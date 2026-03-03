WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab

GuideMMORPG
3 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab

Die Quest „Legendärer Reichtum“ in WoW Midnight führt euch nach Harandar, wo ihr die Legende der Haranir aufspüren sollt. Sie ist Teil der Questreihe Ruhm für Midnight“ und sorgt gerade für Probleme. Wir zeigen euch, was ihr dafür braucht und wie ihr die Aufgabe abschließen könnt.

Wie bekommt man die Quest? Ihr bekommt die Quest von Naynar bei der Höhle im Zentrum von Harandar. Damit ihr sie annehmen könnt, müsst ihr Level 90 und Ruhmstufe 8 bei den Haranir erreicht haben. Doch abschließen könnt ihr die Quest derzeit leider nicht.

Screenshot WoW Midnight Naynar Location Map
NPC Naynar für die Quest findet ihr hier auf der Map …
Screenshot WoW Midnight Naynar Location
… und hier in der Welt.

Warum kann man die Quest derzeit nicht abschließen? Damit ihr die Legenden finden könnt, müsst ihr zwei andere Quests abschließen. Und hier beginnt für viele Spieler das Problem: Die benötigten Aufgaben sind wöchentliche Quests, die derzeit nicht im Spiel auftauchen.

Diese werden voraussichtlich erst zum wöchentlichen Reset verfügbar, sodass ihr die Quest in Europa vermutlich erst ab dem 4. März, 05:00 Uhr MEZ, abschließen könnt. Wie ihr sie dann abschließt, erfahrt ihr hier.

WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder

So schließt ihr die Quest „Legendärer Reichtum“ ab

Folgt diesen Schritten, nachdem ihr Stufe 90 erreicht und Ruhmstufe 8 bei den Haranir erlangt habt:

  • Nehmt die Quest Legendärer Reichtum bei Naynar an
  • Geht dann zum NPC Zur’Ashar Kassameh
    • Ihr findet ihn in einem Gebäude östlich mit verschiedenen Relikten
NPC Zur’Ashar Kassameh findet ihr hier auf der Map …
… und hier in der Spielwelt.
  • Nehmt von ihm die wöchentliche Quest „Verlorene Legenden“ an und wählt Wey’nan’s Zauberschutz ganz links als euer Relikt
    • Hier besteht gerade das Problem, dass die Quest nicht auftaucht. Wartet damit also bis zum Reset
  • Gebt die Quest ab
  • Nehmt dann die Folgequest mit dem Namen „Wey’nan’s Zauberschutz“ an und folgt ihren Anweisungen.
    • Insgesamt müsst ihr 6 Phasen durchlaufen, damit ihr die Quest wieder abgeben könnt
  • Gebt die Quest bei Zur’Ashar Kassameh ab
  • Damit habt ihr die Quest „Legendärer Reichtum“ automatisch abgeschlossen und könnt sie bei Naynar wieder abgeben.

Als Belohnung erhaltet ihr einen epischen Gürtel mit Itemlevel 246 und Championlevel 1/6. Es lohnt sich also, die Quest abzuschließen, sobald es möglich ist.

Mehr zum Thema
1
WoW Midnight ist fast alles, was ich je wollte – doch eine Schwäche tut mir in der Seele weh
von Cortyn
2
Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt
von Benedikt Schlotmann
3
WoW: Midnight Tier List – Vorläufiges Ranking zu den besten Klassen für DPS, Tanks und Heiler
von Christos Tsogos

Wartet ihr noch darauf, die Quest abschließen zu können, oder habt das vielleicht sogar schon getan, gibt es noch viele weitere Dinge, denen ihr nachjagen könnt – beispielsweise diese 5 Mounts, für die ihr quasi so gut wie nichts tun müsst: 5 Mounts aus WoW Midnight, die es ganz einfach gibt – eines ist quasi geschenkt

Quelle(n): FocustaGuides via YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Night Elf Yes Gold Pile titel title 1280x720

Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash

WoW 5 Mounts in Midnight titel title 1280x720

5 Mounts aus WoW Midnight, die es ganz einfach gibt – eines ist quasi geschenkt

WoW Guide Arrows Teleports titel title 1280x720

WoW: Wie komme ich nach …? Großer Guide für alle Orte

WoW Arator WoW Midnight Logo titel title 1280x720

WoW Midnight ist live – Auch ohne Endgame gibt es eine Menge zu tun

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx