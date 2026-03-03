World of Warcraft Midnight: Alle neuen Erfolge in der Übersicht 

World of Warcraft Midnight: Alle neuen Erfolge in der Übersicht 

In World of Warcraft Midnight kamen neue Achievements ins Spiel die ihr abschließen könnt, um weitere Kriegsmeutenerfolgspunkte zu sammeln. Welche das sind und was ihr für sie tun müsst, erfahrt ihr hier.

Wie viele Erfolge sind mit Midnight dazu gestoßen? Insgesamt könnt ihr mit über hundert neuen Erfolgen rechnen denen ihr in Midnight hinterherjagen könnt. Diese sind in verschiedene Bereiche eingeteilt und decken unter anderem dabei Aufgaben für euren Charakter, der neuen Spielwelt sowie Quests ab.

Wir haben uns deshalb die Zeit genommen, alle neuen Erfolge aufzulisten und je nach Kategorie zu sortieren. Dadurch könnt ihr in der Liste schnell überblicken, welche Aufgaben euch noch fehlen und was ihr für diese tun musst. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den jeweiligen Kategorien springen:

Wichtige Info: Die Liste befindet sich noch in Arbeit. Wir haben derzeit die Hälfte aller Erfolge aufgelistet, doch durch die große Menge an Achievements, dauert es noch etwas, bis die Liste vervollständigt ist. Wir arbeiten aber aktiv daran, die Übersicht so schnell es geht fertigzustellen.

WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand
Alle Erfolge in der Übersicht – Das müsst ihr tun

Charakter

TitelAufgabeBelohnung
Ein Kriegsmeutenmentor: MidnightErreicht Stufe 90 mit einem Charakter.Belohnung: 5 % Bonuserfahrung bis Stufe 90
Zwei Kriegsmeutenmentoren: MidnightErreicht Stufe 90 mit zwei Charakteren.Belohnung: 10 % Bonuserfahrung bis Stufe 90
Drei Kriegsmeutenmentoren: MidnightErreicht Stufe 90 mit drei Charakteren.Belohnung: 15 % Bonuserfahrung bis Stufe 90
Vier Kriegsmeutenmentoren: MidnightErreicht Stufe 90 mit vier Charakteren.Belohnung: 20 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 
Fünf Kriegsmeutenmentoren: MidnightErreicht Stufe 90 mit fünf Charakteren.Belohnung: 25 % Bonuserfahrung bis Stufe 90 
Midnight-ÜberlegenerLegt an jedem Platz einen überragenden oder besseren Gegenstand an, der eine Mindeststufe von 220 hat.

– Kopf
– Hals
– Schulter
– Brust
– Taille
– Beine
– Füße
– Handgelenk
– Hände
– Linker Ring
– Rechter Ring
– Erstes Schmuckstück
– Zweites Schmuckstück
– Rücken
– Waffe		keine
Midnight-EposLegt an jedem Platz einen epischen oder besseren Gegenstand an, der eine Mindeststufe von 233 hat.

– Kopf
– Hals
– Schulter
– Brust
– Taille
– Beine
– Füße
– Handgelenk
– Hände
– Linker Ring
– Rechter Ring
– Erstes Schmuckstück
– Zweites Schmuckstück
– Rücken
– Waffe		keine

Quests für Midnight

TitelAufgabeBelohnung
Arators ReiseSchließt die folgenden Questreihen mit Arator ab.

– Der Pfad des Lichts
– Reue der Vergangenheit		keine
MidnightSchließt die Geschichtsstränge von Midnight ab.

– Der Immersangwald kehrt zurück
– Arators Reise
– Sturm auf den Leereturm
– Für Zul’Aman!
– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren		keine
Der Krieg von Licht und SchattenSchließt die folgenden Questreihen auf maximaler Stufe ab.

– Stützpunkt
– Leerenspitze
– Düsterbrunnen
– Ein neuer Brunnen		keine
Die blutrote SchurkinSchließt die unten aufgelisteten Geschichtsstränge mit Valeera Sanguinar ab.

– Die Bitte des Regenten
– Ein Gefallen für den Löwen		keine
Mrglgrgl von GrglmrglSchließt die Geschichtsstränge mit König Mrgl-Mrgl in der Boreanischen Tundra, Hochberg und Zul’Aman ab.

– Zuflucht der Winterflossen
– Trübe Gewässer
– Der Loa der Murlocs		keine
Zorn der Ren’doreiSchließt den Geschichtsstrang „Zorn der Ren’dorei“ ab.Dämonenjäger der Leerenelfen freigeschaltet
Tradition der HaranirErreicht Stufe 50 mit einem neu erstellten Charakter der Haranir.Traditionsrüstung der Haranir 
Meister der Lehren von MidnightSchließt die unten aufgelisteten Questerfolge in Midnight ab.

– Der Immersangwald kehrt zurück
– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren
– Arators Reise
– Besucher von Harandar
– Besucher im Leerensturm
– Für Zul’Aman!
– Sturm auf den Leerensturm
– Besucher des Immersangwalds
– Besucher von Zul’Aman		Zeitgeistmünzen
Ruf des LichtsSchließt die Questreihe „Ruf des Lichts“ ab.

– Midnight
– Eine Stimme aus dem Licht
– Die letzte Bastion des Lichts
– Champions von Quel’Danas
– Mein Sohn
– Versammlung der Helden
– Die Stunde der Not
– Ein sicherer Weg
– Leuchtende Schwingen
– Das Tor
– Auflösen der Leere
– Verbannung der
Leerengeborenen
– Astrale Ausrottung
– Arsenal des Lichts
– Entfesselter Zorn
– Verheerte Sonne
– Das letzte Gefecht des Lichts		keine

Immersangwald

TitelAufgabeBelohnung
Der Immersangwald kehrt zurückSchließt die folgenden Questreihen im Immersangwald ab.

– Flüstern im Zwielicht
– Schattenfall
– Welleneffekt		keine
Besucher des ImmersangwaldsSchließt die optionalen Geschichtsstränge im Immersangwald ab.

– Tod und Teufelsmagie
– Blumen für Amalthea
– Sonnenbad ahoi!
– Hafendetektiv
– Das geringere Übel
– Ein abenteuerlustiges Küken
– Weitschreiten
– Schneidersorgen
– Blendende Sonne
– Runensteinrumpeln
– Paladinrettung
– Die Qual der Berufungswahl
– Auf Achse durch Silbermond
– Aufstrebender Akademiker
– Die Trinkschuld
– Diebesverfolgung
– Säbelflossenlandung		keine

Zul’Aman

TitelAufgabeBelohnung
Für Zul’Aman!Schließt die folgenden Questreihen in Zul’Aman ab.

– Dies war unser Land
– Pfad der Hash’ey
– Wo der Krieg schläft
– Die Amani sterben nie		Amanivorlagen für Dunkelspeertroll
Besucher von Zul’AmanSchließt die optionalen Geschichtsstränge in Zul’Aman ab.

– Heilung des Geistes
– Sägestaub zu Sägestaub
– Zwischen zwei Trollen
– Trauernde Sippe
– Ungleiche Freunde
– Die Stimme von Nalorakk
– Die Ehre zurückgewinn’
– Rache für Tolbani
– Der Loa der Murlocs
– Keine Furcht
– Bittere Ehre
– Der Klang ihrer Stimme
– Eine giftige Geschichte
– Jenseits der Mauern
– Es braut sich Übles zusammen
– Flusswandler auf der Pirsch
– Blutflecken		keine

Harandar

TitelAufgabeBelohnung
Man kann nicht einfach nach Harandar marschierenSchließt die folgenden Questreihen in Harandar ab.

– Von Höhlen und Wiegen
– Ruf der Göttin
– Entstehung		keine
Schnurrstracks weiterSchließt die Weltquest von Harandar „Die lange Klaue des Gesetzes“ ab, während Ihr 15 oder mehr Stapel von ‘Raubtierverfolgung’ habt.keine
Die leere WiegeSchließt die folgenden Questreihen zusammen mit den Legenden der Haranir ab.

– Talent im Zuhören
– Im Namen der Göttin
– Eine wissenswerte Legende
– Die leere Wiege		keine
Verbündetes Volk: HaranirSchließt die Kampagne der Harandar ab.Volk der Haranir freigeschaltet
Legenden sterben nieErfahrt mehr über die Geschichte aller unten aufgeführten Relikte der Legenden der Haranir.

– Wey’nans Zauberschutz
– Der Kessel der Echos
– Aln’haras Blüte
– Die echolose Flamme
– Russulas Anrufung
– Wurzel der Welt
– Hoffnung des Himmels		On’ohias Ruf
Besucher von HarandarSchließt die optionalen Geschichtsstränge in Harandar ab.

– Ein Goblin in Harandar
– Die Legende von Aln’sharan
– Spätblüher
– Die Wacht des Grünsprechers
– Blütenblätterbedrohung
– Haranir geben nie auf
– Köstlichkeiten aus Harandar
– Das Schweigen der Fungianer
– Hoffnung kultivieren
– Jägerrechte
– Eine Palette der Gefühle
– Raubtierauswilderung
– Den Sporen auf der Spur
– Grollgrube
– Die Prüfungen eines Shul’ka		keine

Leerensturm

TitelAufgabeBelohnung
Sturm auf den LeerensturmSchließt die folgenden Questreihen im Leerensturm ab.

– In den Abgrund
– Der Schleier der Nacht
– Morgen der Abrechnung		keine
Besucher im LeerensturmSchließt die optionalen Geschichtsstränge im Leerensturm ab.

– Die Leere blickt zurück
– Schattenmarionetten
– Die Nethergesandten
– Der Nachtbrecher
– Pathogenproblem
– Eine Stimme im Inneren
– Schatten der Schattenwache
– Ein freiwilliges Geschenk
– Die Triade zerbrechen
– Tief und laut
– Geheimnisse in der Dunkelheit
– Familieneide
– Veränderungen stehen an
– Ein Tanz mit dem Teufel
– Der beste Freund eines Domanaar
– Ein mächtigerer Gegner		keine
Lysikas wäre stolzSchließt die Weltquest „Präzise Ausmerzung“ im Leerensturm ab, ohne einen Schuss zu verfehlen.keine
In die Leere starrenSchaltet die Forschungskonsole im Leerensturm vollständig frei.Laborgezüchteter Sturmrochen (Reittier)

Erkundung

Titel AufgabeBelohnung
Überfluss: Dundun hält Azeroth am LaufenSchließt die unten aufgeführten Überflusserfolge ab.

– Überfluss: Fachmannsmausoloa
– Überfluss: Fachmannsloawirken
– Überfluss: Fachmannsloablümchen
– Überfluss: Fachmannsloanit		Schaltet Dunduns Überflussreisemethode zum Kauf frei.
Aus Euch wird auch noch ein AmaniSchließt alle unten aufgelisteten Erfolge in Zul’Aman ab.

– Schätze von Zul’Aman
– Erkundet Zul’Aman
– Altar der Segnung: Verehrer des Heiligen Stoßes
– Der größte Baum im Wald
– Überfluss: Florierende Fülle		keine
Ein blutiges LiedBesiegt alle seltenen Kreaturen im Immersangwald.

– Wächter des Unkrauts
– Gehetzter Falkenschreiter
– Eitrige Hydra
– Aufgeblähter Schnappdrache
– Cre’van
– Korallenreißer
– Lady Liminus
– Terrinor
– Böser Zed
– Wellenzwick
– Banuran
– Verirrter Wächter
– Dämmerbrand
– Fehlerhaftes Konstrukt
– Dame Blutfang		Energiefokus aus Silbermond (Dekoration)
Erkundet HarandarErkundet Harandar, indem Ihr die unbekannten Bereiche der Weltkarte aufdeckt.

– Har’kuai
– Der Bau der Echos
– Fungara
– Tal der Nebel
– Dunkelmorast
– Har’alnor
– Blühendes Geflecht
– Har’mara
– Har’athir
– Die Höhle
– Die Grollgrube
– Die Blendende Blüte
– Der Riss von Aln		keine
Überfluss: Ihr solltet ihn mit Krone sehenErntet in Eurem gesamten Leben insgesamt 1.000.000 Überfluss.Der Loa des Überflusses erlangt eine Krone.
Entdecker von MidnightErkundet die Lande von Midnight:

– Erkundet Harandar.
– Erkundet den Immersangwald.
– Erkundet Zul’Aman.
– Erkundet den Leerensturm.		keine

Erkundung für Midnight

TitelAufgabeBelohnung
Licht in der NachtVereint Eure Streitkräfte gegen Xal’atath, indem Ihr die unten aufgeführten Erfolge abschließt.

– Ewiges Lied
– Das ist aln’es, Leute!
– Aus euch wird auch noch ein Amani
– Schreie im Leerensturm		Brillante Blütenblattschwinge (Reittier)
Etwas trinkenStoßt mit den folgenden Völkern in der Arkantine an.

– Mensch
– Zwerg
– Nachtelf
– Gnom
– Draenei
– Worgen
– Leerenelf
– Lichtgeschmiedeter Draenei
– Dunkeleisenzwerg
– Kul Tiraner
– Mechagnom
– Ork
– Untoter
– Tauren
– Troll
– Blutelf
– Goblin
-Nachtgeborener
– Hochbergtauren
– Mag’har
– Zandalaritroll
– Vulpera
– Pandaren
– Dracthyr
– Irdener
– Haranir		keine
Alte SoldatenSchließt Quests der folgenden Völker in der Arkantine ab.

– Danath und Kurdran
– Gidwin und Tarenar
– Tehd und Marius
– Lan’dalock und Timear
– Thisalee Krähe und Zen’tabra
– Taoshi und Kelsey Stahlfunken
– Gamon und Gorgonna
– Nisha und Cyrus
– Etrigg und Darius Crowley		keine
HochdekoriertBeschafft die folgenden Gegenstände in der Arkantina und zeigt sie:

– Verschrammter Speer
– Schwarzbanner
– Verderbte Laterne
– Zandalarischriftrolle
– Immergrüne Ranke
– Verteidigungsfragment
– Verwitterter Foliant
– Schwerer Anker
– Sandiger Wandteppich
– Getrocknete Rosen
– Grollhufbalg		keine
Midnight PfadfinderSchließt die unten aufgelisteten-Erfolge in Midnight ab.

– Entdecker von Midnight
– Man kann nicht einfach nach Harandar marschieren
– Arators Reise
– Der Immersangwald kehrt zurück
– Für Zul’Aman!
– Sturm auf den Leerensturm		Statisches Fliegen in Midnight, Zeitgeistmünzen.
Flugmeister von MidnightBesucht alle Flugmeister in Midnight, um ihre Flugpunkte für Eure Kriegsmeute zu entdecken:

– Sanktum des Lichts, Silbermond
– Morgenluft, Immersangwald
– Tristessa, Immersangwald
– Amani’zar, Zul’Aman
– Atal’Aman, Zul’Aman
– Schattenbeckenwacht, Zul’Aman
– Warte der Stumpfhauer, Zul’Aman
– Reinsteinlager, Zul’Aman
– Klippen der Bleichborken, Zul’Aman
– Har’alnor, Harandar
– Har’athir, Harandar
– Har’kuai, Harandar
– Har’mara, Harandar
– Höhle, Harandar
– Heulender Grat, Leerensturm
– Locuspunkt, Leerensturm
– Hort der Meister, Leerensturm
– Ingress, Leerensturm
– Terrasse der Sonne, Insel von Quel’Danas		keine
Die Verteidigung verankernErrichtet eine der folgenden Verteidigungsanlagen für den Sturmarionangriff:

– Schwarzes Auge
– Schockpylon
– Lichtbarriere
– Schattenhandelsöldner		keine
Ein singuläres ProblemSchließt alle drei Wellen des Sturmarionangriffs ab:

– Welle 1 abgeschlossen
– Welle 2 abgeschlossen
– Welle 3 abgeschlossen		keine
Neunzig Prozent reichtSchließt den Sturmarionangriff mit dem Singularitätsanker bei 90 Prozent Gesundheit oder höher ab.keine
Überfluss: Akolyth eines herrlichen WesensSchaltet Überfluss frei, indem Ihr das dazugehörige Tutorial mit Dundun und Chel die Kerbe abschließt.keine
Überfluss: Florierende FülleSchließt jeden Überflussereignischauplatz ab:

– Immersangwald: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Leerensturm: Opulenter Leerenbau		keine
Midnight: Die höchsten GipfelPlatziert Teleskope auf den höchsten Gipfeln von Midnight:

– Die höchsten Gipfel: Immersangwald
– Die höchsten Gipfel: Zul’Aman
– Die höchsten Gipfel: Harandar
– Die höchsten Gipfel: Leerensturm		keine
Midnight GeschichtenjägerEntdeckt die folgenden Geschichtsobjekte in Midnight:

– Gedenkplakette
– Schrein von Dath’remar
– Mirvedas Notizen
– Weltliche Forschung
– Wie man Falkenschreiter hält: Ungekürzte Fassung
– Unvollendetes Notenblatt
– Schrifttafel von Akil’zon
– Schrifttafel von Halazzi
– Schrifttafel von Jan’alai
– Schrifttafel von Nalorakk
– Schrifttafel der Herrscherfamilie
– Schrifttafel von Kulzi
– Schrifttafel von Filo
– Verblasstes Wandbild
– Uralter Runenstein
– Heruntergekommenes Wandbild
– Vergessenes Wandbild
– Eine zerfranste Schriftrolle
– Leerenrüstung
– Uralte Schrifttafel
– Zurückgelassenes Teleskop
– Zerfledderte Seite
– Schattenjochharnisch		keine
Abgrundfischen: Fangbeutel aus EberhautSchließt einen erfolgreichen Tauchgang zum Abgrundfischen ab. (Ein Tauchgang wird erfolgreich abgeschlossen, wenn Ihr das Ereignis mit vollem Fanglager wohlbehalten verlasst.)Schaltet einen Fangbeutel aus Eberhaut zum Kauf frei
Abgrundfischen: Fangbeutel aus SchildechsenhautSchließt einen erfolgreichen Tauchgang einer Fangwertung von 3 oder höher und mit 5 gefangenen Fischen oder weniger ab.Schaltet einen Fangbeutel aus Schildechsenhaut zum Kauf frei.
Abgrundfischen: Verstärkte LötnähteSchließt 10 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab.Schaltet verstärkte Lötnähte zum Kauf frei.
Abgrundfischen: TiefenschmiereSchließt 30 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab.Schaltet Tiefenschmiere zum Kauf frei.
Abgrundfischen: Pahks GrabenflossenSchließt 50 erfolgreiche Tauchgänge zum Abgrundfischen ab.Schaltet Pahks Grabenflossen zum Kauf frei
Abgrundfischen: Benutzter TiefentauchertankÜberlebt 10 Minuten lang einen Tauchgang zum Abgrundfischen mit vollem Fanglager.Schaltet einen benutzten Tiefentauchertank zum Kauf frei
Abgrundfischen: Grunderprobter TankÜberlebt den Angriff eines Tiefenwühldreschers in einem Tauchgang zum Abgrundfischen 3-mal.Schaltet einen grunderprobten Tank zum Kauf frei
Abgrundfischen: Nalorakks SauerstofftankSchließt einen erfolgreichen Tauchgang einer Fangwertung von 4 oder höher in 3 Minuten oder weniger ab.Schaltet Nalorakks Sauerstofftank zum Kauf frei.
Abgrundfischen: SeichtwassernetzEntdeckt 50 versunkene Schätze bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen.Schaltet ein Seichtwassernetz zum Kauf frei
Abgrundfischen: DreifadennetzEntdeckt 50 uralte Schätze bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen.Schaltet ein Dreifadennetz zum Kauf frei
Abgrundfischen: Schwere HarpunenkanoneFangt bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen jede der unten aufgelisteten Seichtwasserkreaturen.

 Finnenelritze
– Uferbarsch
– Stachelfeschfisch
– Brackkugelfisch
– Stachelkrabbler
– Flitzerfisch
– Felsbuckelschildkröte
– Kobiamora
– Sägezahndrescher
– Dornseepferdchen		Schaltet eine schwere Harpunenkanone zum Kauf frei
Abgrundfischen: Harpunenturm des LeerekernsFangt bei Euren Tauchgängen zum Abgrundfischen jede der unten aufgelisteten Grabenkreaturen.

– Plecoflosse
– Blinder Springer
– Grabenkriecher
– Düsterschwimmer
– Delfion
– Juwelschuppennymphe
– Krustenegel
– Huschrochen
– Seepferdchen
– Abgrundzahnrochen
– Umbramotaal
– Tiefenwühldrescher

Schaltet einen Harpunenturm des Leerekerns zum Kauf frei
Abgrundfischen: Götze der TiefeSchließt jeden der unten aufgelisteten Abgrundfischenerfolge ab.

– Abgrundfischen: Fangbeutel aus Eberhaut
– Abgrundfischen: Benutzter Tiefentauchertank
– Abgrundfischen: Selbst die Besten
– Abgrundfischen: Kein Meer kann mich aufhalten
– Abgrundfischen: Tiefentechnikerneuling
– Abgrundfischen: Verstärkte Lötnähte
– Abgrundfischen: Seichtwassernetz
– Abgrundfischen: Der Weg der Amani
– Abgrundfischen: Perfekte Prozedur		Schaltet einen Götzen der Tiefen zum Kauf frei
Abgrundfischen: Selbst die BestenEuch geht bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen die Luft aus.keine
Abgrundfischen: Kein Meer kann mich aufhaltenVersucht, bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen hinauszuschwimmen.keine
Abgrundfischen: Perfekte ProzedurBeendet einen Tauchgang zum Abgrundfischen, indem Ihr an die Oberfläche schwimmt.keine
Abgrundfischen: TiefentechnikerneulingVerwendet einen Gebrauchsgegenstand bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen.keine
Abgrundfischen: Der Weg der AmaniEntfernt bei einem Tauchgang zum Abgrundfischen alle Schuppen eines Brackkugelfischs mit einem Aufwärtshaken.keine
Überfluss: Kein Akolyth mehrErntet in Eurem gesamten Leben insgesamt 10.000.000 Überfluss.keine
Ein höchst gewalttätiger LoaErlebt den Zorn von Filo, Loa der Kindheit.keine
Überfluss: Nur ProfisErntet von einem Handwerksknoten in einem Überflussereignis.keine
Abgrundfischen: GrabenberserkerFangt 100 Kreaturen im Abgrundfischen.keine
Abgrundfischen: Zertifizierter TiefentaucherVerdient 1.000.000 Punkte in kumulativen Tauchgängen zum Abgrundfischen.keine
Überfluss: Loa in allen GassenSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in jeder Punktekategorie Punkte verdient habt.keine
Überfluss: Schätze in Hülle und FülleAktiviert den Bonus “Schatzdundun” in jedem Überflussgebiet:

– Immersang: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Opulenter Leerenbau		keine
Überfluss: Goldene GelegenheitenAktiviert den Bonus “Goldenes Leuchten” in jedem Überflussgebiet:

– Immersang: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Opulenter Leerenbau		keine
Überfluss: Man erntet, was man sätAktiviert den Bonus “Ausreißer” in jedem Überflussgebiet:

– Immersang: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Opulenter Leerenbau		keine
Überfluss: Ein Biss nach dem anderenAktiviert den Bonus “Gigantische Ernte” in jedem Überflussgebiet:

– Immersang: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Opulenter Leerenbau		keine
Überfluss: Tropfen des WohlstandsAktiviert den Bonus “Regen des Überflusses” in jedem Überflussgebiet:

– Immersang: Gruften von Watha’nan
– Zul’Aman: Loagewirkter Bau
– Harandar: Loablümchengrotte
– Opulenter Leerenbau		keine
Überfluss: Von Dundun begünstigtSchließt jeden der unten aufgelisteten Überflusserfolge ab.

– Überfluss: Schätze in Hülle und Fülle
– Überfluss: Man erntet, was man sät
– Überfluss: Tropfen des Wohlstands
– Überfluss: Goldene Gelegenheiten
– Überfluss: Ein Biss nach dem anderen		keine
Überfluss: ErnterSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Geerntete Materialien” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: SpenderSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Beigesteuerte Materialien” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: ProfiSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Gewöhnliche Vorkommen” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: ExperteSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Expertenvorkommen” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: SpekulantSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Bonusereignisse” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: InvestorSchließt ein Überflussereignis ab, bei dem Ihr in der Kategorie “Große Kugeln” mindestens 10.000 Punkte verdient habt.keine
Überfluss: Was du heute kannst besorgenSchließt jeden der unten aufgelisteten Überflusserfolge ab.

– Überfluss: Ernter
– Überfluss: Profi
– Überfluss: Investor
– Überfluss: Von Dundun begünstigt
– Überfluss: Spender
– Überfluss: Experte
– Überfluss: Spekulant
– Überfluss: Dundun hält Azeroth am Laufen		keine
Abgrundfischen: Nur der beste FischFangt eine goldene Kreatur während eines Tauchgangs zum Abgrundfischen.keine
Abgrundfischen: Legenden lauern in der TiefeFangt eine legendäre Kreatur während eines Tauchgangs zum Abgrundfischen.keine
Werdet ihr euch in den Grind der Erfolge stürzen um eure Erfolgspunkte der Kriegsmeute zu erhöhen oder macht ihr das entspannt nebenbei und fokussiert euch lieber auf die Story? Wenn ihr auch ein Sammler für Mounts seid, könnt ihr gerne hier vorbeischauen: 5 neue Mounts aus WoW: Midnight, die ihr ganz einfach farmen könnt

Quelle(n): wow.4fansites.de, wowhead.com
