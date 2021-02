Wo bleibt der PS Plus Reveal für die Spiele im März 2021?

Die Bekanntgabe der PS Plus Spiele für den März 2021 scheint sich zu verspäten. Bisher gibt es noch keine Aussage darüber, welche Spiele im kommenden Monat genutzt werden können.

Wann werden PS Plus Spiele veröffentlicht? Normalerweise zeigt Sony immer bis zum letzten Mittwoch des Monats um 17:30 Uhr, welche Spiele PS-Plus-Abonnenten im kommenden Monat erwarten dürfen. Verzögerungen sind hier eher ungewöhnlich.

Bisher ist allerdings noch keine offizielle Bekanntgabe der neuen Gratis-Games für März 2021 erfolgt. Offizielle Informationen, wann diese kommen und wieso sich die Ankündigung verzögert, gab Sony ebenfalls nicht bekannt.

Welche Spiele bringt PS Plus im März?

Was für Spiele gibt es in der Regel? Normalerweise sind mindestens zwei Spiele für PS4 und inzwischen auch Spiele für die PS5 in den Gratis-Games für PS Plus enthalten. In der Regel lassen sich die PS4-Spiele auch dank Abwärtskompatibilität mit der PS5 spielen.

Im Februar sind es die folgenden Titel:

Concrete Genie (PS4, Basis-Spiel) – ein Action-Adventure

Control: Ultimate Edition (PS4, inklusive PS5-Version) – ein Third-Person-Shooter

Destruction AllStars (Nur PS5, Basis-Spiel) – ein Kampfspiel mit Fahrzeugen

Diese Spiele könnt ihr den gesamten Februar nutzen, solange ihr ein PS Plus Abo am Laufen habt.

Gibt es Spekulationen für die Spiele im März? Bisher ist nur bekannt, dass Destruction AllStars für die PS5 auch im März weiterhin im Angebot bleiben soll.

Welche Spiele für die PS4 dazu kommen, ist noch komplett unklar.

Wann könnten sie bekannt gegeben werden? Im Juni 2020 gab es zuletzt eine Verzögerung bei der Bekanntgabe der Spiele. Die dauerte jedoch nur knapp 24 Stunden.

Am morgigen Donnerstag, den 25. Februar, findet eine State of Play um 23:00 Uhr statt – eine Bekanntgabe rund um diesen Zeitpunkt wäre zumindest denkbar. Sobald Sony die Titel bekannt gibt, werden wir euch auf MeinMMO darüber informieren.

Herunterladen könnt ihr die Spiele dann voraussichtlich am Dienstag, den 2. März 2021, wenn alles nach Plan verläuft.

Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht: Neben den monatlichen Gratis-Games erhalten Abonnenten noch folgendes: