussgebiet:



– Immersang: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Opulenter Leerenbau keine Überfluss: Goldene Gelegenheiten Aktiviert den Bonus “Goldenes Leuchten” in jedem Überflussgebiet:



– Immersang: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Opulenter Leerenbau keine Überfluss: Man erntet, was man sät Aktiviert den Bonus “Ausreißer” in jedem Überflussgebiet:



– Immersang: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Opulenter Leerenbau keine Überfluss: Ein Biss nach dem anderen Aktiviert den Bonus “Gigantische Ernte” in jedem Überflussgebiet:



– Immersang: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Opulenter Leerenbau keine Überfluss: Tropfen des Wohlstands Aktiviert den Bonus “Regen des Überflusses” in jedem Überflussgebiet:



– Immersang: Gruften von Watha’nan

– Zul’Aman: Loagewirkter Bau

– Harandar: Loablümchengrotte

– Opulenter Leerenbau keine Überfluss: Von Dundun begünstigt Schließt jeden der unten aufgelisteten Überflusserfolge ab.



– Überfluss: Schätze in Hülle und Fülle

– Überfluss: Man erntet, was man sät

– Überfluss: Tropfen des Wohlstands

– Überfluss: Goldene Gelegenheiten

– Überfluss: Ein Biss nach dem anderen keine Überfluss: Ernter Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Geerntete Materialien” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Spender Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Beigesteuerte Materialien” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Profi Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Gewöhnliche Vorkommen” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Experte Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Expertenvorkommen” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Spekulant Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Bonusereignisse” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Investor Schließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Große Kugeln” mindestens 10.000 Punkte verdient habt. keine Überfluss: Was du heute kannst besorgen Schließt jeden der unten aufgelisteten Überflusserfolge ab.



– Überfluss: Ernter

– Überfluss: Profi

– Überfluss: Investor

– Überfluss: Von Dundun begünstigt

– Überfluss: Spender

– Überfluss: Experte

– Überfluss: Spekulant

– Überfluss: Dundun hält Azeroth am Laufen keine Abgrundfischen: Nur der beste Fisch Fangt eine goldene Kreatur während eines Tauchgangs zum Abgrundfischen. keine Abgrundfischen: Legenden lauern in der Tiefe Fangt eine legendäre Kreatur während eines Tauchgangs zum Abgrundfischen. keine

Werdet ihr euch in den Grind der Erfolge stürzen um eure Erfolgspunkte der Kriegsmeute zu erhöhen oder macht ihr das entspannt nebenbei und fokussiert euch lieber auf die Story? Wenn ihr auch ein Sammler für Mounts seid, könnt ihr gerne hier vorbeischauen: 5 neue Mounts aus WoW: Midnight, die ihr ganz einfach farmen könnt