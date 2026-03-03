Die Quest „Legendärer Reichtum“ in WoW Midnight führt euch nach Harandar, wo ihr die Legende der Haranir aufspüren sollt. Sie ist Teil der Questreihe „Ruhm für Midnight“ und sorgt gerade für Probleme. Wir zeigen euch, was ihr dafür braucht und wie ihr die Aufgabe abschließen könnt.

Wie bekommt man die Quest? Ihr bekommt die Quest von Naynar bei der Höhle im Zentrum von Harandar. Damit ihr sie annehmen könnt, müsst ihr Level 90 und Ruhmstufe 8 bei den Haranir erreicht haben. Doch abschließen könnt ihr die Quest derzeit leider nicht.

NPC Naynar für die Quest findet ihr hier auf der Map … … und hier in der Welt.

Warum kann man die Quest derzeit nicht abschließen? Damit ihr die Legenden finden könnt, müsst ihr zwei andere Quests abschließen. Und hier beginnt für viele Spieler das Problem: Die benötigten Aufgaben sind wöchentliche Quests, die derzeit nicht im Spiel auftauchen.

Diese werden voraussichtlich erst zum wöchentlichen Reset verfügbar, sodass ihr die Quest in Europa vermutlich erst ab dem 4. März, 05:00 Uhr MEZ, abschließen könnt. Wie ihr sie dann abschließt, erfahrt ihr hier.

So schließt ihr die Quest „Legendärer Reichtum“ ab

Folgt diesen Schritten, nachdem ihr Stufe 90 erreicht und Ruhmstufe 8 bei den Haranir erlangt habt:

Nehmt die Quest Legendärer Reichtum bei Naynar an

Geht dann zum NPC Zur’Ashar Kassameh Ihr findet ihn in einem Gebäude östlich mit verschiedenen Relikten



NPC Zur’Ashar Kassameh findet ihr hier auf der Map … … und hier in der Spielwelt.

Nehmt von ihm die wöchentliche Quest „Verlorene Legenden“ an und wählt Wey’nan’s Zauberschutz ganz links als euer Relikt Hier besteht gerade das Problem, dass die Quest nicht auftaucht. Wartet damit also bis zum Reset

Gebt die Quest ab

Nehmt dann die Folgequest mit dem Namen „Wey’nan’s Zauberschutz“ an und folgt ihren Anweisungen. Insgesamt müsst ihr 6 Phasen durchlaufen, damit ihr die Quest wieder abgeben könnt

Gebt die Quest bei Zur’Ashar Kassameh ab

Damit habt ihr die Quest „Legendärer Reichtum“ automatisch abgeschlossen und könnt sie bei Naynar wieder abgeben.

Als Belohnung erhaltet ihr einen epischen Gürtel mit Itemlevel 246 und Championlevel 1/6. Es lohnt sich also, die Quest abzuschließen, sobald es möglich ist.

Wartet ihr noch darauf, die Quest abschließen zu können, oder habt das vielleicht sogar schon getan, gibt es noch viele weitere Dinge, denen ihr nachjagen könnt – beispielsweise diese 5 Mounts, für die ihr quasi so gut wie nichts tun müsst: 5 Mounts aus WoW Midnight, die es ganz einfach gibt – eines ist quasi geschenkt